【2月限定】まるで当日の花嫁姿に！ヘアメイク付き試着会開催

静岡県浜松市でブライダル事業を展開する株式会社スティルアン(本社:静岡県浜松市中央区田町326-30、代表取締役社長:大石 奉樹)は、2026年2月11日(水祝)にヘアメイク付き試着会を開催いたします。

本フェアは、結婚式の現場で活躍しているプロのスタイリストがヘアメイクを担当し、まるで当日の花嫁姿のような状態でドレス試着ができる特別なイベントです。ヘアメイクと試着を同時に体験できるのは、浜松エリアでスティルアンだけ。ドレスの本当の魅力を実感しながら、運命の一着を見つけていただけます。アントニオリーヴァ、エルサなど、世界的なブランドドレスの試着も可能で、浜松エリアでこれらのドレスを試着できる貴重な機会となっています。

■ ヘアメイク付き試着会 3つの特徴

1．プロのヘアメイクで当日の姿を先取り体験

試着付ヘアメイク体験イメージ画像

結婚式の現場で数多くの花嫁様を担当してきたプロのスタイリストが、あなただけのヘアメイクをご提案。素顔のままではなく、当日のイメージに近い状態でドレスを試着できるため、本当に似合う一着が見つかります。

2．スタイリストとヘアメイク担当が連携した一貫サポート

スタイリストとヘアメイク担当がヒアリングの段階から連携し、ドレス選びからヘアメイクまでトータルでコーディネート。お顔立ちや雰囲気に合わせた統一感のあるスタイリングで、花嫁様の魅力を最大限に引き出します。

3．世界的ブランドドレスの試着

■ こんな花嫁様におすすめ

■ ヘアメイク付き試着会の流れ（所要時間：約3時間）

- アントニオリーヴァ: イタリア・ミラノの最高峰ブランド- エルサ: 繊細なレース使いが特徴の人気ブランド- その他、日本の花嫁のために作られたオートクチュールドレスも多数- ヘアメイクをした状態でドレスを選びたい- 当日のイメージを具体的にしたい- 自分に似合うヘアメイクを知りたい- プロのアドバイスを受けながら選びたい- 他のドレスショップにはない特別な体験をしたい

1. カウンセリング

スタイリストとヘアメイク担当が、理想のイメージや気になるポイントをヒアリング

2. ドレス選び

ご希望に沿って、試着するドレスを1～2着お選びいただきます

3. ヘアメイク

プロのスタイリストが、選んだドレスに合わせたヘアメイクを施術

4. ドレス試着

ヘアメイクを施した状態で、当日さながらのドレス姿をご確認いただけます

■ 特別特典

2001年創業、浜松市を代表する婚礼衣装専門店。"世界中の本物を浜松の花嫁様に届けたい"をコンセプトに、国内外の一流ブランドドレスを取り揃えています。経験豊富なスタイリストが、一人ひとりの花嫁様に寄り添い、運命の一着選びをサポートします。

店舗情報:

ブランドゥスティルアン 田町本店

ブランドゥスティルアン アトリエ

WASO HAKU（和装専門店）

ブランドゥスティルアン（田町本店）ブランドゥスティルアン

〒430-0944

静岡県浜松市中央区田町326-30

営業時間 /

平日 11:00～18:00

土・日・祝 10:00～18:00

定休日 / 火曜、水曜日

駐車場 / 提携駐車場有

※ご予約の際お問い合わせください

浜松街中のブライダルドレス専門店として、浜松の多くの花嫁様に愛されてきたブランドゥスティルアン本店。シーズンによりリニューアルされる店頭ディスプレイは「いつも素敵だなと思っていました」とお声掛けをいただくことも多く、季節を感じるコーディネートを道行く方々や店前の大通りを通る路線バスの中からなど多くの方にお楽しみいただいています。

ブランドゥスティルアン アトリエブランドゥスティルアンアトリエ

〒433-8123

静岡県浜松市中央区幸 3-5-8

営業時間 /

平日 11:00～18:00

土・日・祝 10:00～18:00

定休日 / 火曜、水曜日

駐車場 / あり

2021年にオープンした新店舗は、広々とした駐車場を完備し、ゆったりとした試着室で大切な結婚式のドレス選びをじっくり満喫できると好評。美しくディスプレイされたこだわりのドレスの数々は圧巻です。

WASO HAKU/和装 ハクWASO HAKU

〒433-8123

静岡県浜松市中央区幸 3-5-8

営業時間 /

平日 11:00～18:00

土・日・祝 10:00～18:00

定休日 / 火曜、水曜日

駐車場 / あり

県下最大級の和装専門館は、新郎新婦様の婚礼衣装から親御様の留袖、ご親族様用の振袖・色留袖・訪問着まで各種ご用意。ご列席用衣装のみの遠方利用も可能なのでレンタル日数や価格などお気軽に店舗までお問い合わせください。

取り扱いブランド

AntonioRiva (アントニオリーヴァ)

イタリアを代表する最高級ブランド。クラシカルからエレガントまで、どの角度からも完璧に計算された美しいシルエット。建築家のキャリアを持つ彼のドレスは、独創的なデザインが特徴。斬新さとは裏腹に、ひとたび纏えば女性らしい表情を引き出してくれます。

ERSA ATELIER (エルサ アトリエ)

ルーマニア在住の双子のデザイナー、ガブリエラとクリスティーナ。「恥美主義」「謎」「個性」をテーマに洗練されたマテリアルやハンドメイドされた貴重なレースを用い、古典的でありながらクラシカルなラインを現代風にアレンジしているのが特徴。最高級の素材を駆使した気品あふれるノーブルな雰囲気が幻想的な美しさを放ちます。

ROSANNNA PERRONE(ロザンナ ペローネ)

地中海に浮かぶ島々からインスピレーションを得たロザンナのドレス。海にさざ波がたつようなイメージのカッティングやフリル、リボン、ドレープを用い、女性らしさ、エレガントさを表現しています。また、ロザンナの魅力はイタリア最先端のトレンドをたっぷりと入れながらも、日本女性を釘付けにするウェディングドレス本来の華やかさとボリューム感にあります。

CLAIRE PETTIBONE(クレア ペティボーン)

ブライダル業界に新風を吹き込んだ彼女の世界観は、ヴィンテージロマンスとボヘミアンを取り入れたコレクション。彼女の作るドレスは優しい色合いとキメ細やかなディテールで優雅に上品な動きを作り出し、クレアのドレスを身に纏う全ての花嫁をまるで女神のようにみせてくれます。

FIO COUTURE（フィオ クチュール）

SUZANNE NEVILLE（スザン ネヴィレ）

他、多数のドレスブランドをご用意しております。

■ 開催概要

■ 会社概要

商号: 株式会社スティルアン

代表者: 代表取締役社長 大石 奉樹

所在地: 〒430-0944 静岡県浜松市中央区田町326-30

設立: 平成13年12月25日

事業内容: 婚礼衣装事業、式場運営・婚礼プロデュース事業、レストラン事業(オーベルジュ・グランピング)、宴会・プロデュース事業

ホームページ: https://company.styleun.com/