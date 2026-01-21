【第13回絵本出版賞受賞作】ひとつの虫めがねからはじまる冒険。好奇心とやさしさが、素敵な出会いを運んでくる！ 『カイカイじまのだいはっけん』1月21日発売
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、新刊『カイカイじまのだいはっけん』を創作系レーベル「keu（ケウ）」より2026年1月21日に発売いたします。
主人公のおさるのキィは、拾った虫めがねを「みっけレンズ」と名付け、小さな虫を次々と見つけていきます。
これまで近くにいても気づかなかった存在との出会いに、キィは目を輝かせて大喜び。
ついには、一匹の虫と仲良しになり、素晴らしい思い出を作ります。
「カイカイじま」の「カイ」はハワイ語で海を意味することば。
虫めがねというレトロなアイテムを中心に、可愛いキャラクターやジャングルの豊かな自然が色鮮やかに表現されたイラストをお楽しみください。
「見つける喜びを体験して、発見をどんどん楽しんでほしい」というのが作者が絵本に込めた想い。
この作品そのものが、読者にとって、好奇心のきっかけ「みっけレンズ」になってくれることを願っています。
創作系レーベル ?keu”の絵本。
詳しくはこちら
https://miraipub.jp/books/35457/
「みいつけた！」こどもの好奇心を育む絵本
第13回絵本出版賞受賞作
とおいみなみの海にうかぶカイカイじま──
おさるのキィはふしぎな道具をみつけました。
その道具で葉っぱをのぞいてみると、みたことないほど大きな虫を発見！
キィはおおよろこびで ?みっけレンズ”と名づけます。
「いろんな虫をさがしてみよっと！」
石のすみっこ、石のうら、花のなか、葉っぱのかげ、
いろんな場所でカラフルな虫がどんどんみつかります。
キィが家にかえってみると、ともだちのモコがおおさわぎ。
みっけレンズでのぞいてみると、モコの毛に青虫がからまっていました。
３びきはすっかり仲よくなりますが、
ある日、手紙を残して青虫がいなくなってしまいます。
【著者プロフィール】
ぬくいあきえ
絵本作家・デザイナー
東京生まれ。多摩美術大学卒。
デザイナーとして働きながら、絵本制作をスタート。
子どもも大人も心がほぐれるような作品づくりを大切にしている。
本作で、第13回絵本出版賞 煌めきフューチャー賞を受賞。
【書籍概要】
書名：カイカイじまのだいはっけん
著者：ぬくいあきえ
発売日：2026年1月21日
価格：1650円(税込)
体裁：B5判 32ページ ハードカバー
ISBN：978-4-434-37116-5
★ご購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/4434371169
【創作系レーベルkeu（ケウ）について】
稀有なる作家と協働で質のいい本をつくり
読者との新しい出会いにつなげていきます。
“のどかで、とがってる”
“飾りたくなる本”
“贈りものにしたい本”
そんなモノづくりを目指していきます。
その日の自分にとっていい本と出会える本屋さんは五感の宇宙。
keuでは、素敵な本屋さんとの信頼関係を築いていきます。
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
★インターネット仕入れのご案内
みらいパブリッシング、ポエムピースの書籍は、仕入れサイト「スーパーデリバリー」を利用し、卸価格で仕入れることができます。書店様以外もぜひ販売をご検討ください。
仕入れサイト：https://www.superdelivery.com/p/do/dpsl/1003760/
配信元企業：株式会社みらいパブリッシング
