【滝壺内での貴重な映像撮影に成功】赤目四十八滝で真冬の潜水調査を実施

NPO法人赤目四十八滝渓谷保勝会

滝壺潜水調査の様子

三重県名張市の赤目四十八滝で2026年1月14日(水)、冬期としては全国的にも珍しい滝壺潜水調査が実施されました。

水温が低く水量も多い滝壺内部を直接調査する取り組みは前例が少なく、渓谷内部の実態を把握する上で貴重な調査となりました。

本調査は2025年夏に実施した潜水調査が大きな反響を呼んだことを受け、季節を変えて行った継続的な調査です。今後も定期的に実施する予定です。

水深3.1m地点で発見したオオサンショウウオ

【調査の目的】

赤目四十八滝は大小様々な滝と深い滝壺が連続する渓谷です。四季折々の美しい自然景観が広がり「平成の名水百選」「日本の滝百選」などにも選ばれており、整備された遊歩道を散策しながら、オオサンショウウオなどの珍しい生き物や忍者の里としての歴史も体験できる人気の観光スポットです。しかし、滝壺内部の環境については安全面や技術的制約からこれまで十分に調査されてきませんでした。



今回の潜水調査では

・冬期の滝壺内部がどのような水温、水流環境にあるのか

・生物が身を潜められる空間構造がどのように形成されているのか

これらを把握することを目的として実施しました。

岩に擬態をするオオサンショウウオ。体長は約70～80cm程度と推測されますが、実測は行なっておりません。

【調査の概要】

・実施日：2026年1月14日(水)

・場所：赤目四十八滝渓谷内滝壺

・方法：潜水による目視確認及び映像記録

※映像は全てアクションカメラ(GoPro)で撮影しております。

・主体：特定非営利活動法人 赤目四十八滝渓谷保勝会

※安全管理及び自然環境保全に十分配慮して実施しました。

水深2.8m、水温2.1℃の水中調査。

【調査によって分かったこと】

潜水調査の結果、冬期の滝壺内部は外気温に比べて2.2℃から2℃と水温変化が緩やかで、安定した環境であることが確認されました。また、岩の隙間や水流の影響を受けにくい場所には生物が身を潜められる空間が多く形成されており、渓谷が一年を通して生命を支える環境であることが映像としても記録されております。

夏場にあった滝壺水深よりも1から2m程水深が浅いことも確認されています。

腐敗した植物の周りに集まる稚魚の群れ。おそらくカワムツだと思われる。

【映像記録について】

本調査では滝壺内部の映像を記録しており、冬期の渓谷環境を知る上で貴重な資料となります。尚、記録内容の詳細については赤目四十八滝渓谷保勝会が管理しております。

今後、赤目滝水族館での展示に活かしていく予定です。

水深4m地点で発見した越冬中のツチガエル

越冬中のツチガエルの映像も撮影に成功。滝壺の水深4m地点での確認は、通常確認される浅瀬とは異なるため、珍しい事例と考えられます。

ツチガエルの幼生(オタマジャクシ)

赤目四十八滝では観光地としての魅力発信と同時に、自然環境を正しく理解し、守りながら活かしていくことを重視しています。滝壺の潜水調査は、来訪者の目には見えない渓谷の姿を知る取り組みであり、将来の保全や安全管理、水族館での環境展示にも繋がる調査です。



■赤目四十八滝について

赤目四十八滝(https://www.akame48taki.com/)

伊賀と大和の国境を流れる滝川上流に、連なる数々の瀑布が美しい大自然アートを作り出す赤目四十八滝。室生赤目青山国定公園の中心に位置し、その長さは約4キロにも及びます。

平成の名水百選、日本の滝百選、森林浴の森百選、遊歩百選にも選ばれています。

赤目滝水族館(https://akame-aquarium.com/)

滝の入口にある、ちょっと“クセツヨ”な小さな水族館。

国の特別天然記念物・オオサンショウウオをはじめ、赤目の渓流にすむ魚や珍しい淡水の生き物たちが勢ぞろい。

■アクセス

住所：三重県名張市赤目町長坂671-1（赤目四十八滝・エリア一帯）

駐車：無料駐車場あり（混雑時は臨時・誘導に従ってください）

■お問い合わせ

特定非営利活動法人 赤目四十八滝渓谷保勝会

TEL：0595-41-1180 FAX：0595-48-5888

住所：〒518-0469 三重県名張市赤目町長坂671-1

URL https://www.akame48taki.com/

お問い合わせフォーム https://www.akame48taki.com/faq-contact/#contact

■団体概要

名称：特定非営利活動法人 赤目四十八滝渓谷保勝会 事業：赤目四十八滝の保全・啓発・観光振興、地域連携イベントの企画運営、赤目滝水族館の運営等