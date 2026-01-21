¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥À¥¤¥¥ó¡ÛÅ¹ÊÞ¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¥¨¥¢¥³¥ó¡ØFIVE STAR ZEAS¡Ù¿·È¯Çä
ÆüËÜ¤ÎÌÔ½ë¤È¹â¼¾ÅÙ¤Ë¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¹â¸úÎ¨¥â¥Ç¥ë
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥À¥¤¥¥ó¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼¼
ËÜ¼Ò
¢©530-0001 Âçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ°ìÃúÌÜ13ÈÖ1¹æ¡ÊÂçºåÇßÅÄ¥Ä¥¤¥ó¥¿¥ï¡¼¥º¡¦¥µ¥¦¥¹¡Ë
TEL (06)6147-9923¡Ê¥À¥¤¥ä¥ë¥¤¥ó¡Ë
Åìµþ»Ù¼Ò
¢©104-0028 ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÈ¬½Å½§ÆóÃúÌÜ2ÈÖ1¹æ¡ÊÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§ È¬½Å½§¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ï¡¼¡Ë
TEL (03)3520-3100¡Ê¥À¥¤¥ä¥ë¥¤¥ó¡Ë
E-mail
prg@daikin.co.jp
¥À¥¤¥¥ó¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¥¨¥¢¥³¥ó¡Ø¥¹¥«¥¤¥¨¥¢¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²Æ¤ÎÌÔ½ë¤Ç¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¼¼Æâµ¡¼þÊÕ¤Î·ëÏª¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¼¼Æâµ¡¤«¤é¤ÎÇÓ¿åÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ë°Û¾ïÄä»ß¡¢ÎäË¼Ç½ÎÏÄã²¼¤ÎÍÞÀ©¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¾Ê¥¨¥ÍÀ¤â¼Â¸½¤·¤¿¾Ê¥¨¥Í¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ØFIVE STAR ZEAS¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¹¥¿¡¼¥¸¥¢¥¹¡Ë¡Ù¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ò¡¢2026Ç¯4·î1Æü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØFIVE STAR ZEAS¡Ù¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ø¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¹â¼¾ÅÙÂÐ±þ¥¥Ã¥È¡Ù¤È¡Ø·ëÏªÍÞÀ©¥»¥ó¥·¥ó¥°¥¥Ã¥È¡Ù
¡¡¶áÇ¯¡¢Â¿¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ·°æËä¹þ¥«¥»¥Ã¥È·Á¤Î¼¼Æâµ¡¤Ç¤Ï¡¢ÎäË¼±¿Å¾»þ¤ÎÅ·°æÎ¢¤Î·ëÏª¤ä¼¼Æâµ¡¤«¤é¤ÎÇÓ¿å¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¡¢Å¹ÊÞ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹´ÉÍý¼Ô¤Îº¤¤ê¤´¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Æ¾ì¤Îµ¤²¹¾å¾º¤ä¶õµ¤Ãæ¤Î¿åÊ¬ÎÌ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ·°æÎ¢¤Î¼¼Æâµ¡ËÜÂÎ¤äÎäÇÞÇÛ´É¤ÎÉ½ÌÌ¤¬·ëÏª¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¿åÅ©¤Ï¡¢ÆâÁõ¤ÎÈþ´Ñ¤òÂ»¤Ê¤¦Å·°æ¤Î¥·¥ß¤Î¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼¼Æâµ¡ÆâÉô¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëÇÓ¿å¤ò²°³°¤ËÇÓ½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥É¥ì¥ó¥Ñ¥ó¢¨£±¤ä¥Ý¥ó¥×¤Ë¥«¥Ó¤ä¥Û¥³¥ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤ÆÇÓ¿åÉÔÎÉ¤¬µ¯¤³¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ò¸¡ÃÎ¤·¤¿¥¨¥¢¥³¥ó¤ÏÎäË¼±¿Å¾¤òÄä»ß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼¼Æâ¤Î²÷Å¬À¤òÊÝ¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Å·°æÎ¢¤Î·ëÏª¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼¼Æâµ¡ËÜÂÎ¤Ø´ÊÃ±¤ËÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¡Ö¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¹â¼¾ÅÙÂÐ±þ¥¥Ã¥È¡×¤ÈÎäÇÞÇÛ´ÉÉ½ÌÌ¤Î·ëÏª¤òÍÞ¤¨¤ë¡Ö·ëÏªÍÞÀ©¥»¥ó¥·¥ó¥°¥¥Ã¥È¡×¤ò¿·¤¿¤ËÍÑ°Õ¤·¡¢¼¼Æâµ¡¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÆ³Æþ¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÓ¿åÉÔÎÉ¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Ë¥É¥ì¥ó¥Ñ¥ó¤È¥Ý¥ó¥×¤ÎÀ¶ÁÝ¤òÂ¥¤¹Åö¼ÒÆÈ¼«¤ÎÄÌÃÎµ¡Ç½¤ò¿·¤¿¤ËÅëºÜ¤·¡¢ÆÍÈ¯Åª¤ÊÎäË¼Ää»ß¤òÈò¤±¤ëÂÐºö¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Ë¤è¤ê¡¢Å¹ÊÞ¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î²Æ¾ì¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹â³°µ¤²¹»þ¤ÎÎäË¼Ç½ÎÏ¤ÎÄã²¼¤âÍÞÀ©¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏÅö¼Ò¤ÎÉ¸½à¥·¥ê¡¼¥º¡ØEco ZEAS¡Ù¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÎäË¼Ç½ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢JISµ¬³Ê¤ÇÎäË¼²áÉé²Ù»î¸³¾ò·ï¤È¤·¤ÆÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë43¡î¤Î¹â³°µ¤²¹¤ÎÃæ¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿ÎäË¼±¿Å¾¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¾Ê¥¨¥ÍÀ¸þ¾å¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤ËÇ®¸ò´¹¤Ç¤¤ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥Á¥ã¥Í¥ëÇ®¸ò´¹´ï¤òÅëºÜ¤·¤¿¼¼³°µ¡¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÁý¤ä¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Â»¼º¤¬¾¯¤Ê¤¤SiCÈ¾Æ³ÂÎ¤âºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¼¼Æâµ¡¤Ë¤Ï¹â¸úÎ¨¤Î¥Õ¥¡¥ó¥â¡¼¥¿¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¢¨2¤ÎÄÌÇ¯¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñ¸úÎ¨¡Ê°Ê²¼¡¢APF¡Ë¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥¤¥¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÌÔ½ë¤È¹â¼¾ÅÙ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¾Ê¥¨¥ÍÀ¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤â´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é²÷Å¬¤Ê¶õµ¤´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊÆÃÄ¹¡Û
¢¡Å·°æÎ¢¤Î·ëÏªÂÐºö¤Ë¡Ö¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¹â¼¾ÅÙÂÐ±þ¥¥Ã¥È¡×¡Ö·ëÏªÍÞÀ©¥»¥ó¥·¥ó¥°¥¥Ã¥È¡×¤òÍÑ°Õ
¡¦´ÊÃ±¤«¤ÄÃ»»þ´Ö¤ÇÀ½ÉÊËÜÂÎ¤ËÀßÃÖ¤¬²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¹â¼¾ÅÙÂÐ±þ¥¥Ã¥È¡×¤Ç¡¢Å·°æÎ¢¤Î¼¼Æâµ¡ËÜÂÎ¤Î·ëÏª¤òÍÞÀ©¡£´ûÀßµ¡´ï¢¨3¤Ë¤âÅ·°æ³«¸ý¤«¤é¼è¤êÉÕ¤±¤¬²ÄÇ½¡£
¡¦¡Ö·ëÏªÍÞÀ©¥»¥ó¥·¥ó¥°¥¥Ã¥È¡×¤¬Å·°æÎ¢¤Î²¹¼¾ÅÙ¤ò·×Â¬¤·ÏªÅÀ²¹ÅÙ¡Ê·ëÏª¤¬È¯À¸¤¹¤ë²¹ÅÙ¡Ë¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¤ÆÎäÇÞ²¹ÅÙ¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÎäÇÞÇÛ´É¤Î·ëÏª¤òÍÞÀ©¡£
¢¡ÎäË¼»þ¤ÎµÞ¤Ê±¿Å¾Ää»ß¤Î²óÈò¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë£²¤Ä¤Î¥É¥ì¥óµÍ¤Þ¤êÍÞÀ©µ¡Ç½¤òÅëºÜ
¡¦¥É¥ì¥óµÍ¤Þ¤ê¤ò¸¡ÃÎ¤·¤¿¤é¥É¥ì¥ó¥Ý¥ó¥×¤Î±¿Å¾¤òÄä»ß¤·¡¢¥É¥ì¥ó¥Ý¥ó¥×¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤´¤ß¤òÅÇ¤½Ð¤·¤Æ½üµî¤¹¤ë¡Ö¥É¥ì¥ó¥Ý¥ó¥×¡¡¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×±¿Å¾¡×¤òÅëºÜ¡£
¡¦¡Ö¥É¥ì¥ó¥Ý¥ó¥×¡¡¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×±¿Å¾¡×¤Ë¤è¤ê°ì»þÅª¤ËµÍ¤Þ¤ê¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤â¡¢Ã»´ü´Ö¤ËÆ±ÍÍ¤ÎµÍ¤Þ¤ê¤¬Ê£¿ô²óÈ¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥É¥ì¥ó¥Ñ¥ó¤ÎÀ¶ÁÝ¤òÂ¥¤¹ÄÌÃÎ¤ò¥ê¥â¥³¥ó¤ËÉ½¼¨¤¹¤ë¡Ö¥É¥ì¥ó¥Ñ¥ó¡¡¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÄÌÃÎ¡×¤òÅëºÜ¡£ÎäË¼±¿Å¾¤ÎµÞ¤ÊÄä»ß¤Ë¤è¤ëÅ¹Æâ¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹Æâ¤Î²÷Å¬ÀÄã²¼¤ä²¹Ä´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ëÎ×»þµÙ¶È¤Î²óÈò¤Ë¹×¸¥¡£
¢¡ÌÔ½ë»þ¤Ë¤â°ÂÄê¤·¤¿ÎäË¼Ç½ÎÏ¤òÈ¯´ø
¡¦¼¼³°µ¡¤Î¥×¥ê¥ó¥È´ðÈÄ¤òÎäÇÞ¤Ç¸úÎ¨Åª¤ËÎäµÑ¤·¢¨4¡¢43¡î¤Î¹â³°µ¤²¹»þ¤Ç¤âÄê³ÊÎäË¼Ç½ÎÏ¤òÈ¯´ø¡£
¡¦É¸½à¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡ØEco ZEAS¡Ù¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢43¡î¤Î¹â³°µ¤²¹»þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ108¡ó¤ÎÎäË¼Ç½ÎÏ¤ò¼Â¸½¡£¢¨5
¢¡¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×Á´ÂÎ¤Î¾Ê¥¨¥ÍÀ¤ò¸þ¾å¤·¡¢Â¿¤¯¤Îµ¡¼ï¤Ç¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎAPF¤ò¼Â¸½
¡¦¼¼³°µ¡¤Ë¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Â»¼º¤¬¾¯¤Ê¤¤SiCÈ¾Æ³ÂÎ¤òºÎÍÑ¤·¢¨6¡¢Ç®¸ò´¹¸úÎ¨¤Î¹â¤¤¥Þ¥¤¥¯¥í¥Á¥ã¥Í¥ëÇ®¸ò´¹´ï¤ÎÅ¬ÍÑµ¡¼ï¤ò³ÈÂç¢¨7¡£¼¼Æâµ¡¤Ë¤Ï¹â¸úÎ¨¥Õ¥¡¥ó¥â¡¼¥¿¤òºÎÍÑ¡£
¡ÚÈ¯Çä»þ´ü¡Û
¡Ú¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¾ÜºÙ¡Û
¢¡Å·°æÎ¢¤Î·ëÏªÂÐºö¤Ë¡Ö¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¹â¼¾ÅÙÂÐ±þ¥¥Ã¥È¡×¡Ö·ëÏªÍÞÀ©¥»¥ó¥·¥ó¥°¥¥Ã¥È¡×¤òÍÑ°Õ
¡Ö¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¹â¼¾ÅÙÂÐ±þ¥¥Ã¥È¡×
¡¡Å·°æÆâ¤¬¹â²¹Â¿¼¾´Ä¶¤È¤Ê¤ê¡¢¶õµ¤Ãæ¤Î¿åÊ¬ÎÌ¤¬Áý²Ã¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢Îä¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼¼Æâµ¡ËÜÂÎ¤äÎäÇÞÇÛ´É¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë·ëÏª¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£·ëÏª¤Ë¤è¤ë¿åÅ©¤¬¼¼Æâ¤Ë¿â¤ì¤¿¤ê¡¢Å·°æÌÌ¤Î¥·¥ß¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈþ´Ñ¤òÂ»¤Í¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Îº¤¤ê¤´¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ëÏª¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢µ¡´ï¤ò¼è¤ê³°¤·¤ÆÃÇÇ®½èÍý¤ò»Ü¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢ÈñÍÑ¤È¼ê´Ö¤¬Âç¤¤¯¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¿·¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¹â¼¾ÅÙÂÐ±þ¥¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢·ëÏª¤òÍÞ¤¨¤ëÃÇÇ®ºà¤ò¥¨¥¢¥³¥óËÜÂÎ¤Ë¼§ÀÐ¤ÇÅ½¤ê¤Ä¤±¤ëÊý¼°¤Î¤¿¤á¡¢´ÊÃ±¤ËÅ½¤ê¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤º¤ì¤¬À¸¤¸¤¿ºÝ¤Î½¤Éü¤âÍÆ°×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼¼Æâµ¡¤ò¼è¤ê³°¤·¤¿¤êÅ·°æÎ¢¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¤»¤º¡¢ÃÇÇ®ºà¤ò¼¼ÆâÂ¦¤«¤éº¹¤·¹þ¤à·Á¤ÇÀßÃÖ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢2021Ç¯°Ê¹ß¤Î´ûÀß¤Î¥À¥¤¥¥óÀ½¼¼Æâµ¡¤Ë¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö·ëÏªÍÞÀ©¥»¥ó¥·¥ó¥°¥¥Ã¥È¡×
¡¡ÎäÇÞÇÛ´É¤äÀ½ÉÊÉ½ÌÌ¤Î·ëÏª¤òÍÞ¤¨¤ëÊýË¡¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÏªÅÀ²¹ÅÙ¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¡¢ÎäÇÞÇÛ´É¤Î²¹ÅÙ¤¬·ëÏªÅÀ²¹ÅÙ¤ò²¼²ó¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÎäÇÞ²¹ÅÙ¤òÀ©¸æ¤¹¤ëÊý¼°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·¾¦ÉÊ¤Î¡Ö·ëÏªÍÞÀ©¥»¥ó¥·¥ó¥°¥¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢ËÜÂÎ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ÆÅ·°æÆâ¤Î²¹ÅÙ¤È¼¾ÅÙ¤ò·×Â¬¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÏªÅÀ²¹ÅÙ¤ò»»½Ð¤·¡¢¤½¤ÎÏªÅÀ²¹ÅÙ¤ÈÀ½ÉÊ¤ÎÃÇÇ®ÀÇ½¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÎäÇÞ²¹ÅÙ¤ò¾ï»þ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ëÏª¤ÎÈ¯À¸¤òÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ©¸æ¤Ç¤Ï·×Â¬¤·¤¿ÏªÅÀ²¹ÅÙ¤Ë±þ¤¸¤ÆÎäË¼±¿Å¾¤ò¼å¤á¤ë¤¿¤á¡¢¼¼²¹¤¬ÀßÄê²¹ÅÙ¤Þ¤ÇÆÏ¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ê¥â¥³¥ó¤ÎÀßÄê¤Ç°ì»þÅª¤ËÀ©¸æ¤Î²ò½ü¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¼¼Æâµ¡¤ò¼è¤ê³°¤·¤¿¤êÅ·°æÎ¢¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¤»¤º¡¢¥»¥ó¥·¥ó¥°¥¥Ã¥È¤ò¼¼ÆâÂ¦¤«¤éº¹¤·¹þ¤à·Á¤ÇÀßÃÖ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¿Þ¡¡§·ëÏªÈ¯À¸¤Î¸¶Íý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿Þ¢¡§¾¦ÉÊËÜÂÎ¤ä¼¼Æâµ¡¤¬·ëÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·
¡¡¡¡¡¡
¿Þ£¡§¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¹â¼¾ÅÙÂÐ±þ¥¥Ã¥È¡¡¿Þ¤¡§ÀßÃÖ¥¤¥á¡¼¥¸¡¡¿Þ¥¡§·ëÏªÍÞÀ©¥»¥ó¥·¥ó¥°¥¥Ã¥È¡¡ÀßÃÖ¥¤¥á¡¼¥¸
¢¡ÎäË¼»þ¤ÎµÞ¤Ê±¿Å¾Ää»ß¤Î²óÈò¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë£²¤Ä¤Î¥É¥ì¥óµÍ¤Þ¤êÍÞÀ©µ¡Ç½¤òÅëºÜ
¡¡ÎäË¼±¿Å¾Ãæ¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï¡¢À½ÉÊÆâÉô¤ÎÇ®¸ò´¹´ï¤¬·ëÏª¤·¤Þ¤¹¡£·ëÏª¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿¿åÅ©¤Ï¼¼Æâµ¡¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¥É¥ì¥ó¥Ñ¥ó¤Ë½¸¤á¤é¤ì¡¢¥Ý¥ó¥×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ²°³°¤ØÇÓ¿å¤·¤Þ¤¹¢¨8¡£¤·¤«¤·¡¢¹â²¹Â¿¼¾¤Î´Ä¶¤Ç¤Ï¥É¥ì¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤¿±ø¤ì¤¬¥¹¥é¥¤¥à¾õ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÇÓ¿å¥Ý¥ó¥×¤¬µÍ¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÓ¿åÉÔÎÉ¤¬µ¯¤¤ë¤È¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï°Û¾ï¤ò¸¡ÃÎ¤·±¿Å¾¤òÄä»ß¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤ÏÅ¬ÀÚ¤ÊÀ¶ÁÝ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È±¿Å¾¤òºÆ³«¤Ç¤¤º¡¢Å¹ÊÞ¤Î±Ä¶È¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤Ê¤É¤Îº¤¤ê¤´¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥É¥ì¥ó¥Ý¥ó¥×¡¡¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×±¿Å¾¡×¤Ç¤Ï¡¢¥É¥ì¥óµÍ¤Þ¤ê¤ò¸¡ÃÎ¤·¤¿¤é¥É¥ì¥ó¥Ý¥ó¥×¤Î±¿Å¾¤òÄä»ß¤·ÇÓ½Ð¤·¤¿¿å¤òÀª¤¤¤è¤¯Ìá¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥É¥ì¥ó¥Ý¥ó¥×µÛ¹þ¸ý¤äÆâÉô¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤´¤ß¤òÅÇ¤½Ð¤·¤Æ½üµî¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¥É¥ì¥ó¥Ý¥ó¥×¤Î±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¡¢¥É¥ì¥ó¿å¤òÇÓ¿å¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥É¥ì¥ó¥Ý¥ó¥×¡¡¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×±¿Å¾¡×¤òÃ»´ü´Ö¤ÇÊ£¿ô²ó·«¤êÊÖ¤¹¤È¥ê¥â¥³¥ó¤Ë·ÙÊó¤òÉ½¼¨¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤òÂ¥¤¹¡Ö¥É¥ì¥ó¥Ñ¥ó¡¡¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÄÌÃÎ¡×¤â¿·¤¿¤ËÅëºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¢¨9¡£¥É¥ì¥ó¥Ñ¥ó¤Î±ø¤ì¶ñ¹ç¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¤Ä¤Ä¡¢ÎäË¼±¿Å¾¤¬µÞ¤ËÄä»ß¤¹¤ëÁ°¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÅ¹ÊÞ¤Î±¿±Ä¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
¿Þ¦¡§¥Ý¥ó¥×¤Î²¼¤Ë¥¹¥é¥¤¥à¤¬Æþ¤ê¡¢µÍ¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¡¡¡¡¿Þ§¡§¿å¤ÎÅÇ¤Ìá¤·¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥é¥¤¥à¤¬±ó¤¯¤Þ¤Ç°ÜÆ°
¢¡ÌÔ½ë»þ¤Ë¤â°ÂÄê¤·¤¿ÎäË¼Ç½ÎÏ¤òÈ¯´ø
¡¡¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¡¢³°µ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¼¼³°µ¡¤Î¥×¥ê¥ó¥È´ðÈÄ¤ËÇ®¤¬¤³¤â¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢°ÂÄêÅª¤ÊÎäË¼±¿Å¾¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÎäÇÞ¤ò»È¤Ã¤¿¥À¥¤¥¥óÆÈ¼«¤ÎÎäµÑÊý¼°¤Ç¼¼³°µ¡¤Î¥×¥ê¥ó¥È´ðÈÄ¤òÎä¤ä¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¶õµ¤¤ÇÎä¤ä¤¹¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤ËÎäµÑ¤Ç¤¡¢JISµ¬³Ê¤ÇÉ¬¤º±¿Å¾¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë43¡î¤Î±¿Å¾»þ¤Ç¤âÄê³ÊÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡ØFIVE STAR ZEAS¡Ù¤Î3¡Á6ÇÏÎÏ¤ÏÇ®¸ò´¹´ï¤ÎÉ½ÌÌÀÑ¤¬É¸½àµ¡¤Î¡ØEco ZEAS¡Ù¤è¤ê¤âÂç¤¤¯¡¢Ç®¸ò´¹¸úÎ¨¤Ë¤¹¤°¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡ØEco ZEAS¡Ù¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ108¡ó¤ÎÎäË¼Ç½ÎÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÌÔ½ë¤Ë¡¢¡ØFIVE STAR ZEAS¡Ù¤Ï°ÂÄê¤·¤¿ÎäË¼Ç½ÎÏ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×Á´ÂÎ¤Î¾Ê¥¨¥ÍÀ¤ò¸þ¾å¤·¡¢Â¿¤¯¤Îµ¡¼ï¤Ç¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎAPF¤ò¼Â¸½
¡¡ÅÅµ¤Âå¤Î¹âÆ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¾Ê¥¨¥Í¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ï¹â¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë8.0¡Á16.0kW¤Îµ¡¼ï¤Î¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¼¼³°µ¡¤Ë¤ÏSiCÈ¾Æ³ÂÎ¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥Á¥ã¥Í¥ëÇ®¸ò´¹´ï¤ÎÅ¬ÍÑµ¡¼ï¤ò³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼¼Æâµ¡¤Ë¤Ï¹â¸úÎ¨¤Î¥Õ¥¡¥ó¥â¡¼¥¿¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ê¥¨¥ÍÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Ä¤Ä¤â½¾ÍèÄÌ¤ê¤ÎÀßÃÖÌÌÀÑ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»Ô¾ì¤ÎÂ¿¤¯¤òÀê¤á¤ë¹¹¿·¼ûÍ×¤Ø¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡ØFIVE STAR ZEAS¡Ù¤Ï¡¢4.0¡Á16.0kW¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÀßÃÖÌÌÀÑ¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Þ¨¡§¥×¥ê¥ó¥È´ðÈÄ¤òÎä¤ä¤¹ÎäÇÞ¤Î²óÏ©¡¡¿Þ©¡§SicÈ¾Æ³ÂÎ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿Þª¡§¹â¸úÎ¨¥Õ¥¡¥ó¥â¡¼¥¿
¢¨£±¡¡ÎäË¼±¿Å¾»þ¡¢¶õÄ´µ¡¤ÎÆâÉô¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë·ëÏª¿å¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢¥É¥ì¥ó¥Û¡¼¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ°ÂÁ´¤ËÇÓ½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼õ¤±»®¡£
¢¨2¡¡4.0¡Á16.0kW¡¢2026Ç¯1·î21Æü»þÅÀ¡£
¢¨3¡¡S-¥é¥¦¥ó¥É¥Õ¥í¡¼¡¢¥À¥Ö¥ë¥Õ¥í¡¼¤Ï2021Ç¯¥â¥Ç¥ë¤è¤êÅ¬ÍÑ¡£¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥í¡¼¡¢¥Ó¥ë¥È¥¤¥ó¤Ï2022Ç¯¥â¥Ç¥ë¤è¤êÅ¬ÍÑ¡£
¢¨4¡¡3¡Á10ÇÏÎÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡£
¢¨5¡¡ S-¥é¥¦¥ó¥É¥Õ¥í¡¼ÀÜÂ³»þ¡£¼¼Æâ²¹ÅÙ32¡îDB/23¡îWB¡¢¼¼³°²¹ÅÙ43¡îDB¡¢ÇÛ´ÉÄ¹¡§É¸½àÇÛ´É(7.5m)¡¢£³¡Á6ÇÏÎÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡£
¢¨6 £´¡Á6ÇÏÎÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡£
¢¨7¡¡3¡Á6ÇÏÎÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï3ÇÏÎÏ¤Þ¤ÇÅ¬ÍÑµ¡¼ï¤ò³ÈÂç¡£
¢¨8¡¡Å·°æÄß·Á¡¢ÊÉ³Ý·Á¡¢¾²ÃÖ·Á¡¢¿ßË¼ÍÑ¥¨¥¢¥³¥ó¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¥É¥ì¥ó¥Ý¥ó¥×¤ÏÊÌÇäÉÊ¡£
¢¨9¡¡»Ü¹©¶È¼Ô¤Ë¤è¤ëÂÐ±þ¤¬É¬Í×¡£
¡¡
¡ØFIVE STAR ZEAS¡Ù¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ø¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¹â¼¾ÅÙÂÐ±þ¥¥Ã¥È¡Ù¤È¡Ø·ëÏªÍÞÀ©¥»¥ó¥·¥ó¥°¥¥Ã¥È¡Ù
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥À¥¤¥¥ó¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼¼
ËÜ¼Ò
¢©530-0001 Âçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ°ìÃúÌÜ13ÈÖ1¹æ¡ÊÂçºåÇßÅÄ¥Ä¥¤¥ó¥¿¥ï¡¼¥º¡¦¥µ¥¦¥¹¡Ë
TEL (06)6147-9923¡Ê¥À¥¤¥ä¥ë¥¤¥ó¡Ë
Åìµþ»Ù¼Ò
¢©104-0028 ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÈ¬½Å½§ÆóÃúÌÜ2ÈÖ1¹æ¡ÊÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§ È¬½Å½§¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ï¡¼¡Ë
TEL (03)3520-3100¡Ê¥À¥¤¥ä¥ë¥¤¥ó¡Ë
prg@daikin.co.jp