ハックルベリー、「Shopify Platinum Partner」認定獲得のお知らせ

株式会社ハックルベリー（東京都世田谷区、代表取締役社長：安藤 祐輔、以下「ハックルベリー」）は、このたびShopifyのパートナープログラム最上位ランクである「Shopify Platinum Partner」の認定を獲得したことをお知らせいたします。Shopify Platinum Partnerはコマースプラットフォーム「Shopify」を活用したEC構築・運用支援において、卓越した実績と高度な専門性を有する企業にのみに与えられる認定です。

■ ハックルベリー認定の背景

株式会社ハックルベリーは、多数のShopifyストア構築実績を有するとともに、自社開発アプリの累計利用数30,000件以上を達成するなどShopifyアプリ開発※1（以降、アプリ）・ストア構築の両領域においてトップクラスの実績を積み重ねてまいりました。Shopifyが優れたパートナーを表彰する「Shopify Partner of the Year」もアプリ開発部門にて過去2度受賞※2しています。

同社の最大の特長は、アプリ開発で培った深いプロダクト理解・技術知見を、ストア構築に還元している点にあります。アプリ開発を通じて得た知見を活かし、基幹システム連携や複雑な業務要件を伴う、ハイエンドなストア構築を得意分野としています。また、構築支援とアプリ開発の両領域を自社で展開する体制により設計段階から運用・拡張までを見据えた一気通貫の支援を実現。EC事業者の事業成長フェーズに応じた、実装力の高い提案を継続してきました。

これらの実績と取り組みが総合的に評価され、このたびShopifyパートナープログラムにおける最上位ランク「Shopify Platinum Partner」に認定されました。

※1:Shopifyアプリとは、Shopifyストアの機能拡張のためにShopifyアプリストアに掲載された公開アプリのことを指します。

※2:Top Performing App Developer of the Year 2024年受賞/Fast-Growing App Developer of the Year 2021年受賞

■ 代表取締役 安藤祐輔よりコメント

このたびは、Shopify Platinum Partnerへの認定をいただき、誠にありがとうございます。

当社がこれまで、ストア構築とShopifyアプリ開発の二刀流で取り組み、トップランクの成果と開発実績を積み重ねてきた点を評価いただけたことを、大変嬉しく思います。

Shopify Premier Partnerの時代から、ストア構築、パブリックアプリ開発、カスタムアプリ開発、基幹システム連携SaaSの開発など、Shopifyを軸にさまざまな領域へ挑戦してきました。

その積み重ねてきた実績と取り組みが、今回の認定につながったものと受け止めています。

また現在では、他Shopifyパートナー企業の皆さまにも、当社アプリや基幹システム連携SaaS「CoreLink」をご活用いただいており、パートナーの皆様とともに価値を広げられている点も大きな励みとなっています。今後は、こうしたパートナーシップをさらに強化してまいります。

引き続き、Shopifyエコシステム全体の底上げに貢献するとともに、ひいては日本のEC業界のアップデートに尽力してまいります。

■ お取引先企業様よりお祝いのコメント

味の素株式会社

R&B企画部 マネージャー 伊勢 公一様

この度、ハックルベリー様がShopifyパートナープログラムの最上位ランクの「Shopify Platinum Partner」にご認定されたとのこと、心よりお祝い申し上げます。ハックルベリー様とはカート選定後、サブスクリプション導入・サービス開始以降2年以上にわたり、現場の声に寄り添い伴走いただきながらシステムに結びつけてくださる姿勢は、私たちの挑戦を後押しし、プロジェクト推進の力となっております。改めて、この素晴らしい成果に心よりお祝い申し上げます。

株式会社アンドエスティ

プラットフォーム開発部 部長 飯塚 将司様

「Shopify Platinum Partner」認定、心よりお祝い申し上げます。

ハックルベリー様には、単なるシステム提供にとどまらず、弊社の事業課題に対し常に同じ視座で向き合っていただき、その真摯なサポートに幾度となく助けられてきました。 今回の認定は、確かな技術力はもちろんのこと、貴社のクライアントに対する献身的な姿勢と実績が正当に評価された賜物だと感じております。 最高のパートナーである貴社と共に、これからもお客様へ新しい価値を届けていけることを大変嬉しく思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

株式会社 ZENB JAPAN

マーケティング＆ダイレクトG チームリーダー 和田 悠様

この度は最上位ランクである「Shopify Platinum Partner」の認定、 心よりお祝い申し上げます。

私たちZENBは「人や環境への負荷が少なく、おいしさとからだにいいをともに叶えるウェルビーイングな新しい食生活の実現を目指す事業」です。顧客起点で非連続的な成長を追求しながら、日々お客様とともに成長を続けています。

そんな私たちの日々の進化に柔軟かつ力強く、またスピード感をもって寄り添っていただけるHuckleberryさまは、本当に力強いパートナーです。 日々頼りにさせていただいております。

心からの祝福をお伝えするとともに、ますますのご発展をお祈り申し上げます。これからも力を合わせ、お客様の満足感、ワクワク感をアップできるようともに成長していきましょう。引き続きどうぞよろしくお願いいたします！

株式会社マガジンハウス

ビジネスプロデュース部 部長 長 勲様

株式会社ハックルベリーの皆様、この度は「Shopify Platinum Partner」への認定、誠におめでとうございます。

貴社が長年にわたりShopifyエコシステムの発展に尽力され、多くの事業者の成長を支えてこられた実績が、最高ランクのパートナーとして認められたことを心より嬉しく思います。 弊社にとっても、創業80周年という大きな節目を記念した「マガジンハウス博」の公式サイトおよびオンラインストア構築において、貴社の強力なサポートは不可欠なものでした。特に、リアルイベントと連動した物販や、多岐にわたるコンテンツを扱う複雑なサイト構築において、貴社の技術力と柔軟な対応があったからこそ、読者の皆様に最高の体験をお届けすることができたと実感しております。今後もその高い技術力で、日本のEC市場を牽引していかれることを確信しております。

株式会社メビウス製薬

エグゼクティブ・オフィサー 高橋 宏祐様

この度は、Shopifyパートナープログラムの最上位に選ばれたこと、誠におめでとうございます。

私たちメビウス製薬は、スキンケアブランド「SIMIUS（シミウス）」「TRIPURE（トリピュア）」を通じてお客様の肌悩みに寄り添い、感動をお届けすることを目指している企業です。

2025年にハックルベリー様のサポートでShopify Plusへの移行を実現。その際には弊社の複雑なビジネス構造を深く理解し、常に最適解を導き出す圧倒的な技術力と伴走力には心から感謝しております。 貴社の更なるご発展を祈念し、これからも共に歩めることを楽しみにしております！

■ Shopifyについて

Shopify（ショッピファイ）は、世界トップクラスのコマースプラットフォームやコマースに不可欠なサービスを提供します。起業家から中堅中小企業、大手企業まで、あらゆる規模の小売業のコマースの立ち上げからマーケティング、事業拡大、運営までを単一のプラットフォームで実現します。世界175 カ国以上で展開され、「すべての人に、より良いコマース体験を」のミッションのもと、スピード、信頼性、セキュリティを重視した設計のプラットフォームとサービスにより、オンラインや実店舗、あるいはその融合された場所でも、世界中の顧客に寄り添った満足度の高いお買い物体験を実現します。国内ではDAISO、生活の木、Allbirds、KANADEMONO、PAUL & JOEなど多くのブランドにご利用いただいております。

詳細はこちらをご覧ください：https://www.shopify.com/jp

■ 株式会社ハックルベリーについて

「流通の未来を、正しいカタチへ」をミッションに、EC事業者の売上向上を支援するサービスを企画・開発・運営しています。

「良いシステムを作りたい」は皆が思っていることだと思いますが、「良いシステムとはこうだ」がはっきりしている会社は少ないと感じます。ハックルベリーは個社ごとに違う「良いシステム」「良い未来」を作る伴走者として、売り手・買い手の双方にとって心地よい流通の未来を目指しています。連続起業家、スタートアップ経験豊富なエンジニア、オープンイノベーション領域に長く携わったPdM出身者などのベテランと、意欲あふれる若手メンバーで構成されたチームで、Shopifyストアの成長を支援しています。

本社所在地：東京都世田谷区北沢二丁目6番地2号 ミカン下北B街区 第B401号区画

代表者：代表取締役社長 安藤 祐輔

事業内容：Shopifyアプリの開発、提供。ECサイト構築支援。EC/SaaS領域での共創事業立ち上げ

URL：https://huckleberry-inc.com/

