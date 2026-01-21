寒い季節はカラオケで楽しくカロリー消費！ あすけん×ビッグエコーコラボキャンペーン第2弾2026年1月21日スタート

株式会社第一興商

株式会社第一興商（以下、当社）は、株式会社askenが開発・運営するAI食事管理アプリ『あすけん』と「寒い季節も♪歌って楽しくカロリー消費チャレンジキャンペーン」を2026年1月21日より実施します。2025年6月の梅雨時期に展開した第1弾に続く第2弾です。

『あすけん』は、食事画像やバーコードを読み取るだけでカロリーや栄養素を自動計算してくれる食事管理アプリです。記録された食事・運動の内容に応じて管理栄養士が監修したアドバイスが届き、健康的な食生活の実現をサポートします。累計会員数は1,300万人以上（2025年10月時点）を誇ります。

「寒い季節も♪歌って楽しくカロリー消費チャレンジキャンペーン」では、新年会など飲食の機会が増えるこの時期に『あすけん』で食事を意識しつつカラオケで楽しみながらカロリーを消費できる機会を創出することで、冬の健康的な体づくりをサポートします。

当社は、今後もカラオケによる健康維持・促進への取り組みを積極的に行っていきます。

■寒い季節も♪歌って楽しくカロリー消費チャレンジキャンペーン 概要

実施期間：2026年1月21日(水)～2月25日(水)

実施店舗：ビッグエコー全店舗

内 容： １. 『あすけん』アプリ内の「チャレンジ」タブでビッグエコー総額10％OFFクーポンをプ

レゼント

２. 『あすけん』アプリ内の「チャレンジ」に参加しビッグエコーで歌唱後、運動メニュー

から「カラオケ（歌を歌う）」を登録し「チャレンジ」を達成した方に、ビッグエコー

総額20％OFFクーポンをプレゼント

参加方法 1.『あすけん』アプリをインストール

2.『あすけん』アプリ内の「チャレンジ」に参加

3.参加者クーポンを利用してビッグエコーで歌う

4.『あすけん』アプリで運動メニューから「カラオケ（歌を歌う）」を登録

5.チャレンジを達成した方にビッグエコー総額20％OFFクーポンをプレゼント

※ビッグエコー総額10％OFFクーポンはキャンペーン期間中何度でも利用可

ビッグエコー総額20％OFFクーポンは2026年3月31日まで何度でも利用可

ビッグエコー総額10％OFFクーポンとビッグエコー総額20％OFFクーポンは併用不可

■関連サイト

・DAMオフィシャルサイト内キャンペーンページ：

https://www.clubdam.com/campaign/collaboration/cp202601_asken_dam.html

・『あすけん』オフィシャルサイト： https://www.asken.jp/