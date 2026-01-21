SoVeC、「Ado 5th Anniversary Exhibition “Adotomy”」特別企画の立体音響ライブエリアをプロデュース

SoVeC株式会社

SoVeC株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：上川 衛、以下 SoVeC）は、Adoのメジャーデビュー5周年を記念した展覧会「Ado 5th Anniversary Exhibition “Adotomy”」において、展覧会スペシャル企画となる「立体音響ライブエリア」全体のプロデュースおよび制作を担当しました。本企画では、Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll のオーランド公演ライブ音源を用い、音のXR体験によりここでしか体験できない特別な立体音響ライブを提供します。

本展示は、ユニバーサルミュージッククリエイティブが「展覧会に来場した人だけが体験できる特別な没入コンテンツ」として企画したもので、Adoのライブパフォーマンスを立体音響で再構築し、来場者をライブ会場さながらの臨場空間へ誘います。

■「音のXR体験」が生み出す圧倒的な没入体験

世界33都市・50万人以上を動員したAdo WORLD TOUR 2025 “Hibana” オーランド公演（Kia Center）の中から２曲のライブ音源を立体音響化。ソニーグループ株式会社の音源分離技術を活用し、ライブ音源を高精度に再構築しています。

● 1日60回、すべてが異なる「一期一会」のライブ体験

ライブ映像中の観客の歓声をリアルタイム生成。

体験するたびに歓声や熱気が変化し、その瞬間だけの“ライブの生々しさ”を再現します。

● 展覧会限定の2曲を立体音響で体験

・『うっせぇわ』：立体音響ならではの音像が空間を縦横無尽に駆け巡るスペシャルミックス

・ 『Chandelier』（カバー）：オーランド公演を完全再現。ステージ前方の迫力、会場を包む残響、後方からの歓声まで、現地にいるかのような臨場感を体験可能

■変形会場でも「どこでもベストポジション」を実現する空間設計

従来の立体音響では“スウィートスポット”が限定されがちですが、本プロジェクトでは会場形状や残響特性を緻密に計算し、エリア全体をリスニングポイント化。来場者は自由に歩きながら、自分だけの音響体験を楽しめます。

● 東京・大阪の異なる会場形状に合わせた最適化

短期間の設営期間でも高品質な体験を提供できるよう、SoVeCが会場ごとに独自のセットアップを実施。展示空間の特性を最大限に活かした音響空間を構築しています。

■大型LEDサイネージ・照明演出と連動した“体験全体”のプロデュース

本企画では、立体音響だけでなく、映像装置・照明演出を含む体験全体をSoVeCがプロデュース。

大型LEDサイネージやライブ風の照明演出（制作協力：プリズム社）と連動し、これまでにない没入体験を実現しています。

■先進的な音源分離技術

本コンテンツ制作には、ソニーグループ株式会社が開発した先進的な音源分離技術を活用し、ライブ音源を高精度に再構築しています。この音源分離技術は、一般的な「楽器ごとの分離」にとどまらず、メインボーカル／コーラス／歓声／環境音など、より細かな要素単位での分離が可能で、ライブの生々しさを損なうことなく、立体音響化に最適な素材を生成します。また、この技術はこれまでも映画・音楽・配信など多様なコンテンツ制作で活用されており、今回の展示でもその実績を活かし、ライブ音源の魅力を最大限に引き出しています。

■SoVeCが提供する「音のXR体験」

＜インタラクティブゲームサウンドエンジンでつくる新しい立体音響ソリューション＞

ゲームサウンドエンジンvaud*¹がリアルタイムに生成するインタラクティブなサウンドを、ソニーの立体音響プレイヤー*²があらゆる形状の空間に配置した複数のスピーカーを統合制御することで、思い通りの空間体験を実現します。

今回の展覧会では、ゲームサウンドエンジンvaud によりライブ体験ごとに異なる観客の歓声をリアルタイムに生成。さらにソニーの立体音響プレイヤーにより、変形空間や2会場の異なる形状の空間に応じた最適な立体音響空間を構築。音像が空間を縦横無尽に駆け巡る演出や、“どこでもベストポジション”となる立体音響ライブ体験を実現しました。

▶︎ 詳細はこちら：https://www.sovec.net/spatial-xr-sound-experience/

*¹ 寺坂波操株式会社が開発したインタラクティブサウンドエンジンvaud

*² ソニー株式会社技術開発研究所が開発した立体音響技術

■ 展示情報

■展覧会情報

Ado 5th Anniversary Exhibition “Adotomy”



【西武渋谷店 モヴィーダ館６・７階（無印良品の上）=特設会場】

営業期間：2026年1月18日(日)～2月1日(日)

営業時間：11:00～21:00

場所：東京都渋谷区宇田川町21-1

・JR山手線 渋谷駅 ハチ公改札徒歩約3分

・東京メトロ 半蔵門線・副都心線地下通路（渋谷ちかみち）出口A6-Cから徒歩約1分



【大阪・なんばスカイオ７階コンベンションホール】

営業期間：2026年2月12日(木)～2月23日(月・祝)

営業時間：11:00～21:00

場所：大阪府大阪市中央区難波5丁目1-60 なんばスカイオ 7階

・南海なんば駅約 徒歩1分

・大阪メトロ御堂筋線なんば駅 約7分



■展覧会特設サイト

https://sp.universal-music.co.jp/ado/exhibition-adotomy

SoVeC株式会社は、「テクノロジーの力でコミュニケーションを進化させる」というミッションのもと、デジタルコミュニケーション領域におけるソリューション提供と新しい顧客体験の創出を追求します。

※会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。