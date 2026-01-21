【テニス】佐藤政大選手が50歳以上ダブルスで優勝 MT1000 Gold Coast TSA Championships
アカエム140年の株式会社ルーセント（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：中野吉広）がサポートしているプロテニスプレーヤー佐藤政大選手が、2026年1月11日から15日にかけて、オーストラリア・ゴールドコーストで開催された「MT1000 Gold Coast TSA Championships」に有本尚紀選手と組んで出場し、50歳以上男子ダブルスで優勝を果たしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339572/images/bodyimage1】
大会は砂入り人工芝コートで行われ、佐藤選手は50歳以上男子シングルス、ダブルスに出場しました。
シングルスは2回戦で、Barn KINGSTON選手との初戦に臨み、6-1、6-0で勝利。「雨でボールが重くなり、弾まない状況になったことが有利に働いた」と佐藤選手は振り返りました。
準々決勝はJustin JAMES選手と戦い、2-6、7-5、6-7(4)で惜敗しました。ファイナルセットはお互い譲らず、タイブレークに。「久しぶりにドキドキ感を楽しめました」と佐藤選手。相手の好プレーもあって勝利を逃しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339572/images/bodyimage2】
50歳以上男子ダブルスでは、準々決勝でAndrew BATES選手・Justin JAMES選手ペアと対戦。Andrew選手は元ATPダブルスランキング300位台の実績を持つ選手で、厳しい戦いになりましたが、ロブやストレートショットが効果的に決まり、終わってみれば、6-2、6-0で勝利しました。
準決勝は、相手選手の負傷により不戦勝で決勝進出を決めました。
迎えた決勝戦では、Michael CRAIG選手・Trevor FARROW選手ペアと対戦。序盤で0-40という嫌な展開を許したものの、冷静に対応してキープでしのぎ、流れをつかんで、ファーストセットを6-1で先取。
セカンドセットは0-2と流れを失いかけましたが、ブレークバックに成功して盛り返しました。勝負強さを発揮し、4-4で迎えた相手のブレークチャンスを潰し、その勢いでブレークを奪って6-4で勝利をつかみ、優勝を飾りました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339572/images/bodyimage3】
試合後、佐藤選手は「今年の初大会で優勝することができました。最近組み慣れている有本選手との連携で、劣勢でも冷静に対応できたことが大きかったです」と大会を振り返りました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339572/images/bodyimage4】
＜佐藤政大（さとうまさひろ）選手 プロフィール＞
1972年生まれ。栃木県宇都宮市出身。3才頃からテニスを始め、全国小学生、全国中学生、インターハイ等の全国大会に出場。35歳を機にベテランテニスに挑戦を始めました。
●主な戦績
全日本ベテランテニス選手権 シングルス、ダブルス優勝
全日本テニス選手権 ミックスダブルスベスト4
軽井沢国際テニストーナメント ダブルス優勝
European Senior Championships 男子40歳以上ダブルス優勝
ITF senior tennis tournament SENKO CUP in Aichi grade400 45歳以上ミックスダブルス優勝
SANTA CRUZ - SUDAMERICANO INDIVIDUAL SENIOR 2021 男子45歳以上ダブルス優勝
Miraflores - Terrazas Ciudad Miraflores 男子45歳以上ダブルス優勝
Oceania Regional Seniors Tennis championships 男子45歳以上ダブルス優勝
1000 - GOLD COAST - TENNIS SENIORS QUEENSLAND CHAMPS 男子45歳以上ダブルス優勝 50歳以上ミックスダブルス優勝
SENKO CUP ITF Tennis Masters Tour700 in Aichi 男子45歳以上ダブルス、男子30歳以上ダブルス、50歳以上MIXダブルス優勝
