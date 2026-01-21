株式会社片岡産業

2026年1月30日より福岡市役所西側ふれあい広場にて「台湾祭in福岡2026-春節台南ランタン祭-」を開催いたします。会場を彩るランタン演出や、台南フルーツを使用したドリンクなど、イベントの魅力をより深く体感できる見どころをご紹介します。

「台湾祭」は、【365日の台湾夜市を日本で。】をテーマに台湾各地の夜市グルメなどを通じて台湾を体感していただくことで、台湾と日本の交流の懸け橋となることを目指しているイベントです。初開催以来、多くの来場者に親しまれ、今年で10周年を迎えます。

今年の台湾祭は台湾南部の古都・台南市とコラボレーション。1年を通して、台南の食・文化・魅力をお届けいたします。

「台湾祭in福岡2026」では、「-春節台南ランタン祭-」と銘打ち、台湾最大の祝祭行事「春節」と、台南ランタン祭の華やかな世界観を福岡の中心地でご体感いただけます。

台南フルーツを使用した南国ドリンクが登場

▲台湾祭in福岡2025開催の様子

台湾有数のフルーツ産地・台南が誇るフルーツを使用したドリンクメニューが登場します。南国ならではの濃厚な甘みと爽やかな酸味を楽しめるドリンクは、会場でのひとときを彩る一杯としておすすめです。

会場を彩る台南ランタン

台湾では、ランタンは春節を祝う象徴的な存在で、人々の願いや祈りを込めて灯されてきました。

台南市の協力のもと、現地の雰囲気をそのまま感じられるランタンを取り寄せ、春節ならではの祝祭感あふれる空間を演出します。

台南らしい色彩に包まれたランタンが、福岡の夜を幻想的に彩ります。

本場の味を再現した台湾グルメ

おなじみの台湾夜市グルメに加え、台湾祭初登場の新メニューや、台南を代表する料理が登場。本場の味を再現した台湾グルメを通じて、台南ならではの魅力を発信します。

台南セット【担仔麺&揚げ春巻き】

台南を代表するローカルグルメを一度に楽しめる

「台南セット」。

エビの旨みが広がる香り高いスープが特徴の担仔麺と、外はパリッと、中は具材の旨みがギュッと詰まった揚げ春巻きをセットにしました。現地の味を再現した、台南グルメの定番としてお楽しみいただけます。

焼き小籠包

台湾祭初登場の「焼き小籠包」。溢れんばかりの肉汁を、もっちりつるんとした皮で包んだ、ひと口ごとに旨みを感じられる一品です。出来立てならではの熱々の美味しさをお楽しみください。

麺線(めんせん)

台湾の屋台グルメとして親しまれている

「麺線」。

とろみのあるスープに、やわらかな麺が絡む、やさしい味わいが特徴です。今回は大腸(モツ)・牡蠣・海老・ミックスの4種類をご用意し、好みに合わせてお楽しみいただけます。台湾らしい素朴な美味しさを感じられる一杯です。

大鶏排(ダージーパイ)

台湾夜市の定番グルメ「大鶏排」。香辛料の風味が効いたスパイスと、ジューシーな鶏肉の旨みが特徴で、外はカリッと、中はジューシーな食べ応えが魅力です。台湾夜市の雰囲気を存分にお楽しみいただけます。

癒しも、お土産も。福岡で楽しむ台湾時間

会場内には、台湾式マッサージや、台湾ならではのお土産がそろう物販ブースも登場。

お腹が満たされた後は、伝統的な台湾マッサージで癒しの時間を楽しんだり、台湾の魅力を持ち帰れるお土産探しを楽しんだりと、台湾旅行気分でゆったりと巡ることができます。

【台湾祭in福岡-春節台南ランタン祭-】

福岡の中心地で、台南の魅力を存分に体感できる特別な台湾祭に、ぜひご注目ください。

開催期間：2026年1月30日(金)～2月23日(月・祝) ※雨天決行/荒天中止

営業時間：平 日 12:00～21:30(ラストオーダー21:00)

土日祝 11:00～21:30(ラストオーダー21:00)

※1月30日のみ16:00～21:30(ラストオーダー21:00)

入 場 料：無料

場 所： 福岡市役所西側ふれあい広場

主 催：台湾祭実行委員会

協 力：台南市、台南市政府農業局、府城普濟燈會

公式サイト：https://taiwan-matsuri.com/202601-fukuoka/

※内容は状況により予告なく変更になる可能性がございます。

※写真はイメージです。

■このリリースに関するお問い合わせ

台湾祭実行委員会 事務局

MAIL：info@taiwan-matsuri.com

T E L：050-1807-6310