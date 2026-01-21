¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥À¥¤¥¥ó¡ÛÂç¶õ´Ö¸þ¤±¶õÄ´µ¡¡Ø¥Þ¥ë¥Á¥¸¥§¥Ã¥È¡Ù¿·È¯Çä
20£íÀè¤Þ¤ÇÆÏ¤¯ÂçÉ÷ÎÌ¤Îµ¤Î®¤Ç¡¢¹©¾ì¡¢ÂÎ°é´Û¡¢À°È÷¾ìÅù¤ÎÂç¶õ´Ö¤ò½ëÇ®ÂÐºö
¡¡¥À¥¤¥¥ó¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¹©¾ì¡¢ÂÎ°é´Û¡¢À°È÷¾ì¤Ê¤ÉÂç¶õ´Ö¤Î½ëÇ®ÂÐºö¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢µ¤Î®¤Î³È»¶¤òÍÞÀ©¤¹¤ëÅö¼ÒÆÈ¼«¤ÎÀ°Î®ÈÄ¤òÅëºÜ¤·20mÀè¤Þ¤ÇÉ÷¤òÆÏ¤±¤ë¶õÄ´µ¡¡Ø¥Þ¥ë¥Á¥¸¥§¥Ã¥È¡Ù¤ò2026Ç¯4·îÃæ½Ü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥Ó¥ëÍÑ¥Þ¥ë¥Á¥¨¥¢¥³¥ó¡ØVRV7¡Ù¤äÅ¹ÊÞ¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¥¨¥¢¥³¥ó¡Ømachi¥Þ¥ë¥Á¡Ù¤ËÀÜÂ³²ÄÇ½¤Ç¡¢ÀßÃÖ¾ò·ï¤ä±¿ÍÑ´Ä¶¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤¿Éý¹¤¤¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÔ½ë¤Î¿¼¹ï²½¤äÏ«Æ¯´Ä¶²þÁ±¤Î¥Ë¡¼¥º¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¶õÄ´¤Ë¤ÏÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ä¾Ê¥¨¥Í¡¢°ÂÁ´À¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢¹©¾ì¡¦ÁÒ¸Ë¡¦À°È÷¾ì¡¢ÂÎ°é´Û¤Ê¤É¤ÎÂç¶õ´Ö¸þ¤±¶õÄ´¤Ç¤Ï¡¢ÀßÃÖ¾ì½ê¤ÎÀ©Ìó¤äÏ¢·È½ÐÍè¤ë¼¼³°µ¡¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¡¢½½Ê¬¤ÊÉ÷ÎÌ¤Î³ÎÊÝ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀßÃÖÊýË¡¤Î½ÀÆðÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Å·Äß¡¦ÊÉ³Ý¡¦¾²ÃÖ¤Î³ÆÀßÃÖÊý¼°¤ä¡¢ÇÛ´ÉÄ¹¤òºÇÂç165m¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·úÊª¹½Â¤¤äÀßÈ÷ÇÛÃÖ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¶õÄ´Àß·×¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿·Àß¤«¤é´ûÂ¸ÀßÈ÷¤Î¹¹¿·¤Þ¤Ç¡¢»Ü¹©¾ò·ï¤Ë±þ¤¸¤¿½ÀÆð¤ÊÆ³Æþ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤Î¥Ó¥ëÍÑ¥Þ¥ë¥Á¥¨¥¢¥³¥ó¡ØVRV7¡Ù¤äÅ¹ÊÞ¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¥¨¥¢¥³¥ó¡Ømachi¥Þ¥ë¥Á¡Ù¤Ê¤É¡¢Ê£¿ôµ¡¼ï¤Î¼¼³°µ¡¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢Åö¼Ò¤Î½¸ÃæÀ©¸æµ¡´ï¤ä¡¢¥¯¥é¥¦¥É·¿¶õÄ´¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØDK-CONNECT¡Ù¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¹©¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï»öÌ³½ê·ÏÅý¤Î¶õÄ´ÀßÈ÷¤ò´Þ¤á¤¿°ì³ç´ÉÍý¤ä±ó³Ö´Æ»ë¤Ë¤è¤ê¡¢ÀßÈ÷´ÉÍý¤Î¸úÎ¨²½¤È°ÂÄê±¿ÍÑ¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼¼Æâ²¹ÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿á¤½Ð¤¹¶õµ¤¤Î²¹ÅÙ¤ò´ð½à¤ËÀ©¸æ¤¹¤ë¡Ö¿á½Ð²¹ÅÙÀ©¸æ¡×¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤Î²¹ÅÙÊÑ²½¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢É¬Í×¤Ê¥¨¥ê¥¢¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê²¹ÅÙ¤Îµ¤Î®¤òÆÏ¤±¡¢É¬Í×°Ê¾å¤ÎÅÅÎÏ¾ÃÈñ¤òÍÞÀ©¤·¤Ä¤Ä¡¢¶õ´Ö¤Ç¤Î²÷Å¬¤Ê´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥¥ó¤Ï¡¢º£¸å¤â´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸½¾ì¤Î²ÝÂê²ò·è¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¶õÄ´¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¥À¥¤¥¥ó¤Ï¡¢º£¸å¤â´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸½¾ì¤Î²ÝÂê²ò·è¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¶õÄ´¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
