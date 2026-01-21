糖尿病対応食品市場は機能性栄養設計と低GIイノベーションの進展により2035年までに約585億米ドル規模へ拡大し年平均成長率CAGR6.47％で持続的成長を示すと予測
糖尿病対応食品市場は、2024年から2033年の期間において、129億米ドルから516億米ドルに達する見込みです。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.47%となっており、この市場は今後も急速に成長すると予測されています。糖尿病対応食品は、糖尿病患者が血糖値を適切に管理しながら、健康的な食生活を維持できるように設計された特別な食品です。
市場の推進力：糖尿病有病率と健康意識の高まり
市場を牽引している主な要因の一つは、糖尿病患者の増加とそれに伴う健康意識の高まりです。国際糖尿病連合（IDF）のデータによると、世界中で糖尿病を患う成人の数は急増しており、2021年には約5億3700万人が糖尿病患者であるとされています。この患者層の増加により、血糖値管理に役立つ食品の需要が高まっており、糖尿病対応食品市場の成長を支えています。
また、消費者の健康意識の高まりも市場成長の一因です。予防医療や健康的な食習慣への関心が高まり、糖尿病対応食品への需要が増加しています。低カロリー甘味料や全粒穀物、砂糖不使用飲料など、糖尿病対応食品がスーパーマーケットやオンラインで手軽に手に入るようになり、消費者がより健康的な選択をしやすくなっています。
市場制約：高コストの問題
糖尿病対応食品市場の成長を妨げる要因の一つは、その高コストです。糖尿病患者に向けた特別な食品は、原材料や製造過程において特別な処理が必要であり、これが製造コストを高くしています。アメリカ糖尿病協会（ADA）の調査によると、糖尿病患者の63%が価格の高さを大きな障壁として挙げています。この高コストは、特に低所得層にとって大きな課題となり、糖尿病対応食品へのアクセスを制限しています。
また、糖尿病対応食品は通常の食品よりも価格が高いため、特に発展途上国では、価格面での障壁が市場の成長を制約する要因となっています。
市場機会：技術革新と製品開発
技術革新と製品の進化は、糖尿病対応食品市場の成長における重要な機会を提供しています。多くの食品メーカーが、糖尿病患者向けに特化した革新的な製品を開発するために、研究開発への投資を拡大しています。血糖値管理をサポートする機能性食品や新しい甘味料の開発が進み、市場に新たなチャンスをもたらしています。
特に、ステビアやモンクフルーツなどのカロリーゼロの代替甘味料の導入が、市場の成長を後押ししています。これにより、糖尿病患者向けの製品がより消費者に受け入れられやすくなっています。また、電子商取引の普及により、糖尿病対応食品がより広範な消費者にアクセス可能となっており、流通の拡大が市場成長を促進しています。
主要企業のリスト：
● Nestle
● Danone
● Cargill
● Unilever
● PepsiCo
● Kraft Heinz Compan
● Coca-Cola
● Mars
● Cadbury
● Kellogg's
● Gourmia
● Fifty 50 Foods
● Archer Daniels Midland Company (ADM)
● Newtrition Plus
● Dharma Food International
市場セグメンテーション：流通チャネル別の動向
2024年の時点で、スーパーマーケットおよびハイパーマーケットが糖尿病対応食品市場の主要な流通チャネルとなっています。このセグメントは、消費者に幅広い糖尿病対応製品を提供できることから、今後も市場での存在感を維持することが期待されています。多様な製品ラインナップと便利なアクセスが消費者の選択を後押ししています。
