【2027モバックショウ】第30回開催に先駆けて特別講演会を2月18日に開催

協同組合 日本製パン製菓機械工業会（東京都中央区）は、2027年3月に幕張メッセで開催する「2027モバックショウ（第30回国際製パン製菓関連産業展）」に先駆け、出品予定者を対象とした特別講演会「モバックショウ出展成功に向けたAI・デジタルマーケティング戦略」を、2026年2月18日（水）にオンライン形式で開催いたします。

「人と食をつなぐ、次世代の技術」をテーマに掲げる本展示会は、今回で第30回の記念すべき開催を迎えます。昨今のビジネス環境において、展示会出展の成果を最大化するためには、会期中の展示・商談のみならず、デジタル技術を駆使した事前の集客から事後の商談化までの戦略的アプローチが不可欠です。本講演会では、DX専門コンサルタントを講師に迎え、AIやデジタルマーケティングを具体的なビジネス成果につなげるための最新戦略を公開いたします。

●2027モバックショウ開催概要

2027モバックショウは、製パン製菓産業に必要なあらゆる機械・設備・原材料・資材・情報が一堂に会する、世界レベルの品質と信頼性を誇る専門見本市です。

2027モバックショウ (第30回国際製パン製菓関連産業展)

出品者および出品検討企業の皆様が、2027モバックショウをビジネス拡大の機会として活用いただくための戦略セミナーが特別に開催されます。最新のデジタルツールを活用したマーケティングでより戦略的・効果的な出品が可能となります。

無料でオンライン参加していただけるこの機会をぜひご活用ください。

【講演会概要】

・デジタル・AI活用の具体策を公開

デジタルマーケティングとAIの活用により、見込み客の獲得から商談化まで、成約率を高める具体的なプロセスを学べます 。

・展示会前後の戦略構築

展示のみで終わらせず、会期前から事後フォローまでを見据えた戦略的なマーケティング手法を理解できます 。

・DX専門家の知見からのアドバイス

ITアーキテクトとしての経験を持ち、年間50回以上の講演を行うDX専門コンサルタントから、実践的なアドバイスが得られます 。

●業界を牽引するモバックショウ 5つの特徴

モバックショウは、製品展示の場にとどまらず、パン・菓子業界の課題解決と未来創造を目的としたトータルショウです。

五感を刺激する多彩な実演ステージ

「見て、聴いて、触れて、味わう」リアルの実演が大きな話題を呼んでいます。出品者が実演しやすい万全のサポート体制を整えており、製品の魅力をダイレクトに伝えます。

最高レベルの品質と信頼性で課題解決に貢献

原材料・資材から製造機械、出荷に至るまでをトータルに展示。その専門性の高さは国内のみならず、アジア各国からも高い注目を集めています。

ユーザーニーズに応える幅広い提案

最新鋭の機械から原材料、新しいショップ展開のアイデアまで、生産現場の合理化やニュービジネスの構築に役立つ幅広い提案が満載です。

最新情報が充実した「モバックセミナー」

会期中は毎日セミナーを開催。食の安全・衛生、最新技術動向、トレンド情報など、業界の最前線の知見が公開されます。

多彩なイベントが開催される「特設ステージ」

各種コンテストや著名シェフ・パティシエによるデモンストレーションなど、体験型のイベントが連日行われ、会場は常に熱気に包まれます。

●2025年に開催された前回の実績

2025年2月にインテックス大阪で開催された前回大会（第29回）では、以下の通り盛況を博しました。

「未来の食文化を創造する」をテーマに237社が出品し、実演やベーカリーコンテストなどのイベントの他、多数の商談や技術交流が行われました。

●2027モバックショウ 持続可能な製パン製菓産業の未来へ

今回の第30回大会では、次世代に向けた「省人化」「省力化」の提案や、IoT・AI関連ソリューション、環境対策など、持続可能な未来につながる展示を強化します。

・主な出品内容

製パン製菓機械、食品加工機械、包装機械、ロボット、原材料・食材、副資材・包装資材、IoT・AIソリューション、店舗設備など計24カテゴリー

・詳細情報

出品に関する要領や最新のニュースは、今後公式サイトにて順次公開してまいりますので、ご参照ください。

公式サイト :https://www.mobacshow.com/

【特別講演会に関するお問い合わせ先】

日本製パン製菓機械工業会 ｜2027モバックショウ事務局

TEL：03-6673-4333

FAX：03-6673-4568

E-mail：mobac@jbcm.or.jp