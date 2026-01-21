株式会社アバントグループ

アバントグループでグループ経営管理・連結会計・事業管理のソリューションを提供する株式会社アバント（本社：東京都港区、代表取締役社長 執行役員 CEO：岡部 貴弘、以下 アバント）は、2026年2月16日～3月2日に開催されるJBpress／Japan Innovation Review主催「企業価値向上Week 2026＜冬＞」において、「ROIC経営」と「資本コスト経営」をテーマに講演いたします。

「企業価値向上Week 2026＜冬＞」では9つのフォーラムが開催され、企業価値向上を実現するために必要な考え方や変革の方向性・手法を多角的に考察します。

アバントは、「第2回 経営管理イノベーションフォーラム」と「第10回 経営企画イノベーションフォーラム」にて講演いたします。

「第2回 経営管理イノベーションフォーラム」は、コーポレートトランスフォーメーション（CX）の推進やFP&Aの進化など、企業価値向上を牽引する経営管理の先進事例を共有し、実践的なアプローチを考察します。

アバントは、「算出で終わらせないROIC経営～経営判断・事業アクションにつなげる予実・中期経営計画との連動～」をテーマに講演いたします。

「第10回 経営企画イノベーションフォーラム」は、“変革のドライバー”として求められる経営企画部門の進化に向けた論点を整理し、企業価値向上に向けた実践知を共有します。

アバントは、「「戦略×数字」で実現する資本コスト経営 ～投資家に響く企業価値向上の実践メソッド～」をテーマに講演いたします。

第2回 経営管理イノベーションフォーラム

セミナー概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/16467/table/526_1_8f33a38326f67f243c56b26d33e0d523.jpg?v=202601211051 ]アバントの講演内容[表2: https://prtimes.jp/data/corp/16467/table/526_2_c17f1f78571b998f7489d296c99da004.jpg?v=202601211051 ]

※開催の都合上、講演時間など予告なく変更になる場合もございます。ご了承ください。

第10回 経営企画イノベーションフォーラム

セミナー概要[表3: https://prtimes.jp/data/corp/16467/table/526_3_6ebd7e13a4f71155c5251bda9daa90e0.jpg?v=202601211051 ]アバントの講演内容[表4: https://prtimes.jp/data/corp/16467/table/526_4_e904332f1e36e3e54947bea139c38b87.jpg?v=202601211051 ]

詳細はオフィシャルサイトをご覧ください。

第10回経営企画イノベーションフォーラム :https://jbpress.ismedia.jp/list/jir/forum/business-administration第2回経営管理イノベーションフォーラム :https://jbpress.ismedia.jp/list/jir/forum/corporateplanning

【株式会社アバントについて】

経営管理システムのソフトウエア開発および、様々な他社製品の提供を通じてお客様の企業価値向上につながる経営DXを推進しています。これまで1,200社以上の導入実績を通じ、コンサルティング、構築、導入支援、運用・保守をワンストップで支援いたします。

「グループ経営管理」「連結会計」「事業管理」を軸として、経営とIT双方の視点から、経営情報・データの統合、分析、活用を支援し、データドリブン経営を実現します。



社 名 ：株式会社アバント

設 立 ：2013年10月1日（創業：1997年5月26日）

※2022年10月1日 株式会社ディーバから商号変更

代表者 ：代表取締役社長 執行役員 CEO 岡部 貴弘

本社所在地：東京都港区港南2丁目15番2号 品川インターシティB棟13階

URL ：https://www.avantcorp.com/

事業内容 ：グループ経営管理・連結会計・事業管理領域において、コンサルティングから

システムの企画・構築、導入、運用・保守までワンストップで支援

経営管理システムの自社開発および他社CPMソフトウエアの提供

自社製品 ：企業価値向上のための経営管理システム「AVANT Cruise」

企業価値分析・評価・モニタリングを実現「AVANT Compass」

連結財務諸表を可視化し、シナリオ作成・比較・将来予測「AVANT Chart」

【アバントグループについて】

株式会社アバントグループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：森川 徹治、東証プライム市場上場、証券コード：3836）を持株会社として展開するアバントグループは、財務情報・非財務情報を問わず様々な情報に基づき、お客様が適時・適切な経営判断を行い、経営改革を推進するためのソフトウエア開発・販売・保守や、ソフトウエアベースのコンサルティング・BPOサービスをご提供し、「経営のDX」に貢献しています。

コーポレートサイト：https://www.avantgroup.com/



主要なグループ事業子会社（いずれも100％所有）は以下の通りです。

株式会社アバント

株式会社インターネットディスクロージャー

株式会社ジール

株式会社ディーバ

株式会社VISTA