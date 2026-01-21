【21LIVE】1月28日（水）より『ギフト発掘ミステリー』開催！当たりギフトを探せ！3日間限定ミステリーイベント
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、1月28日（水）より『ギフト発掘ミステリー』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339270/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼推理力がカギを握る3日間／
隠された“当たりギフト”を見つけ出せ！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1月28日（水）より、推理×ギフトで楽しむ『ギフト発掘ミステリーイベント』がスタートします。
イベント期間中は、21SPを除くすべてのギフトの中に、3種類の「当たりギフト」がひそかに隠されています。
毎日少しずつ公開されるヒントを手がかりに、どのタブに、どのコインのギフトがあるのかを見極めながら、推理と直感で当たりギフトを発掘しましょう。
ランキング1位のライバーには、『ギフト発掘ミステリー特別仕様 21LIVEオリジナルタンブラー』をプレゼント！
さらに順位や条件達成に応じて、イベント限定デザインの缶バッジ・ステッカー・称号バッジも獲得できます。
ラスト30分で一気に展開が動く、完全シークレット仕様。
3日間限定のミステリーイベントを、ぜひお楽しみください。
＼ライバープライズ／
▼ギフト発掘ミステリー特別仕様 21LIVEオリジナルタンブラー
◇ランキング1～3位
▼ギフト発掘ミステリー特別仕様 シーサーの缶バッジ
◇ランキング1～10位
▼ギフト発掘ミステリー特別仕様 シーサーのステッカー
◇当たりギフト3つを全て獲得&当たりギフト合計10,000G達成者全員
▼バッジ
◇ランキング1位：ギフト発掘王のバッジ
◇ランキング2～3位：発掘マスターのバッジ
◇ランキング4～10位：発掘チャレンジャーのバッジ
＼リスナープライズ／
▼ギフト発掘ミステリー特別仕様 シーサーの缶バッジ
◇ランキング1～10位
▼ギフト発掘ミステリー特別仕様 シーサーのステッカー
◇当たりギフト3つを全て獲得&当たりギフト合計10,000C達成者全員
▼バッジ
◇ランキング1位：最強発掘者のバッジ
◇ランキング2～5位：ギフト探究者のバッジ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339270/images/bodyimage2】
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
1月28日（水）～1月30日（金）
━━━━━━━━━━━━━━━
※本イベントは自動エントリーです。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339270/images/bodyimage3】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
