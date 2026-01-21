ゴリラのようなハイパワー気分を味わえる？26cmでわずか475gの軽量フライパン「ゴリラのひとつまみ オール熱源タイプ」をラインアップに追加して発売

株式会社ドウシシャゴリラのひとつまみ オール熱源タイプ

生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸、以下 ドウシシャ)は、オール熱源対応の軽量フライパン「ゴリラのひとつまみ オール熱源タイプ」6種類を2026年1月21日(水)よりドウシシャの公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や一部の量販店で販売を開始します。

URL: https://do-cooking.com/gorilla_hitotsumami/

「まるでゴリラのようなハイパワー気分を味わえる」ことをコンセプトに開発した軽量フライパンです。2025年2月にガス火専用の軽量フライパン「ゴリラのひとつまみ」を発売し、「ずっと持っていても手首が痛くならない」「軽いから洗う時にも楽」「握力の弱い女性でも使いやすい」など、ご好評の声を多くいただきました。この度、IHでも使いたいというお客様の声にお応えし、オール熱源仕様の「ゴリラのひとつまみ オール熱源タイプ」をラインアップに追加して発売します。

また本製品は、健康家電「ゴリラのハイパワー」シリーズの人気を受けて始まった「ゴリ推し企画」シリーズとして展開します。「ゴリ推し企画」とは、健康家電「ゴリラのハイパワー」シリーズのアイコンである“ゴリラ”の弟キャラクター“弟ゴリラ”がアルバイトをしているという設定のもと、さまざまな日用雑貨などを展開しています。

【商品特長】

◆オール熱源対応

IHを含むオール熱源に対応しています。

◆一般的なサイズ26cmで重さわずか475g

本製品は、軽量なアルミ製を採用しつつ、ダイキャスト製法により強度も確保することで軽さと丈夫さを両立しました。ダイキャスト製法とは、金属を型に流し込んで成形する製法で、箇所によって厚みや形状を自在に調整できます。火をかける底面は十分な厚みを確保しながら、直接火が当たりにくい側面は薄くするなど、不要な部分を削ぎ落して軽量化を実現しました。

フライパン26cmのサイズで重さはわずか475ｇです。本体スリーブはゴリラが人差し指と親指だけで持つイラストを表示することで、軽さを表現し、「軽っ！！言っちゃいました 言わなかった人すごいかも（笑）」とデザインされています。

本体スリーブ

◆こびりつきにくくお手入れしやすい

フライパンの内面には、ふっ素コーティングが施されているため、こびりつきにくくお手入れがしやすいです。また、フライパン内面にネジ頭が出ない設計で、汚れが溜まりにくく洗う時にも引っ掛かりがありません。

【ゴリラシリーズとは】

『ゴリラシリーズ』では、コンセプトの異なる3つのシリーズを展開しています。

1つ目の健康・美容家電を展開する「ゴリラのハイパワーシリーズ」は、整体師姿の“兄ゴリラ”がアイコンとして登場し、ふくらはぎケア家電「ゴリラのひとつかみ」をはじめ、パワフルな機能性とインパクトのあるネーミングで多くの支持を得ています。

2つ目は日用雑貨が中心の「ゴリ推し企画」は、重量ジョッキ「ゴリラのひとくち」をはじめ、カテゴリーの枠を超えて“ゴリラ”の世界観を広げているシリーズです。 こちらでは“弟ゴリラ”が登場し、さまざまな職業を転々とするアルバイトという設定で、製品ごとに異なる役柄に扮しています。

3つ目が、リラックスアイテムライン「ゴリラリラックス」では、“兄ゴリラ”がストライプ柄のパジャマでくつろぐ様子をモチーフに、枕やブランケットなどの寝具アイテムをラインアップしています。

兄プロフィール弟プロフィール

【商品概要】

名称 ：ゴリラのひとつまみIH玉子焼き13×18cm

型番 ：GRFPIH13BK

カラー ：ブラック

サイズ（約）：W337×D138×H77mm

質量（約） ：360g

熱源 ：オール熱源対応

希望小売価格：2,508円（税込）

玉子焼き13×18cm

名称 ：ゴリラのひとつまみIHフライパン

型番 ：GRFPIH20BK（20cm） /GRFPIH26BK（26cm）/GRFPIH28BK（28cm）

カラー ：ブラック

サイズ（約）：W352×D207×H87mm（GRFPIH20BK）/ W428×D267×H96mm（GRFPIH26BK）/W448×D287×100mm（GRFPIH28BK）

質量（約） ：360g（GRFPIH20BK）/475g（GRFPIH26BK）/590g（GRFPIH28BK）

熱源 ：オール熱源対応

希望小売価格：2,508円（税込）（GRFPIH20BK）/2,728円（税込）（GRFPIH26BK）/3,058円（税込）（GRFPIH28BK）

20cm26cm28cm

名称 ：ゴリラのひとつまみ深型IHフライパン

型番 ：GRDPIH24BK（24cm）/GRDPIH28BK（28cm）

カラー ：ブラック

サイズ（約）：W407×D247×H112mm（GRDPIH24BK）/ W451×D287×H117mm（GRDPIH28BK）

質量（約） ：440g（GRDPIH24BK）/575g（GRDPIH28BK）

熱源 ：オール熱源対応

希望小売価格：2,728円（税込）（GRDPIH24BK）/3,278円（税込）（GRDPIH28BK）

24cm深型28cm深型

【会社概要】

商号 ： 株式会社ドウシシャ

代表者： 代表取締役社長 野村 正幸

所在地： ＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5

＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46

＜東京本社第1ビル＞〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

設立 ： 1977年1月

資本金： 49億93百万円

URL ： https://www.doshisha.co.jp/

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ドウシシャ お客様相談室

Tel：0120-104-481（平日 9：00～17：00）

※プレスリリース記載の情報は、発売日現在の情報です。

※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。