レブコム、通話中にリアルタイムでAIが対話を要約し最適な応対をサジェストする「MiiTel Synapse Copilot」リアルタイムトークアシスト機能を実装

株式会社RevComm（レブコム、本社：東京都千代田区、代表取締役：会田武史）は、提供する電話解析AI「MiiTel Phone」において、通話中にリアルタイムで生成AIが業務を支援する新機能「MiiTel Synapse Copilot（ミーテル シナプス コパイロット）」リアルタイムトークアシスト機能を実装しました。

【本リリースのポイント】

- 人材不足・育成難の課題を解決：経験の浅い担当者でも、AIのリアルタイム支援により高品質な顧客対応が可能に。- 通話中の「判断」をアシスト：会話内容をAIが常時分析し、確認すべき事項の抜け漏れをその場で検知・提示。- 通話直後の「作業」を自動化：SFA/CRMへの入力内容や報告書を自動作成し、担当者の事務作業負荷を大幅に削減。

「リアルタイムトークアシスト機能」紹介動画

開発の背景：人手不足時代の営業組織が抱える「構造的な課題」

労働人口の減少に伴い、多くの企業で営業担当者やオペレーターの採用難が深刻化しています。また、経験豊富な人材の不足により、新人や経験の浅い担当者の早期戦力化、そして彼らを育成するマネージャー層の負荷増大が喫緊の経営課題となっています。

従来の音声解析AIは「通話後の振り返り」に主眼が置かれていましたが、現場では「今、この瞬間の顧客対応」における判断支援が求められていました。

こうした背景から、レブコムは「MiiTel Phone」での通話中に、生成AIがリアルタイムで会話に伴走し、担当者の認知・判断・操作を支援する「MiiTel Synapse Copilot」リアルタイムトークアシスト機能を開発しました。これにより、個人のスキルに依存しない対応品質の均一化と、業務効率化を実現します。

新機能「リアルタイムトークアシスト」の特長

本機能は、電話解析AI「MiiTel Phone」でお客様との会話を行いながら、AIが同時並行で会話内容を解析し、以下の3つの側面で担当者をサポートします。

1. 【通話中】リアルタイム要約と抜け漏れチェックで、高品質な対応を実現

会話の進行に合わせて、AIがリアルタイムで内容を要約します。さらに、あらかじめ設定した重要確認事項（例：予算、導入時期、決裁権者など）について、会話の中で言及されたかをAIが自動でチェックし、抜け漏れがある場合はその場で担当者に通知します。これにより、確認漏れによる手戻りや失注リスクを最小化します。

2. 【通話後】CRM入力や報告書を自動作成、事務作業工数を大幅削減

通話終了直後、わずか1クリックの操作でAIが会話内容を解析。SalesforceなどのSFA/CRMへの入力用テキストや御礼メールを即座に生成し、アフターコールワークの工数を大幅に削減します。

さらに、人材業界での求人原稿や職務経歴書、銀行での意向把握シート、不動産業界における提案書の骨子など、各業界の専用フォーマットに合わせた文章作成もワンクリックで完了。担当者は生成された内容を確認・微修正するだけで済むため、通話後の事務工数を劇的に削減し、本来注力すべき顧客とのコミュニケーション時間を最大化できます。

3. マネージャーのコーチング負荷を軽減し、質を向上

リアルタイムでの支援により、担当者が自律的に高品質な対応を行えるようになるため、マネージャーがすべての通話を確認しフィードバックを行う負荷が軽減されます。また、AIによる客観的な記録と分析に基づいた、より効果的で質の高いコーチングが可能となります。

レブコムは今後も「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」というミッションのもと、「MiiTel」ブランドの提供価値向上に努め、企業の生産性向上に貢献します。

株式会社RevComm 会社概要

「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」という理念のもと、音声技術とAIにより、コミュニケーション課題を解決する企業です。 電話解析AI「MiiTel Phone」、コールセンター解析AI「MiiTel Call Center」、Web会議解析AI「MiiTel Meetings」、対面会話解析AI「MiiTel RecPod」の提供を通じ、コミュニケーションが発生するすべての場所における会話のビッグデータ化を実現します。 2023年4月にアジア企業で唯一、米国「Forbes AI 50 2023」に選出、2025年1月にCES(R) 2025 にてAI部門イノベーションアワードを受賞、2025年8月に「日本スタートアップ大賞2025」にて総務大臣賞を受賞しました。

- 企業名 ： 株式会社RevComm- 所在地 ： 100-6328 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング28階- 代表者 ： 会田 武史- 事業内容 ： AI × 音声のソフトウェア・データベースの開発- 企業サイト：https://www.revcomm.com/ja/

※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です