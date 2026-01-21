こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ノーリツと日本イトミックが協業し、業務用CO₂ヒートポンプ給湯機を北米で展開
〜2026年2月にラスベガスで開催される世界最大級の空調冷熱展「AHR Expo 2026」に出展〜
湯まわり設備メーカーの株式会社ノーリツ（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：竹中 昌之）と、株式会社日本イトミック（本社：東京都墨田区、代表：守屋 浩文）は、業務用CO₂ヒートポンプ給湯機の北米市場への展開を共同で進めています。その取り組みの一環として、2026年2月2日（月）から4日（水）に米国ラスベガスで開催される「AHR Expo 2026」にノーリツグループが出展します。
協業背景・目的
北米では、脱炭素化に向けた環境意識の高まりを受け、一般家庭用から業務用用途など幅広い分野において、電化やヒートポンプ給湯機の需要拡大が見込まれています。ノーリツは、中期経営計画「Vプラン26」において海外事業の成長を重点戦略に位置付けており、北米市場での業務用給湯分野の事業展開は、その実現に向けた重要な取り組みの一つです。ノーリツと日本イトミックは2025年7月に日本国内向けの業務用ハイブリッド給湯システムの発売で協業を開始しました。電気給湯器および業務用CO₂ヒートポンプ給湯機のパイオニアである日本イトミックが長年培ってきた高度な開発技術力と、ノーリツが持つ高い品質を担保した製造・ものづくり技術を掛け合わせることで、このたび新たな市場開拓を進めます。
協業内容と今後の展望について
今回の協業において、日本イトミックは商品開発を担います。また、ノーリツのグループ会社である株式会社アールビー（本社：茨城県土浦市、代表取締役社長：辻 武志）が製造、NORITZ AMERICA CORPORATION（本社：米国カリフォルニア州、President and CEO：Jay Hassel）が北米市場に向けた販売を担当します。CO₂冷媒を採用したヒートポンプ給湯機は、従来の化石燃料機器に比較してCO₂排出量を大幅に削減でき、再生可能エネルギーとの親和性が高いことから、環境意識が高まる北米市場にも適した商品です。ノーリツと日本イトミックは、共同で商品展開を進めることで、脱炭素社会の実現に貢献し、豊かな暮しと地球への貢献を両立できる社会を目指してまいります。
AHR Expo 2026について
主催：米国暖房冷凍空調学会（ASHRAE）、米国暖房冷凍空調工業会（AHRI）
会場：Las Vegas Convention Center（米ネバダ州ラスベガス）
会期：2026年2月2日（月）〜4日（水）
来場者（2025年）：約50,000人
出展企業（2025年）：約1,800社
対象分野：暖房、換気、空調、冷凍、配管、制御システム、エネルギー効率、サステナビリティ等
公式サイト：https://www.ahrexpo.com/
会社概要
■ 株式会社ノーリツ
https://digitalpr.jp/table_img/1529/126584/126584_web_1.png
■ NORITZ AMERICA CORPORATION
https://digitalpr.jp/table_img/1529/126584/126584_web_2.png
■株式会社日本イトミック
https://digitalpr.jp/table_img/1529/126584/126584_web_3.png
