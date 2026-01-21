日本で唯一泊まれる国指定名勝の料亭旅館「御花」　国内最大級の観光アワード JAPANトラベルアワード2026 グランプリ受賞

株式会社御花

約400年の歴史を受け継ぎ、日本で唯一宿泊可能な国指定名勝である「柳川藩主立花邸 御花」（所在地：福岡県柳川市新外町1番地／代表取締役社長 立花 千月香）は、 JAPANトラベルアワード2026 において、最高賞である グランプリを受賞いたしました。

「ジャパントラベルアワード2026」について

「観光からより良い社会をつくる」を目的とした、国内最大級（※）の観光アワード。誰もが安心して旅を楽しめること、多様な人々の視点やニーズを大切にすること、地域や環境にやさしいことを実践する、日本各地の魅力的な観光地やユニークな体験を「感動地」として発掘し、表彰しています。2021年の初年度は80件だった応募が、前回の第4回には196件にまで伸び、本年度は206件にまで上昇！年々たくさんのエントリーが全国から寄せられています。多様な旅行者がいる中で、誰もが「訪れやすい、居心地が良い」と感じられる場所を、グローバルな視点で審査・発信することで、地域や施設の魅力を世界へ広げていきます。

※2026年1月時点「国内における観光アワードの表彰部門数における」株式会社しいたけクリエイティブ調べ

柳川藩主立花邸 御花 グランプリ受賞

福岡県柳川市にて、400年の歴史を持つ立花家の邸宅を活用した「御花」は、国指定名勝に泊まれる国内唯一の料亭旅館です。歴史、そして立花家の家族の思い出で溢れる建築を舞台に、物語性のある料理や多言語ガイド、地域の工芸や体験との連携を通じて、日本文化の奥深さを伝えています。2025年のリニューアルでは、ユニバーサルルームや多世代向け客室を整備し、誰もが快適に滞在できる空間へと進化を遂げています。

グランプリ受賞理由

柳川藩主の旧邸宅を、創業家の子孫が今も大切に守り運営する料亭旅館『柳川藩主立花邸 御花』。世代を超え受け継がれた文化と想いを背景に、18代のもと“家族”のように寄り添うスタッフが直感的で温かなもてなしを提供。文化財の空間でもバリアフリーに配慮し、多言語対応で訪日客も安心。多世代・家族旅を包むインクルーシブな滞在が受賞理由となりました。

審査員コメント

単なる『美しい歴史ある宿』ではなく、時代を超えて続く物語を軸にした、稀有な“生きた文化財”の滞在体験だと感じました。明確なインバウンド志向と、多世代を受け入れる包摂性への姿勢も印象的でした。

- 清水直哉（株式会社TABIPPO 代表取締役）

『100年後にも文化財のある景色をつないでいくために』という軸がぶれず、その想いを形にする工夫があらゆる面に行き届いていると感じました。宿泊される方のためだけでなく、働く方も含めた“人と人とのつながり”や心のあり方を大切にしていることが、強く伝わってきます。

- 伊藤真理香（株式会社JOINT ONE 代表取締役）

人と人が寄り添い、時を分かち合い、人生を重ねていく--その営みの上に成り立つ場所です。演出ではない温もりと確かな本物らしさが、滞在をかけがえのない体験へと高めてくれました。

- 本郷アリー（ジャパントラベルアワード審査委員長）

柳川藩主立花邸 御花

かつて柳川藩主だった立花家のお屋敷を、今も立花家の末裔が守り続けている料亭旅館。400年の歴史・文化を受け継ぎ、現在は屋敷の全敷地7,000坪が国指定の文化財（国指定名勝）であり、日本で唯一泊まれる国指定名勝です。その文化財の新たな魅力を創出するため、既存の枠にとらわれない様々な企画を行っています。2025年1月11日に宿泊棟を全面リニューアルいたしました。

会社名：株式会社御花 ／ 本社住所：〒832-0069 福岡県柳川市新外町1番地

代表：立花千月香 ／ 事業内容：宿泊業、ブライダル事業、飲食業

https://ohana.co.jp

