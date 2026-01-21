三井物産セキュアディレクションとSMBCサイバーフロント、AIセキュリティ分野で業務提携～第一弾としてAIセキュリティトレーニングを販売開始～

三井物産セキュアディレクション株式会社

三井物産セキュアディレクション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：鈴木大山、以下「MBSD」）とSMBCサイバーフロント株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：青木 泰憲、以下「SMBCサイバーフロント」）は、AIを活用したシステムに対するセキュリティ領域（以下「AIセキュリティ」）において業務提携を開始しました。

本業務提携の第一弾としてSMBCサイバーフロントは、MBSDが取り扱うAIセキュリティトレーニングを、2026年2月2日[1]より販売開始します。

[1] 「AIエージェントセキュリティハンズオン」については、2026年4月以降の販売開始を予定。

◆ 業務提携の背景

近年、生成AIやAIエージェント等のAI関連技術が急速に発展しており、金融業界やIT業界をはじめとする様々な業界において、AIの社会実装が進んでいます。その一方で、AIに対する攻撃手法も数多く生まれ、企業にとってAIセキュリティの実装が急務になっています。

MBSDはAIセキュリティ分野における高度な技術知見を基に、2016年から官公庁や大手企業等に様々なサービスを提供してきました。その中で、より多くのお客さまにサービスを提供し、より現場に必要とされるサービスを新規に開発していくために、信頼できる販売パートナーとの協業が必要だと考えていました。

一方、SMBCサイバーフロントは邦銀初のサイバーセキュリティ子会社として、SMBCグループの顧客基盤を活用しながら、利用者目線でのセキュリティコンサルティングの知見と、経営層と専門部署の橋渡し役として全国各地のお客さまに寄り添いながら、最適なサービスを提供してきました。

本業務提携によって、MBSDのAIセキュリティ技術と、SMBCサイバーフロントのコンサルティング知見・顧客基盤が結びつくことで、より多くの企業が日々進化するAIを安全・安心に活用するためのセキュリティ環境を整備してまいります。

◆ SMBCサイバーフロント取扱サービス「AIセキュリティトレーニング」について

（https://jpsec.ai/training/）

AIセキュリティトレーニングでは、急速に多様化するサイバー攻撃に対応するため、画像識別AIシステムやLLMアプリケーションの設計・開発に必要な知識とスキルを習得できます。提供開始予定の各トレーニングの概要は下表の通りです。

◆ 今後の展望

[表: https://prtimes.jp/data/corp/3166/table/42_1_41d69c4d24087ea0cc03138fb15969c3.jpg?v=202601211051 ]

SMBCサイバーフロントの販売ネットワークと三井物産セキュアディレクションのAIセキュリティに関する知見を活かし、AIエージェントにおけるセキュアな開発・運用を実現するための新規サービスを開発・提供してまいります。

◆ 会社概要

三井物産セキュアディレクション株式会社について

2004年に三井物産株式会社の100%子会社として発足し、ペネトレーションテスト/TLPT/レッドチーム、Webアプリケーション/ネットワーク脆弱性診断などの各種診断サービス、マルウェア解析、統合ログ監視/Managed XDRサービスなどの高度なセキュリティ技術サービス、コンサルティングサービス、そして、AIセキュリティに関するサービス（AIシステムに対する脆弱性診断、アドバイザリ、研究開発）などを提供し、日本有数の高度セキュリティ技術人材が多数在籍する企業です。詳細は、ウェブサイト（https://www.mbsd.jp/）をご覧ください。

SMBCサイバーフロント株式会社について

SMBCサイバーフロントは、株式会社三井住友フィナンシャルグループ、三井住友海上火災保険株式会社、サイリーグホールディングス株式会社、イー・ガーディアン株式会社が 2025 年 2 月に設立した合弁会社で、主に日本国内の中堅・中小企業のお客さまを対象に、中長期目線での定期的なコンサルティングサービスを通じて、お客さまに伴走するサイバーセキュリティ対策支援を行い、その過程で顕在化したお客さまの具体的な課題に対して、適切なソリューション提案を実施している企業です。詳細は、ウェブサイト（https://www.smbc-cyberfront.co.jp/）をご覧ください。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

- 三井物産セキュアディレクション株式会社e-mail: ai-sec@mbsd.jp- SMBCサイバーフロント株式会社e-mail: info@smbc-cyberfront.co.jp