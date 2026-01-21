【2025年】年間人気資料ランキングを発表！No.1*の広告・マーケティングプラットフォーム「メディアレーダー」

株式会社アイズ

年間・人気資料ランキングを発表！

本ランキングは通常プランで登録の資料を対象とし、2025年1月1日～2025年12月31日までの資料別ダウンロード数を集計したものです。総合ランキングに加え、メディアレーダー運営事務局がカテゴリー部門別に選考しています。

本リリースでは、「総合ランキング」「SNSマーケティング部門」「OOH部門」「高所得・富裕層向け部門」「サンプリング部門」のそれぞれランキングTOP10を紹介します。そして、各部門で1位に輝いた企業による受賞コメントもございます。

詳しいランキングはこちら▼

■総合ランキング

2025年に最もダウンロードされた資料は、「 【成果報酬型広告】日本最大級のアフィリエイトA8.net媒体資料/株式会社ファンコミュニケーションズ」でした。2024年年間人気資料ランキングの総合ランキングでも4位にランクインしていた本資料は、2025年年間で堂々の１番人気の資料となり、根強い人気のある資料です。

2位は、「 【高級・高層マンションサイネージ広告】富裕層21万人以上へダイレクトアプローチ/ニューラルマーケティング株式会社」でした。本資料も2024年年間人気資料ランキングで3位にランクインしており、安定の人気を誇る資料です。

3位にランクインしたのは「 【4大SNS比較】Z世代に関する調査レポート最新版（時間の使い方/SNS利用編）/ CCCMKホールディングス株式会社」。7位の「位置情報で『主婦ママZ世代など幅広い層』へ配信！アプリ内ジオターゲティング広告！/ジオテクノロジーズ株式会社」、8位の「【紹介動画で認知拡大】シニア向け動画・インフルエンサーマーケティングメニュー/株式会社オースタンス」など、Z世代向けに加えて、主婦・ママ層やシニア層など幅広いターゲットに向けた資料がランクインしました。

生活者の属性や接点に合わせた、多角的なアプローチへの関心が高まっていることがうかがえます。

総合ランキング 第1位

【成果報酬型広告】日本最大級のアフィリエイトA8.net媒体資料(https://media-radar.jp/detail16998.html?a=pt)

株式会社ファンコミュニケーションズ

受賞コメント

この度は数多くの資料の中から、総合ランキング1位に選出いただき心より感謝申し上げます。 弊社が運営する『A8.net』は、AIやSNSの普及による検索体験の変化に合わせ、アフィリエイト広告の在り方を常に進化させてまいりました。 本資料は、A8.netのサービス概要からメリット、料金体系まで、気になるポイントを1冊に凝縮しています。『費用対効果の高い広告』をお探しの方にぴったりな内容となっておりますので、ぜひご一読ください。

■SNSマーケティング部門

総合ランキングで3位にランクインした、「 【4大SNS比較】Z世代に関する調査レポート最新版（時間の使い方/SNS利用編）/ CCCMKホールディングス株式会社」がSNSマーケティング部門で1位となりました。

2024年年間人気資料ランキングの同部門と比較すると、6位の「 『2025最新』Z世代への圧倒的なアプローチ【BeReal.】_広告資料/株式会社アイズ」や10位の「 【202512月更新】Z世代へのSNS“BeReal.”広告メニューのご案内/株式会社アイモバイル」など、SNSの中でも「BeReal.」に関連した資料が初めてランクインする結果となりました。

SNSマーケティング部門 第1位

【4大SNS比較】Z世代に関する調査レポート最新版（時間の使い方/SNS利用編）(https://media-radar.jp/detail29966.html?a=pt)

CCCMKホールディングス株式会社

受賞コメント

この度はSNS部門で1位を受賞できたこと、大変光栄に思います。 多くの方々にご関心を持っていただき、またお役に立てたことを大変嬉しく思っています。 本資料は、Z世代の時間の使い方/SNS利用に関して、V会員へアンケート調査した結果をレポートにまとめています。 CCCMKホールディングスではリサーチだけでなく、Vポイントの購買データを活用したMeta広告配信も可能です。 ご興味のある方は資料をダウンロードしてご覧ください。また、SNS施策のご相談もお待ちしております！

■OOH(屋外広告)部門

OOH(屋外広告)部門では、「 【高級・高層マンションサイネージ広告】富裕層21万人以上へダイレクトアプローチ/ ニューラルマーケティング株式会社」が最もダウンロードされた資料となりました。

2024年年間人気資料ランキングの同部門に引き続き、7位の「【富裕層、ビジネスマン層へ】タクシーサイネージ広告出稿の攻略ガイドブック/ 株式会社MADS」や、9位の「 富裕層・高所得者層向け！記事制作／動画×ゴルフ・マンションサイネージ広告企画/ 株式会社マイナビ」など、今回のOOH部門でも富裕層をターゲットとしたマーケティング施策の需要が高いようです。

マンションやタクシーといった“生活動線上”の接点を活かし、狙いたい層へ確実に届けるメディアへの関心が高まっていることもうかがえます。

■高所得・富裕層向け部門

高所得・富裕層向け部門でも、OOH部門同様に「 【高級・高層マンションサイネージ広告】富裕層21万人以上へダイレクトアプローチ/ ニューラルマーケティング株式会社」が1位となりました。

OOHの広告施策のほか、5位の「都内タワーマンション・富裕層・経営者・士業・医師向けメディア『yoff』同梱など/株式会社アト」や、8位の「【富裕層ファミリー・女性】食品サンプリング・同梱同送（紙）・メルマガ等Web広告/ オイシックス・ラ・大地株式会社」など、“ダイレクトに届けられる”サンプリング施策に関する資料もランクインしました。

デジタル施策だけでなく、確実な接点をつくれるオフライン起点のアプローチにも注目が集まっていることがうかがえます。

OOH部門&高所得・富裕層向け部門 第1位

【高級・高層マンションサイネージ広告】富裕層21万人以上へダイレクトアプローチ(https://media-radar.jp/detail4778.html?a=pt)

ニューラルマーケティング株式会社

受賞コメント

この度、OOH部門ならびに富裕層部門において1位を受賞できましたことを、大変光栄に存じます。 マンションサイネージは、首都圏の高級マンション約400棟に設置されたサイネージでの広告配信に加え、 ラックを活用したパンフレットやサンプル配布が可能な、アドストック性の高い媒体です。 居住者属性に応じた細かなプランニングにも対応しており、目的に合わせた柔軟なご提案が可能です。 ご興味をお持ちいただけましたら、ぜひ資料をダウンロードいただけますと幸いです。

■サンプリング部門

サンプリング部門では、「 【主婦ママ】全国の幼稚園/保育園を通してファミリー層へサンプリング！/ ブックマークジャパン株式会社」が最もダウンロードされた資料となりました。

3位の「 【クチコミプロモーション】SNS UGCなら トラミー ※補助金対応可能!!/株式会社アイズ」や、4位の「 【富裕層ファミリー・女性】食品サンプリング・同梱同送（紙）・メルマガ等Web広告/オイシックス・ラ・大地株式会社」など、オフライン施策とオンライン施策を組み合わせた資料もランクインしました。

配布して終わりではなく、デジタル接点で想起・拡散までつなげる設計が重視されていることがうかがえます。

サンプリング部門 第1位

【主婦ママ】全国の幼稚園/保育園を通してファミリー層へサンプリング！(https://media-radar.jp/detail5805.html?a=pt)

ブックマークジャパン株式会社

受賞コメント

数多くの資料がある中で、サンプリング部門で1位を受賞できたこと、大変嬉しく思います。本資料は、幼稚園・保育園ルートメディア「なかよしようちえん・ほいくえん」の媒体資料です。年間約1,200万点の実績がある「チラシ配布／アイテムサンプリング」、「園内イベント」等のメニューを紹介しています。未就学児、子育てファミリー層に向けたプロモーションをお探しの際は、ぜひ本資料をダウンロードしてみてください！

そのほか、「インフルエンサーマーケティング」「Z世代向け」などの部門もランキング発表しておりますので、気になる方は下記ランキングページよりご確認ください。

