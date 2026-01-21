インフォセンスとYEデジタル、製造業における構内物流自動化推進で協業開始

株式会社インフォセンス

株式会社インフォセンス（本社：福岡市博多区、代表取締役社長：辛島 信司、以下 インフォセンス）と、株式会社YEデジタル（本社：北九州市小倉北区、代表取締役社長：玉井裕治、以下 YEデジタル）は、製造業向け構内物流の自動化促進を目的に、アライアンスを開始します。

インフォセンスは、総合物流企業「山九株式会社（以下、山九）」のグループ企業として、物流業務やシステム改革を支援するソリューションを幅広く展開。提供する WMS「ZIZAIA WMS 2.0」は「山九」の倉庫管理ノウハウを生かし、さまざまなニーズに対応できる柔軟さが特長。流通業はもちろん、原材料から半製品、完成品までを一元管理し、製造現場における「配膳業務」に対応できる数少ないソリューションとして、製造業向けの取り組みを強化し、機能拡張を進めています。

YEデジタルは、倉庫自動化に特化した WES「MMLogiStation」を提供。メーカーに縛られず柔軟かつスピーディーに自動化設備を導入できるプラグインを数多く備えています。また、株式会社安川電機の IT 部門が分離独立して設立した企業であることから、製造業に関する豊富な知見を有しており、近年は構内物流自動化の相談を多く受けています。

製造業では、生産ラインの自動化が進む一方で、構内搬送工程は依然として人手依存の部分が多く、慢性的な人手不足や業務負担増が課題となっています。両社は、WMS と WES を組み合わせた最適なソリューション提案により、これらの課題解決を目指します。

倉庫管理システム「ZIZAIA WMS 2.0」

2015年の販売開始以来、多くのお客様にご利用いただいてきた「ZIZAIA WMS」がバージョンアップ しました。従来の「ZIZAIA WMS」の機能をさらに強化するとともに、構内物流に標準対応、見える化 機能の大幅拡充、作業プロセスや在庫管理の柔軟性向上などを実現。ロジスティクス全体の効率化をサ ポートします。

倉庫自動化システム（WES）「MMLogiStation」

自動倉庫分野で約 40 年の実績を持つ YEデジタルが開発した、倉庫自動化に特化し 3 年連続シェア No.1 ※1 の WES です。WMS と自動化設備のインターフェースとして機能し、主要設備との連携をプログラムレスで実現できるプラグインをメーカーに依存せず整備。迅速かつ柔軟な設備導入を支援します。

※1 デロイト トーマツ ミック研究所「スマートロジスティクス・ソリューション市場の実態と展望 2024 年度版・2025 年度版」より

本協業により、両社は製造業の構内物流領域における自動化提案力を高め、製造業の持続的成長を支えるソリューションを提供してまいります。

