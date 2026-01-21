伊勢丹新宿店でバレンタインに纏う“甘美な香り”が競演！インダルト パリ、オルメ、ラニュイ等がポップアップ

株式会社芳恩舎

本イベントは「CHOCOLAT & PARFUM ― バレンタインに纏いたい甘い香り」と題し、甘さや官能性をキーワードとした香水を各ブランドがラインアップ。グルマン系（バニラ、トンカビーン、チョコレートなど）、アンバー系（ベンゾイン、アンバーなど）、フルーティフローラル系（ライチ、マンゴー、キャンディなど）と、香調ごとにそろえ、寒いバレンタインシーズンに纏いたいフレグランスをご紹介します。

口いっぱいに広がるチョコレートのような高揚感と幸福感をもたらす、体温と共に立ち上がる甘い香り。バレンタインという特別な甘美な季節に、大切な人へ贈る一本として、また自分自身を慈しむための香りとして、この時期ならではのフレグランス体験をお楽しみください。

ティオタ 50mL 35,200円【バレンタインおすすめ香水】

・インダルト パリ 「ティオタ」

ティオタは温もり溢れるタヒチ産バニラを使用した正統派グルマンフレグランス。奥行きある上品な甘さにほんのり温かみ漂う、どんなシーンにも優雅に寄り添う洗練のグルマン香水です。



・オルメ「リブレ・ブルー オードパルファン」

リブレ・ブルーはゴーギャンの絵画をテーマに、ラム、ブラックバニラ、バイオレット、イリス、サトウキビ、カカオのエッセンスを基調とした官能あふれる香水。エキゾチックで甘いロマンティックな香調です。

リブレ・ブルー オードパルファン 20mL 17,600円、50mL、31,900円。100mL、44,000円ラフマニノフ ピアノ協奏曲第3番 オードパルファン30mL、19,800円

・ラニュイ パルファン「ラフマニノフ ピアノ協奏曲第3番 オードパルファン」

ラフマニノフのゴージャスな大曲を華やかなノートで表現。重なる旋律と和音のように咲くジャスミン、ローズ、キンモクセイたち。ペッパーやスパイシーなダマスクローズでシャープネスと品を持たせた、甘すぎずクールなフローラル香水です。

※価格は全て税込表示



【ディレクターたちが来店】

会期中、インダルト パリ/ファリーナのインポーター西條伶菜がほぼ毎日お客様に香水をコンサルテーション（時間によって不在あり）。またラニュイ パルファン創業者の海老原光宏も店頭にて接客し、お客様の香水選びをお手伝いいたします（来店日はラニュイ パルファンのインスタグラムをチェック）。

ハンドクリーム(キャスウェルマッセイ)、フレグランスサンプル3mL(インダルト パリ)、お香サンプル(ラニュイ パルファン)【購入特典】



期間中、2万円（税込）以上購入の方先着70名に、インダルト パリ「フレグランス サンプル（3mL）」、オルメ「ハンドクリーム」、ラニュイ パルファン「お香サンプル」のいずれか1点をプレゼントします。肌だけでなく、手先にも空間にも甘い芳香が漂う見逃せない特典です。

【イベント概要】

「CHOCOLAT & PARFUM ― バレンタインに纏いたい甘い香り」

会期：2026年1月28日（水）～2月10日（火）

場所：伊勢丹新宿店 本館1階 イセタン ビューティー コスメティックス／フレグランス

販売形態：イベント会期中のみの限定販売（一部商品を除く）

※諸般の事情により内容が変更となる場合があります。