横浜市営地下鉄の一部の駅でクレジットカード等のタッチ決済に対応した改札機を増設します

横浜市交通局は、令和６年12月から横浜市営地下鉄の全駅でクレジットカード等のタッチ決済を活用した乗車サービスの実証実験を開始し、令和７年３月には1日の合計乗車運賃を最大740円とする割引制度を導入しました。

実証実験開始から約１年が経過し更なる利便性の向上を図るために、本サービスの利用が多い一部の駅で令和８年１月20日（火）から対応改札機を増設し順次稼働します。

沿線にお住いの皆様やインバウンドをはじめとする横浜を訪れる皆様に、より便利で快適な交通サービスを今後も提供していきます。

１ 増設対象駅と増設台数

２ 今後のスケジュール（予定）

令和８年１月20日（火）から順次稼働

※１月19日（月）～２月13日（金）の各日終電後に機器改修を実施し、改修が完了した駅から順次稼働します

※都合により、予定が変更になる可能性があります

（参考1）クレジットカード等のタッチ決済に対応した改札機

（参考２）本サービスに係る過去の記者発表

・令和６年11月25日記者発表「令和６年12月４日（水）からクレジットカード等のタッチ決済による乗車サービスを市営地下鉄全40 駅で開始します」

URL：https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/press/koutuu/2024/1125subwaytouch.html

・令和７年３月10日記者発表「市営地下鉄のタッチ決済がさらにお得に！どれだけ乗っても１日最大740円となる新サービスを開始します」

URL：https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/press/koutuu/2024/subwayjougen202503.html

３ お問合せ先

横浜市交通局高速鉄道本部営業課長 中野 志帆 Tel 045-671-3137