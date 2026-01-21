こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「SC ビジネスフェア2026」出展・セミナー登壇のお知らせ（2026/1/21〜1/23）
ショッピングセンター関係者が一同に集まる業界最大級のイベント「SCビジネスフェア2026」（2026年1月21日〜23日）に、今年も乃村工藝社が出展します。
新たな体験と集客を生み出す、建築とグリーンの取り組み
乃村工藝社は自然との共生やウェルビーイングへの関心が高まる中、「Refine＆Revalue」「Green＆Park」をテーマに掲げ、内部空間で培った知見を生かしながら、屋内外の境界を超えた、より広い視野で「空間」を捉え直しています。
環境負荷を抑えながら資産価値を向上するサポートや、建設費高騰や人材不足などの社会課題などにも対応し、既存建物の改修や、外構・緑化を含む環境整備へ業務領域を拡げています。
今回の出展では、緑や木と人がつながるホスピタリティ空間の中で、「Refine＆Revalue」「Green＆Park」に関する当社の取組内容をご覧いただけます。
また1月23日（金）には無料セミナーを開催。「新たな体験と集客を生み出す建築の再生とグリーンの取り組み」と題して、当社事業担当責任者とデザイナーの2名、パートナーの樹木医・環境造園家 豊田幸夫氏にてトークセッションを行います。当社が建築事業に取り組む背景や具体事例の紹介、これからの建築と空間におけるグリーンについて考えます。
当社はこれからも、地域や利用者のニーズにも応えながら快適で魅力的な空間づくりを追求し、未来にわたる持続可能な環境づくりと空間価値の向上に貢献してまいります。
本ブースのデザインについて
「人と植物の至福な関係」をテーマに、心地よいホスピタリティ空間を創出します。屋内外がシームレスにつながる快適な空間や、都市や地域で緑と人が交わる空間。当社が考える新たなアイデアをぜひご体感ください。
セミナー
新たな体験と集客を生み出す建築の再生とグリーンの取り組み
1月23日（金）には「新たな体験と集客を生み出す建築の再生とグリーンの取り組み」と題して無料セミナーを開催します。登壇者は、乃村工藝社の本事業担当責任者であるビジネスプロデュース本部 第二統括部 統括部長 山口 誠二およびデザイナーの建築プロデュース部 デザイナー 浅尾 とも子、パートナーの樹木医・環境造園家 豊田 幸夫氏です。乃村工藝社が建築事業に取り組む背景と、具体事例の紹介とともに、これからの建築と空間におけるグリーンについて考えるトークセッションです。
開催日時：2026年1月23日（金） 11:30〜12:00 ※セミナーは満席となりました（受付終了）
会場：E24・E26（展示ホール2F）
登壇者 ：
株式会社乃村工藝社 ビジネスプロデュース本部 第二統括部 統括部長 山口 誠二
ビジネスプロデュース本部 建築プロデュース部 デザイナー 浅尾 とも子
エコ＆ヒーリングランドスケープコンサル 樹木医・環境造園家 代表 豊田 幸夫
イベント概要
・イベント名 ： 第50回日本ショッピングセンター全国大会 SC BUSINESS FAIR 2026
・会期 ： 2026年1月21日（水）〜23日（金）10:00〜17:30（最終日は17:00まで）
・会場 ： パシフィコ横浜 展示ホール（C・D）／E24・E26／アネックスホール
・乃村工藝社出展 ： 小間番号C６-1
・乃村工藝社登壇 無料セミナー ： 出展者プレゼンテーション21
新たな体験と集客を生み出す建築の再生とグリーンの取り組み
1月23日（金）11:30〜12:00 会場：E２４
・主催 ： 一般社団法人日本ショッピングセンター協会
・公式サイト ： https://www.scbizfair.com/visitor/index.html
・来場事前登録の方法 ： 以下よりお申込みください https://www.scbizfair.com/visitor/registration.html
本件に関するお問合わせ先
株式会社乃村工藝社 ブランドコミュニケーション室 prs@nomura-g.jp
