技術革新の加速と防衛近代化が航空宇宙・防衛市場の成長を牽引グローバル・マーケット・モデルの洞察が、技術進展、安全保障上の優先事項、航空需要の回復がどのように業界を再構築しているかを示す
グローバル・マーケット・モデルによる最新の見通しは、航空宇宙・防衛産業が成長軌道を強めていることを示しています。各国政府が防衛能力の高度化を進め、商業航空活動が回復を続ける中で、本分野は持続的な投資、急速な技術進歩、そして変化する世界的な安全保障環境によって再形成されています。以下では、業界のパフォーマンスと方向性に影響を与える主要な動向を整理します。
航空宇宙・防衛分野の市場予測は何を示しているのか
産業全体の拡大
・航空宇宙・防衛産業は、二〇二四年から二〇三四年にかけて年平均成長率七％で成長すると見込まれています。
・二〇二四年時点で、市場規模は七九六二億ドルでした。
・同年、本分野は世界の国内総生産の〇・六％を占めました。
主な成長要因
・地政学的緊張の高まりによる防衛近代化計画の加速。
・宇宙ミッション、衛星システム、自律型防衛技術への支出増加。
・統合防衛プラットフォームおよびデジタル監視能力の進展。
・国際航空需要の回復に支えられた商業航空の再成長。
航空宇宙・防衛産業はどのように構成されているのか
航空宇宙分野
・航空機、ミサイル、ロケット、宇宙機、および関連システムの設計・製造を含みます。
・成長を支える要因は以下の通りです。
・世界的な商業航空の継続的な回復。
・航空機調達および機材更新に対する政府支出の増加。
・航空技術における継続的な技術革新。
・国際市場における旅客輸送量の増加。
防衛分野
・兵器システム、軍事プラットフォーム、高度な運用技術を含みます。
・二〇二四年において、産業全体の五九・五％を占めました。
・主な成長要因は以下の通りです。
・世界的な防衛支出水準の上昇。
・高度な通信、情報、監視システムの導入。
・自律型およびネットワーク化された軍事能力の拡大。
・地政学的対立や国境緊張の激化。
航空宇宙・防衛分野を形作る主なトレンドとは何か
技術主導の近代化
・無人および自律型防衛システムの配備拡大。
・連携性を高め、即応力を向上させるデジタル防衛ネットワークの拡張。
・宇宙探査や次世代推進技術への官民投資の増加。
製造管理と安全基準
・主要航空機メーカーが直面した課題により、規制当局の監視が強化。
・航空当局は、生産品質および安全保証に関するより厳格な遵守を求めています。
供給網の変動性
・防衛および航空宇宙の供給網は、近年混乱が増加しています。
・部品不足や国境を越える物流制約が、一部の生産スケジュールを遅延させています。
・短期的な運用への影響はあるものの、長期的な需要の基盤は維持されています。
地政学的要因および地域要因は市場動向にどのように影響するのか
アメリカ合衆国
・アメリカ合衆国は、二〇二四年において世界最大の航空宇宙・防衛市場であり、全体の三四・一％を占めました。
・成長を支える要因は以下の通りです。
・北大西洋条約機構における防衛コミットメントの強化。
・インド太平洋地域における軍事関与の拡大。
・宇宙基盤型防衛インフラへの大規模投資。
変化する世界の防衛優先事項
・中国、インド、アメリカ合衆国などの国々は、防衛予算を拡大し、宇宙能力を強化しています。
・継続する安全保障上の懸念と技術進歩が、防衛システムおよび商業航空機の双方に対する需要を支えています。
航空宇宙・防衛分野の長期的な見通しはどうか
航空宇宙・防衛産業は、長期的に持続した成長が見込まれています。高まる地政学的リスク、拡大する近代化計画、そして継続的な技術的ブレークスルーが、分野全体の勢いを強化しています。供給網の混乱は短期的な課題であるものの、防衛即応性の要求、商業航空の回復、航空宇宙技術における革新に支えられ、全体的な見通しは引き続き前向きです。
グローバル・マーケット・モデルでより深い洞察を得る
以下を含む、詳細な航空宇宙・防衛インテリジェンスにアクセスできます。
・政府の防衛支出動向
・分野内の事業者数
・雇用および労働力の動向
航空宇宙・防衛産業の見通しをさらに詳しく知りたい方は、こちらからお問い合わせください。
