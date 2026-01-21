“誰でも・どこでも・無料で”使える書店向け発注プラットフォーム「NOCS０」1月21日より新たに企画申込機能を追加

日本出版販売株式会社

日本出版販売株式会社（代表取締役社長：富樫 建、略称：日販）は、“誰でも・どこでも・無料で”使える書店向け発注プラットフォーム「NOCS０（ノックスゼロ）」に、2026年1月21日（水）より新たに企画申込機能を追加しました。

スマホ・タブレット画面イメージ

日販では、書店に来店されるお客様に新たな発見や体験を提供するために、さまざまなフェアやキャンペーンなど店頭企画を提案しています。今回実装する企画申込機能では、これまで日販から書店へ、メールや電話・FAXなどで提案していた店頭企画をすべて「NOCS０」上に集約します。書店は、企画の内容や実施日などの必要な情報の取得から企画の申し込み、企画対象商品の発注までを企画申込機能内で完結、一元管理できるので、業務の効率化と意思決定のスピード向上につながります。また、今後出版社企画の掲載も拡大できるよう促進を進め、より発注プラットフォームとしての利便性を高めていく予定です。

日販は、将来にわたって出版流通を持続させるための取り組みとして、出版業界の業務DXを進めることで、業界三者の業務負荷軽減と売上向上に一層貢献していきます。



【新機能のポイント】

１.企画対象商品の申し込みや複数店舗一括申し込みに対応

「NOCS０」の企画申込画面で、日販が提案するフェアやキャンペーンなどの店頭企画の内容をいつでも確認でき、企画対象商品の発注ができるようになります。また、複数店舗分の企画対象商品をチェーン本部によって一括で申し込みすることも可能で、チェーン本部での業務効率向上が見込めます。



２.申し込みを一元管理し、売場計画の作成を効率化

これまでメールや電話、FAXなど様々な方法で申し込みをしていた企画を「NOCS０」に一本化し、お申込み履歴の確認まで一元管理することが可能になります。これにより、売場計画の作成や管理をさらに効率化します。



■「NOCS０」とは

「NOCS０」は、“誰でも・どこでも・無料で”ご利用いただける書店向け発注プラットフォームで、PCだけでなくスマートフォンやタブレットでも利用が可能です。

昨今、書店を取り巻く環境は一層厳しくなっており、長年続くマーケットの縮小に加え、各種運営コストの上昇が書店経営を逼迫させています。こうした現状に対し、街に書店がある風景と、誰もが自由に本と触れ合える環境を守るために、書店の運営コストの負荷を軽減することを目的として2023年9月より提供を開始して以降、現在4,300を超える書店に導入いただいています。「NOCS０」をフリーの業界共通オープンプラットフォームとすることで、書店の運営コストの負荷軽減だけでなく、出版業界全体の情報流通の最適化を図っていきます。



【機能概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23227/table/689_1_6777394001fd5424b8486ae45440cd9e.jpg?v=202601211051 ]

※出版社向けのプラットフォーム。JPRO（JPO出版情報登録センター）に登録される情報を起点に、出版社の搬入情報の登録や部数契約などの業務をオンラインで完結。

【「NOCS０」の利用登録について】

日販との取引口座のある書店は、web上で登録するだけで利用が可能となります。

＜「NOCS０」ログインページ＞

利用登録は下記二次元コードから可能です。

https://nocs0.nippan.co.jp/

＜利用登録手順 説明動画＞

利用登録手順を動画で確認できます。

https://youtu.be/oFPGDZe8Dtc

■本件に関するお問い合わせ

日本出版販売株式会社 マーケティング統括本部 ストアソリューションチーム

担当：苅部、能城

TEL.03-3233-4833

E-mail:n-pla@nippan.co.jp