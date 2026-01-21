全国の高専生向け半導体人財共育プラットフォーム「COGAKUSEE」、支援企業の募集を開始

木村情報技術株式会社

木村情報技術株式会社（本社：佐賀県佐賀市、代表取締役：木村 隆夫、以下「木村情報技術」）と有明工業高等専門学校（所在地：福岡県大牟田市、以下「有明高専」）は、全国の高専生(※1)を対象として共同開発した半導体人財共育プラットフォーム「COGAKUSEE（コウガクシー）」において、支援企業の募集を開始しました。

深刻化する半導体人材不足は、国としても喫緊の課題に位置付けられています。「COGAKUSEE」は、高専生が無償で半導体の実践的な学びを得られるプラットフォームであり、その運営は企業からの協賛・支援によって成り立ちます。本プロジェクトを通じて、産学連携による次世代の半導体人材育成を推進するとともに、支援企業にとっては、将来を担う高専生との接点創出や、採用活動にもつながる機会となります。

(※1)全国に設置されている51校の国立高等専門学校（高専）を指します。

背景

世界的に半導体市場が成長を続ける一方、日本の半導体関連産業では、国際競争力の低下と深刻な人材不足が大きな課題となっています。業界団体であるJEITA（電子情報技術産業協会）によると、主要9社だけでも、今後10年間で約4万人の半導体人材が必要になるとされています。 (※2)

こうした状況を打開するため、日本でも半導体人材育成を喫緊の課題として位置づけ、教育拠点の整備などの施策を進めています。

「COGAKUSEE」は、こうした社会的要請に応えるべく開発した教育プラットフォームであり、未来の半導体人材育成に貢献できる新しい仕組みとなることを目指しています。

(※2)ご参考：経済産業省 関東経済産業局「半導体分野の人材育成・確保等に向けた取組について」(https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/iot_robot/digital_industry/data/r7_torikumi.pdf)

半導体人財共育プラットフォーム「COGAKUSEE」の概要

「COGAKUSEE」(https://gakusee.jp/)は、木村情報技術と有明高専が共同開発した、全国の高専生を対象とした半導体人材教育プラットフォームです。有明高専の石川洋平教授が提唱する「サーキットデザイン（回路設計）教育」を核に設計しており、学生一人ひとりの潜在能力を、社会が求める「実践力」へと育成することを目的とした、有機的な教育エコシステムを目指しています。

学生は半導体設計の授業をオンライン動画で学習できるほか、受講履歴や資格、受賞歴などをプラットフォーム上に記録でき、教員側はそれらの情報を個別の教育指導に活用することが可能です。

なお、「COGAKUSEE」は、有明高専が2025年4月1日に設立した「サーキットデザイン教育センター『CDEC（シーデック）』」を通じて、全国の高専への普及を進めてまいります。

▼「COGAKUSEE」プラットフォーム

https://gakusee.jp/

COGAKUSEEの主な機能

「COGAKUSEE」を取り巻く産学連携のイメージ図

未来の半導体人材を共に育成する、支援企業を募集します

- 教育機関や専門企業が制作した講義動画を視聴可能- 教育機関や支援企業が提示する課題に対してリポートを提出可能- 学習履歴・実績を一元的に記録し、教員による教育指導に活用可能

「COGAKUSEE」は、高専生が無償で半導体の実践的な学びを得られるプラットフォームであり、その運営は企業からの協賛・支援によって成り立ちます。本プロジェクトの趣旨にご賛同いただける企業様にぜひご協賛いただき、未来の半導体人材を共に育てていきたいと考えております。

ご協賛いただいた企業様には、学生向けに課題を提示しリポート提出を受けられる仕組みや、プラットフォーム内へのバナー広告掲載を通じて自社を学生にアピールできる機会など、さまさまな特典やプランをご用意しています。

ご関心をお持ちの企業様は、ぜひ下記までお問い合わせください。

【COGAKUSEE事務局】

cogakusee.info@gakusee.jp

今後の展望

本プラットフォームは、将来的には高専にとどまらず、小・中・高・大学など幅広い教育機関への展開も視野に入れています。

教育と企業をつなぐ新たなプラットフォームとして発展させることで、社会全体の半導体人材育成に寄与し、日本の産業競争力の強化にも貢献することを目指します。

木村情報技術株式会社について- AI（機械学習/ディープラーニング/生成AI)活用の研究・開発、コンサルティング）- Web講演会運営・ライブ配信、収録およびコンテンツ制作 3eLive,BizLive- メタバースイベント企画・運営、空間構築 KIMULAND+- 学会向けクラウドサービス・イベント運営 KIT-ON- 学校集金代行サービス 学校PAY- 製薬業界向けライティング・研修・コンサルティング- 薬剤師向けスマートDI室の運営 AI-PHARMA- eスポーツイベント企画・運営- リアルタイム翻訳ツール［Real Time Translator］代理店販売- 自動プレゼンテーション作成ツール PresenMaker他、各種ソリューション提供、プラットフォーム運営

本 社：〒849-0933 佐賀県佐賀市卸本町6-1

支 店：札幌支店、東京支店、名古屋支店、大阪支店、福岡支店

代表者：代表取締役 木村 隆夫（きむら たかお）

設 立：2005年7月29日

URL ：https://www.k-idea.jp/