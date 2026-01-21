介護・看護のスポットワーク「カイテク」、100万ダウンロードを突破

カイテク株式会社カイテク「100万ダウンロード突破」

カイテク株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：武藤 高史）は、このたび当社が提供する介護・看護のスポットワークアプリ「カイテク」において、累計100万ダウンロードを突破したことをお知らせいたします。また当社は、介護・看護スポットワークアプリにおけるアプリ利用率No.1※の評価を2年連続で獲得しております。

当社はこれまで、介護・看護などの有資格者に限定したスポットワークという仕組みを通じて、全国の介護・医療現場における人手不足という課題の解決に取り組んでまいりました。今回の100万ダウンロード突破は、日々現場を支えてくださっている事業所の皆さま、カイテクをご活用いただいている有資格者の皆さまに支えられ、実現したものです。

※介護・看護単発バイト求人アプリに関する利用率調査

回答者条件：介護・医療業務に就業中、または就業経験のある全国の15歳から99歳までの男女5,590名 / 調査期間：2025年10月30日～2025年10月31日 / 調査機関：GMOリサーチ&AI株式会社 / 調査方法：オンラインリサーチ

■「100万ダウンロード突破記念」期間限定・導入サポート特典（2026年1月お問い合わせ分まで）

概要

- 本日より、2026年1月31日までに新規でお問い合わせいただいた介護・医療事業所を対象に、導入支援サービス（初期導入プレミアム・コンサルティング）を無償でご提供します。- カイテクを「スムーズに」「安心して」「早く成果につなげていただく」ため、以下のサポートをまとめてご提供します。

期間限定特典（導入支援サービス）

- 求人原稿作成をプロがサポート忙しい現場でも負担なく、応募につながる原稿作成を支援- 軌道に乗るまで専任担当が集中サポート初回掲載～マッチング安定までを二人三脚でフォロー- 「カイテクシフト(https://caitech.co.jp/shift/)」導入支援シフト管理・現場DXを見据えたシステム活用もあわせてご提案

対象

- 本日より、2026年1月31日までに新規でお問い合わせいただいた介護・医療事業所

お問い合わせ方法

- お問い合わせフォーム(https://caitech.co.jp/lp/cm-office-3/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260121)

備考

- 本キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。

カイテクアプリの特徴

- すぐに働ける：アプリ内での登録は簡単で、履歴書や面接は不要です。- 資格を活かして自由に働ける：1日・短時間の仕事が多数掲載されており、ライフスタイルに合わせた働き方が可能です。- 即日給与受け取り：退勤後、給与は約1分で振り込まれます。- 多様な職場：47都道府県で30以上のサービス種別の介護・医療施設から様々な職場を選ぶことができ、働きたいエリアや条件に合わせて仕事を探せます。

カイテクアプリのダウンロード方法

カイテクのアプリは以下のリンクからダウンロードできます。登録から仕事開始まで、わずか数ステップで完了します。

- カイテク（介護・看護・保育 スポットワークアプリ）：https://app.adjust.com/1t16cpm7- カイテク薬剤師（薬剤師 スポットワークアプリ）：https://app.adjust.com/1tex0q64

使い方のステップ

- アプリをダウンロード：上記リンクからカイテクをダウンロード- プロフィール登録：名前などの情報や資格証を登録- 求人を検索：希望のエリアや条件で仕事を検索し、気に入った仕事をタップして応募- 即日勤務：選んだ仕事にすぐに応募し、最短でその日のうちに勤務が可能- 給与受け取り：退勤後、給与は約1分で振り込み



法人さま向けページ：https://caitech.co.jp/lp/cm-office-1/

コーポレートサイト（企業情報含む）：https://corp.caitech.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

カイテク株式会社 広報担当

担当者： 斉藤、河合

メール：pr@caitech.jp