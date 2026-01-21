【旦那と離婚したい 第3報】「生活は夫と、心は離婚に」──離婚希望者の7割が“自分の収入あり“、最も多い理由は「価値観の不一致」
株式会社リンクス（東京都港区）は、マッチングアプリ「既婚者クラブ」ユーザーを対象に、全国の既婚女性3,000人を中心に「夫との離婚に関する意識調査」を実施しました。
第3報では、「旦那と離婚したい」と回答した599人の既婚女性を対象に、子どもの有無、職業・収入、離婚したい理由などを深掘りしました。
その結果、感情的な不一致と現実的な準備が交差する、“今まさに離婚を考えている女性たちのリアル“が浮かび上がりました。
■ 離婚を望む妻は5人に1人──最多は20代、子どもがいる人に多い
・離婚希望者：3,000人中599人（19.97％）
・子どもがいる女性：23.9％が「離婚したい」と回答
・子どもがいない女性：11.3％
離婚を望む割合は、「子どもがいる妻」ほど高いという結果に。
育児・教育方針の違い、生活負担の偏り、夫への期待疲れなどが重なり、「子どもがいるからこそ、離れたい」という現実が見えてきました。
■ 離婚したい女性の7割以上が“収入あり“──職業1位はパート、2位は正社員
・「自分に収入がある」…71.6％
・職業1位：パート（28.7％）／2位：正社員（28.6％）
「離婚を考えるなら、まずはお金」──それを裏付けるように、離婚願望を持つ女性の多くが、すでに何らかの収入源を確保していることが明らかに。
専業主婦の中でも、「自分の蓄えがある」と答えた人もおり、“準備は進めている“女性の存在が見て取れます。
■ 8割以上が「過去に離婚を考えた経験あり」──“積み重ねた不満“が限界に
・「何度か離婚を考えた」…52.6％
・「最近までずっとそう思っていた」…33.6％
・「離婚を一度も考えたことがない」は、わずか13.9％
つまり、離婚を望む女性の8割以上は、すでに長い葛藤期間を経ているということ。
「突然の決断」ではなく、「積もりに積もった末の“静かな決断“」であることがわかります。
■ 離婚したい理由1位は「価値観・考え方の不一致」──次いで「性格が合わない」「話し合えない」
離婚したい理由トップ5：
1.価値観・考え方が合わない（56.6％）
2.性格が合わない（43.1％）
3.話し合いにならない（30.1％）
4.夫だけ自由に生活している（28.9％）
5.家事・育児への不満、モラハラ、セックスレス、金銭問題、義両親問題などが続出
さらに自由記述では…
・「夫が宗教にハマった」
・「アルコール依存」
・「虐待気質がある」
・「生理的にもう無理」
など、感情レベルではなく“限界ライン“を超えてしまった深刻な声が多数寄せられました。
■ まとめ：7割が「離婚に向けての経済的自立あり」──でもまだ“動いていない“理由とは？
今回の調査でわかったのは、離婚を望む女性の多くが「感情的理由」と「現実的準備」をすでに持っているということ。
・離婚したい理由：価値観・会話・性格のミスマッチ
・離婚を支える準備：パート、正社員、蓄えなどの“収入源”
それでも「すぐに離婚できない」のは、
子ども・周囲・タイミング・心の迷い──“最後の一歩“が踏み出せないだけなのかもしれません。
■ 次回予告：「なぜまだ離婚しないのか？」──離婚を望む女性たちの“踏み切れない理由“と”離婚の予定”
次回第4報では、離婚を希望している女性たちに「離婚に踏み切れない本当の理由」や「実際に離婚する予定があるのか」などを調査。
「離婚したい」と「離婚する」の間にある“見えない壁“に切り込みます。
【調査概要】
調査期間：2025年5月2日
対象：全国の既婚女性3,000人
方法：インターネット調査（Freeasy利用）
年代構成：20代194人／30代690人／40代1,049人／50代1,067人
引用元データ：https://kikonclub.com/questionnaires/22
