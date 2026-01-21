第44回大王製紙エリエールレディスオープン　トータルバーディ数877個分のエリエール商品を愛媛県下の児童福祉施設に寄贈

大王製紙株式会社

衛生用紙製品No.1ブランド※1の「エリエール」を展開する大王製紙株式会社（本社：東京都千代田区）は、スポーツを通じた女性活躍推進の取り組みとして、国内女子プロゴルフツアー「大王製紙エリエールレディスオープン」を 開催しており、1982年の第1回大会より開催地の福祉団体等へチャリティ活動を継続して実施しています。

2025年11月に開催しました第44回大会では、大会に関わる全ての方に笑顔になっていただきたいとの想いから”Always Keep Smiling!”を大会スローガンとして掲げ、開催地である愛媛県の子どもたちの笑顔と健やかな成長を願い、大会期間中のトータルバーディ数877個と同数のエリエール商品を県内の児童福祉施設に寄贈する「エリエールバーディチャリティ」を実施いたしました。当社商品は愛媛県が実施する「ボランティア応援企業等マッチング事業」を通じて希望施設に寄贈いたします。

大王グループは、経営理念である『世界中の人々へ やさしい未来をつむぐ』を実現するため､「衛生：人々の健康を守ること」 「人生：人生の質を高めること」 「再生：地球を再生すること」という「３つの生きる」をビジョンに掲げ、事業活動を通じた社会課題解決に取り組んでいます。今後も、大会を通じて子どもたちの支援に取り組み、地域社会との調和のある成長を目指してまいります。

今大会で最多バーディ賞を受賞し、優勝したウー チャイェン選手

■エリエールバーディチャリティ寄贈概要

１．寄贈先：愛媛県下の児童福祉施設※2

２．寄贈数：合計877パック

３．寄贈品： 1)グーンプラス・グーン ぐんぐん吸収パンツ（ベビー用紙おむつ）

2)グーン スーパーBIG（ベビー用と大人用の中間サイズ）

3)エリス 素肌のきもち ルナフィット（生理用品)

4)グーン 肌にやさしいおしりふき

４．寄贈日：2026年1月下旬より順次

※1:インテージSRI＋ ティシュー市場、トイレットペーパー市場、キッチンペーパー市場、ペーパータオル市場の合算（2024年度メーカー別売上金額）

※2:愛媛県の実施する「ボランティア応援企業等マッチング事業」を通じて選定

■エリエールバーディチャリティ寄贈先（五十音順）

1．宇和島地区広域事務組合（北宇和郡）

2．愛媛母子生活支援センター（松山市）

3．松山市 小栗寮（松山市）

4．社会福祉法人 愛媛慈恵会（松山市）

5．社会福祉法人 親和園（松山市）

6．社会福祉法人 宇和島厚生協会 みどり寮（宇和島市）

7．社会福祉法人 八幡浜少年ホーム（八幡浜市）

8．社会福祉法人 西予総合福祉会（西予市)