ガリレイ株式会社|無煙ロースターのシンポ株式会社と業務提携

ガリレイ株式会社

ガリレイ株式会社(本社：大阪市西淀川区、代表取締役社長 福島 豪)は、無煙ロースターのパイオニアであるシンポ株式会社（本社：愛知県名古屋市名東区、代表取締役社長 安藤 紀彦）と業務提携契約を締結いたしました。

◆業務提携の背景

近年、東南アジア地域での焼肉文化が拡大しており、国内同様の自己調理型の焼肉店舗の出店が増加しています。この市場の成長に対応し、焼肉店舗での厨房設備のトータルエンジニアリングを実現するため、無煙ロースターの製造・販売を行うシンポ株式会社との業務提携に至りました。

ガリレイ株式会社は、1997年の香港進出以来、東南アジアを中心に11か国14拠点での販売およびメンテナンスネットワーク拡充しています。24年には、「GALILEI Global Vision 2030」を策定し、2030年度までに海外事業の売上高200億円、営業利益率10.0％の達成を目指しています。

シンポ株式会社は、無煙ロースターの製造・販売において国内で高いシェアを持ち、海外展開も積極的に推進しています。「焼肉は世界のスペシャルディナー」を合言葉に、世界各国にYAKINIKU文化を紹介・提案しています。

今後は両社の強みを生かし、冷凍冷蔵技術との連携を図りながら、新たな価値創造に取り組んでまいります。

◆業務提携の内容

１. 東南アジアを中心とした当社海外法人営業地域での無煙ロースターの営業・販売・施工

２. 無煙ロースターのアフターサービス

【対象地域】シンガポール、マレーシア、インドネシア、ミャンマー、タイランド、フィリピン、カンボジア、ベトナム、上海、香港、台湾

業務提携の開始日 2026年1月21日(水)



■ シンポ株式会社概要

社名 ：シンポ株式会社（子会社の神府貿易（上海）有限公司含む）

本社 ：愛知県名古屋市名東区若葉台110番地

代表者 ：代表取締役社長 安藤 紀彦

事業内容：無煙ロースターの製造、販売及びその附帯工事

設立 ：1971年4月

資本金 ：639,307,770円

従業員数：123名

URL ：https://shinpo.jp/

無煙ロースターとは

焼肉店などの客席で使用される業務用焼物器として、調理時に発生する煙と臭いを確実に吸引する構造を備えています。シンポの無煙ロースターは、“美味しく焼けること”を追求し、安全性と省エネ性能を高い次元で両立した独自の特許技術を採用。

店内への煙と臭いの拡散を抑え、快適な空間と心地よい食体験を提供することで、日本の焼く食文化を世界に広げていきます。

＜フクシマガリレイ株式会社 会社概要＞

代表者：代表取締役社長 福島 豪

本社所在地：大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18

資本金：4億円

事業内容：業務用冷凍冷蔵庫、冷凍冷蔵ショーケース、その他冷凍機応用機器の製造・販売・メンテナンス、店舗システム、厨房総合システムの設計・施工

URL：https://www.galilei.co.jp/