世界の無人水上艇市場予測：2026年～2035年における主要成長要因、トレンド、機会
自律型水上艇が世界の海洋オペレーションをどのように変革しているかを分かりやすく解説
世界の無人水上艇市場は、海洋分野で自律技術の導入が進む中、効率性、安全性、運用範囲の向上を目的として注目度を高めています。無人水上艇市場に関する専門レポートでは、2020年から2025年までの実績期間における市場動向を評価するとともに、2025年から2030年までの予測期間、さらに2035Fまでの長期的な見通しを提示しています。本分析は、すべての主要地域を対象とし、世界の主要経済圏における市場環境を包括的に検証しています。
2025年における世界の無人水上艇市場規模は約12.285億ドルに達し、2020年以降、年平均成長率12.5％で堅調に拡大してきました。今後、市場は2025年の12.285億ドルから2030年には20.878億ドルへ成長し、この期間の年平均成長率は11.2％になると予測されています。2030年以降も成長は継続し、年平均成長率10.4％で推移し、2035年には34.298億ドルに到達すると見込まれています。
業界リーダーが競争優位性を構築する方法
無人水上艇市場で事業を展開する企業は、市場での地位と長期的な能力を強化するため、多様な戦略を実行しています。これには、主要な戦略パートナーとの連携による運用効率の向上、新製品投入を通じたイノベーションの優先、戦略的パートナーシップの構築および拡大による運用基盤の強化が含まれます。さらに、進化する海洋ニーズに対応した新製品や新サービスの投入を通じて、事業規模の拡大にも注力しています。
業界調査が示す戦略的技術の方向性
新たな機会を最大限に活用するために、ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニーは、無人水上艇事業者が注力すべき重要な開発分野を提示しています。これには、人工知能を活用したオープンアーキテクチャ型の長時間運用プラットフォームを基盤とする、任務構成可能で潜水艦から展開可能な自律型海軍システムの台頭が含まれます。さらに、低被探知性と長距離航法の信頼性を備えた、高速・自律型の海上システムを地域内で生産・拡大する動き、特に欧州連合の支援による開発の進展も重要な優先事項とされています。
加えて、遠征任務や沖合海洋作戦に対応可能な高耐久・モジュール型の自律プラットフォームの高度化が、多様な用途への柔軟な展開を可能にする重要な要素として強調されています。
無人水上艇市場の概要
無人水上艇とは、船上に乗員を配置せず、水面上で運用される海洋船舶を指します。これらの船舶は、遠隔操作、半自律運用、または完全自律運用によって機能し、搭載されたセンサー、航法システム、通信機能を用いて、外洋、河川、湖沼、沿岸域で任務を遂行します。無人水上艇の主な目的は、人員へのリスクを低減しながら海洋作戦能力を向上させることです。
無人水上艇は、防衛、商業、科学研究など幅広い分野で利用されています。防衛分野では、海軍や沿岸警備隊が監視、機雷対策、偵察、部隊防護などの任務に活用しています。商業分野では、沖合インフラ点検、水路測量、環境監視、海上警備に使用されています。科学研究機関では、海洋データの収集、生態系の観測、海洋生物学や気候研究の支援に活用されています。そのほか、港湾管理当局、石油・ガス企業、海運・物流事業者も、乗員を配置せずに安全性と運用効率を高める手段として導入しています。
世界の無人水上艇市場で事業を展開する主要企業
無人水上艇市場の集中度は中程度にとどまっています。2024年には、上位10社が市場全体の19.98％を占めました。コングスベルグ・グルッペン社が市場シェア3.37％で最大の企業となっています。その他の主要企業には、テレダイン・テクノロジーズ社、テキストロン社、L3ハリス・テクノロジーズ社、エルビット・システムズ社、ラファエル・アドバンスト・ディフェンス・システムズ社、タレス・グループ、アトラス・エレクトロニク社、フグロ社、ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社が含まれます。
