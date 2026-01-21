【Afternoon Tea】苺やお花のモチーフをあしらった《スイーツ＆ティー》、フルーツ×抹茶の新作ティーやLee Izumidaさんの世界観が楽しめるブック型ギフトなど限定パッケージで発売

アイビーカンパニー株式会社第2弾イメージ

アイビーカンパニー株式会社（本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷／代表取締役社長 塚田龍平）が運営するアフタヌーンティー・ティールームは、甘酸っぱい苺をイメージした香りが広がる「ストロベリーミルクティー」など苺とティータイムがテーマの紅茶やお菓子を、Lee Izumidaさんのアートをあしらった春限定パッケージで、第1弾は1月22日（木）、第2弾は2月19日（木）から発売します。

■苺、柚子、ピーチなど、春の贈りものにぴったりな紅茶やお菓子

ストロベリーミルクティー（1/22発売）

1981年創業のティーブランド『Afternoon Tea TEAROOM』がこの春お届けするのは、見た目も味わいも春らしさを詰め込んだテイクアウトアイテム。ミルクと相性のよいアッサム茶葉を使用した「ストロベリーミルクティー」、ほんのり甘いピーチが香る「ピーチアールグレイ」、アーモンドの香ばしさが口いっぱいに広がる「あまおう苺のフィナンシェ」など季節の味わいを、Lee Izumidaさんのアートや手描き文字をあしらった限定パッケージで展開します。

抹茶パウダー 苺（1/22発売）

フルーツ×抹茶の組み合わせが水やお湯を注ぐだけで楽しめる「抹茶パウダー 苺」、「抹茶パウダー 柚子」、北海道産発酵バターと生クリームを使用した「ストロベリーバタースコッチ」、「アールグレイバタースコッチ」、サクサク食感で2つの味わいが楽しめる「ショコラパイ ストロベリー＆アールグレイ」など新作も順次登場します。

いちごチョコサンドクッキー（1/22発売）スプリングティータイムバスケット（2/19発売）

1月22日発売の＜第1弾＞では、バレンタインにぴったりなチョコレート菓子も登場します。

2月19日発売の＜第2弾＞では、お花見ピクニックや手土産にふさわしいラインアップを展開するなど、アイテムやトーンを変えながら春のギフトシーズンを盛り上げていきます。

◆季節のテイクアウトページ（第1弾はこちら）：

https://www.afternoon-tea.net/tearoom/takeout/seasonal-menu/#menu-seasonal-takeout-09

※第2弾は、2/上旬公開予定です

■Afternoon Tea国産紅茶プロジェクトから生まれた限定ティー

アフタヌーンティー・ティールームの紅茶農園「Afternoon Tea TEA GARDEN」で収穫した茶葉をブレンドした「ティーフォーピースブレンド オカヤマ」が数量限定で登場。豊かな香りと渋みの少ない味わいで、スイーツや食事と相性のよい国産紅茶です。

■紅茶農園「Afternoon Tea TEA GARDEN」とは

スタッフが茶摘みなどの紅茶作りに携わりながら知識を深め、オリジナリティあふれる紅茶体験をお客様にお届けしていくことを目的としたアフタヌーンティー・ティールーム独自の国産紅茶のプロジェクトです。

体験レポート：

https://www.afternoon-tea.net/article/tea-column/teagarden2025/

春限定ティー

NEW

■商品名：抹茶パウダー 苺

■価格：550円（税込）

■販売期間：2026年1月22日（木）～4月15日（水）

抹茶、苺パウダー、砂糖のみでシンプルに仕上げました。水やお湯を注ぐだけで素材本来の風味と、抹茶とフルーツの組み合わせをお楽しみいただけます。

■商品名：ストロベリーミルクティー

■価格：1,200円（税込）

■販売期間：2026年1月22日（木）～4月15日（水）

アッサムCTCの茶葉に、甘酸っぱい苺をイメージした香りが広がります。たっぷりのミルクでお楽しみください。

NEW

■商品名：抹茶パウダー 柚子

■価格：550円（税込）

■販売期間：2026年2月19日（木）～4月15日（水）

抹茶、柚子果汁パウダー、砂糖のみでシンプルに仕上げました。水やお湯を注ぐだけで素材本来の風味と、抹茶とフルーツの組み合わせをお楽しみいただけます。

■商品名：アフタヌーンティー7デイズコレクション Lee Izumida エディション

■価格：1,600円（税込）

■販売期間：2026年2月19日（木）～4月15日（水）

アフタヌーンティー・ティールームがおすすめするお茶を7種類詰め合わせた人気の「アフタヌーンティー7デイズコレクション」を、Lee Izumidaさんの世界観が楽しめるスペシャルエディションでお届けします。

■商品名：ピーチアールグレイ

■価格：1,200円（税込）

■販売期間：2026年2月19日（木）～4月15日（水）

やわらかな味わいのセイロン・キャンディに、オレンジピールをブレンド。コーンフラワーをちりばめて華やかさを添えました。ほんのり甘いピーチと爽やかなアールグレイが香るフレーバーティーです。

■商品名：ティーフォーピースブレンド オカヤマ

■価格：1,400円（税込）

■販売期間：2026年2月19日（木）～4月15日（水）

2025年の夏摘みの茶葉をベースに、華やかでフラワリーな香りの春摘みと秋摘みの茶葉をブレンド。豊かな香りと渋みの少ない味わいが特徴で、ティータイムだけでなく、食事にも合うブレンドです。また、ベース茶葉にはアフタヌーンティー・ティールームのスタッフが茶摘みを手伝った茶葉もブレンド。スタッフが1枚1枚心を込めて摘み取った茶葉の味わいをお楽しみください。

春限定スイーツ

NEW

■商品名：ストロベリーバタースコッチ

■価格：900円（税込）

■販売期間：2026年1月22日（木）～4月15日（水）

北海道産発酵バターと生クリームに、ストロベリーパウダーとストロベリーチップを合わせた、甘酸っぱい味わいのバタースコッチ。カリカリとした食感をお楽しみいただけます。

NEW

■商品名：ショコラパイ ストロベリー＆アールグレイ

■価格：5個入 650円（税込）、10個入 1,200円（税込）

■販売期間：2026年1月22日（木）～4月15日（水）

サクサク食感のアールグレイとストロベリーのパイをミルクチョコレートでコーティング。２つの味をお楽しみください。

NEW

■商品名：アールグレイバタースコッチ

■価格：900円（税込）

■販売期間：2026年2月19日（木）～4月15日（水）

北海道産発酵バターと生クリームに、香り高いアールグレイを合わせたバタースコッチ。カリカリとした食感をお楽しみいただけます。

■商品名：あまおう苺のフィナンシェ

■価格：1,500円（税込）

■販売期間：2026年2月19日（木）～4月15日（水）

あまおう苺を使った春限定のフィナンシェ。甘酸っぱい苺にアーモンドの香ばしい香りが口いっぱいに広がります。

■商品名：3種バターサブレ 苺＆ショコラ＆プレーン

■価格：2,200円（税込）

■販売期間：2026年2月19日（木）～4月15日（水）

国産バターを使ったバターサブレ。苺、ショコラ、プレーンの3種を詰め合わせました。それぞれ素材の味をお楽しみください。

■商品名：スプリングティータイムバスケット

■価格：2,800円（税込）

■販売期間：2026年2月19日（木）～4月15日（水）

春限定のお茶とお菓子を手編みのバスケットに詰め合わせました。お花見やピクニックにぴったりです。



＜販売店舗＞

アフタヌーンティー・ティールーム、アフタヌーンティー オンラインストア（発売日当日12：00～）

※店舗により、取り扱い商品が異なる場合がございます。数量限定のため、なくなり次第終了となります。

◆季節のテイクアウトページ（第1弾はこちら）：

https://www.afternoon-tea.net/tearoom/takeout/seasonal-menu/#menu-seasonal-takeout-09

※第2弾は、2/上旬公開予定です

【パッケージアートワーク】

Lee Izumida／絵描き

1986年、北海道生まれ。幼少期から絵を描き始める。アメリカ留学時に絵を学ぶ。2015年より東京に拠点を移し、2019年より本格的に絵描きとしての活動をスタート。アクリル画の作品を中心に、看板や宣伝美術、ウィンドウに用いられる絵や文字を描いている。

■アイビーカンパニー株式会社

「Hope is Delicious! 美味しいもので前へ進もう」をテーマに、“お茶とともに過ごす豊かな時間”を提案する Afternoon Tea TEAROOM、レストランやカフェ、パティスリーを手がける KIHACHI、ニューヨークで誕生した新しいスタイルのハンバーガーレストラン Shake Shack(R) 、スコーン専門店 BAKERS gonna BAKEなど様々なブランドを展開。株式会社サザビーリーグ100％出資の事業会社。

アイビーカンパニー株式会社 コーポレートサイト https://www.ivy-company.jp/