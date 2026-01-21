RB大宮アルディージャ × サイカンシステムトップパートナー契約継続決定

サイカンシステム株式会社

冠婚・葬祭・互助会を柱とした総合結婚式場・葬斎センター・多目的ホールを展開するサイカンシステム株式会社（本社：埼玉県さいたま市大宮区、代表取締役 和田浩明、以下当社）は、埼玉県さいたま市をホームタウンとする日本プロサッカーリーグ（Jリーグ）に加盟するRB大宮アルディージャとのトップパートナー契約を継続することを決定いたしました。

当社は2025年1月、武蔵一宮氷川神社境内にお休み処「氷川茶庭（ひかわさてい）」をオープンいたしました。このオープンをきっかけとして、同じ大宮エリアに拠点を置いているご縁から、昨シーズンよりトップパートナーに就任しております。

昨シーズン中は、多くのサポーターの皆様、さらには選手の皆様にも「氷川茶庭」へ足を運んでいただき、交流を深めながら共に大宮を盛り上げることができました。引き続き、地域の皆様、サポーターの皆様と手を取り合い、J2優勝J1昇格に向けて応援してまいります。

◆お休み処「氷川茶庭」

武蔵一宮氷川神社境内にある「額殿」をリノベーションし、歴史と現代が融合する空間でドリンクやスイーツが楽しめるお休み処として2025年1月にグランドオープンいたしました。美しい庭園を眺めながら、ゆっくりとしたひと時をお過ごしください。

施設概要

名称：氷川茶庭（ひかわさてい）

所在地：埼玉県さいたま市大宮区高鼻町 4 丁目 1 番地 武蔵一宮氷川神社境内

営業時間：10:00～17:00（ラストオーダー16:45）

定休日：不定休

席数：店内14席 テラス14席

アクセス：「ＪＲ大宮駅東口」から徒歩約15分 /

「さいたま新都心西Ｉ・Ｃ」から車で約15分

駐車場：氷川神社の駐車場または周辺のコインパーキングをご利用ください。

ホームページ：https://hikawasatei.com/

X(旧Twitter)：https://x.com/hikawatyatei

Instagram：https://www.instagram.com/hikawasatei/

TikTok：https://www.tiktok.com/@hikawatyatei

会社概要

商号： サイカンシステム株式会社

代表： 代表取締役 和田浩明

所在地： 埼玉県さいたま市大宮区上小町535

設立： 1986年10月

事業内容： 冠婚葬祭互助会を柱とした総合結婚式場・葬祭センター・多目的ホールの運営

資本金： 1億円

ホームページ： https://saikan-system.co.jp/