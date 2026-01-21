「夜間温度むら解析サービス」全国展開へ向け、全農と実証実験を開始

トヨタテクニカルディベロップメント株式会社

トヨタテクニカルディベロップメント株式会社（本社：愛知県豊田市、代表取締役社長執行役員：香川 佳之／

以下、当社）は、全国農業協同組合連合会（本所所在地：東京都千代田区、代表理事理事長：桑田 義文、以下JA全農）と共同で、ハウス栽培農家向け「夜間温度むら解析サービス」の全国展開に向けた実証実験を開始しました。本サービスは、ハウス内の温度分布を可視化し、暖房効率を改善することで燃料使用量とCO2排出を削減し、持続可能な農業経営を支援します。

【背景】

施設園芸では、冬季の暖房が最大のエネルギー消費源となり、農業経営を圧迫する要因となっています。

近年は燃料価格の高騰や円安の影響で、その負担はさらに増加し、農業の持続可能性が危ぶまれています。

加えて、ビニールハウス内では暖房による温度均一化が設計上の目的ですが、実際には「温度むら（ハウス内で局所的な温度差が生じる現象）」が多発しています。

この原因は、暖房ダクトの配置が勘や経験に依存していることです。そのため設定温度を高めざるを得ず、結果として過剰な燃料消費とCO2排出を招いています。

商品詳細はこちら（https://www.toyota-td.jp/product_site/）

【概要】

当社は、専用の小型計測器「環境センシングシステム ECOREQUIRE（エコリクワイア）」を用いて多点計測を行う事でハウス内の温度分布を可視化し、クラウドを活用した遠隔データ解析と改善提案を行う「夜間温度むら解析サービス」を愛知県内で展開してきました。

現場での改善作業と組み合わせ約6日間の短期間で温度むらを低減。これにより暖房設定温度を下げつつハウス内の最低温度を確保し、燃料使用量とCO2排出を削減、生育環境の均一化を実現します。

全農 営農・技術センター施設園芸研究室における実証試験風景環境セシングシステム ECOREQUIRE

【実績と今後の展開】

JA全農とは、昨年にゆめファーム全農とちぎ等で実証試験を実施しており、温度むらの可視化の有効性を確認してきました。また本サービスは昨年度より、愛知県内のJA豊橋、JAひまわりで有償提供を開始し、複数農家で成果を上げています。他地域からの要望も増加しており、この実績をもとに「夜間温度むら解析サービス」の全国展開を目指します。