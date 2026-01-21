『Smart相談室主催 人事戦略サミット｜事業成長につながる人事施策を1日で。』セミナーに登壇します
株式会社エンファクトリー（東京都千代田区、代表取締役社長CEO加藤健太）は、2026年1月27日(火)・28日(水)・29日(木)10:00-16:30にて、『Smart相談室主催 人事戦略サミット｜事業成長につながる人事施策を1日で。』セミナーに登壇します。
（詳細はこちら：https://form.otsunagi.co/smart-sou-summit-2601?utm_source=mailmagazine&utm_medium=email&utm_campaign=enfactory）
セミナー概要
人事の取り組みから始まる人事成長。
人事部門の施策をどう経営視点で捉えるか。
その違いで、企業は"成長する組織"と"停滞する組織"に分かれます。
経営と現場をつなぐのは、制度でもツールでもありません。
本当に重要なのは、「人を活かす仕組み」を描ける人事の力です。
人事戦略サミットは、その「力」を身につけるための1日。
経営課題に直結する人事のあり方を、第一線で挑戦を続ける実践者が語ります。
人事を「制度運用」から「経営を支える戦略機能」へと再定義し、
自社の次の一手を描けるようになることを目指す場です。
あなたの一歩が、チームを、そして事業を動かす。
お申し込みはこちら：https://form.otsunagi.co/smart-sou-summit-2601?utm_source=mailmagazine&utm_medium=email&utm_campaign=enfactory
プログラム内容
本イベントは、事前収録形式にて配信いたします。
すべての日程で同じプログラムをご視聴いただけます。
10:00 ~ 10:05
オープニング
smart相談室 伊禮 武彦
10:05 ~ 10:25
【基調講演】エンゲージメントを中心にした人的資本経営
株式会社ユナイテッドアローズ 執行役員 CHRO
山崎 万里子
10:25 ~ 10:40
従業員の定着/生産性向上を図る、ウェルビーイング起点の人事戦略
株式会社Smart相談室 セールスグループ マネージャー
藤本 崇司
10:40 ~ 10:55
拠点・世代を超えて“一体感”を生み出すコミュニケーション戦略とは？
ourly株式会社 コンサルティングセールス マネージャー
菅原 みなみ
10:55 ~ 11:10
1万人データ公開！エンゲージメント相関ランキング
～社員の“声”から導く組織作り～
株式会社アスマーク Humap事業部マネージャー
磯辺 隆弘
11:10 ~ 11:25
会社の想いを反映する、だから効果がある。福利厚生の新しい当たり前
ウォンテッドリー株式会社 Engagement事業部 事業部長
橋屋 優理
11:25 ~ 11:40
社長依存から脱却へ：「企業間留学」でリーダーシップが
組織に根付く３つの理由
株式会社エンファクトリー ライフデザインユニット 営業リーダー/越境コンサルタント
島崎 由真
11:40 ~ 12:00
【基調講演】「YKK APの人事戦略」～人がひらく場を設計する～
YKK AP株式会社 専務執行役員CHRO
西田 政之
12:00 ~ 12:15
離職を防ぐ! 心理的安全性を土台とした「働きがいのある組織」づくり
株式会社SmartHR プロダクトマーケティングマネージャー
野村 静洋
12:15 ~ 12:30
職場メンタル不調の現状と対策│企業負担ゼロで実現できる復職支援とは？
株式会社Awarefy 代表取締役CEO
小川 晋一郎
12:30 ~ 12:45
いま求められる企業の健康管理～不調者対応から体制構築まで～
株式会社oneself. 代表取締役｜統括産業医
小橋 正樹
12:45 ~ 13:00
「健康経営」は収益を向上させる経営戦略
～データドリブン健康経営で労働生産性を130%に～
エムスリーヘルスデザイン株式会社 取締役
根橋 拓也
13:00 ~ 13:20
【基調講演】人事責任者の役割は「経営人事課題」を解決することにある。
事業成長に貢献する人事部門のあり方とは？
株式会社サイバーエージェント 常務執行役員CHO
曽山 哲人
13:20 ~ 13:35
行動変われば、組織は変わる。- 研修・1on1が“続かない理由”と、行動変容につなげるためのアプローチとは -
株式会社Smart相談室 事業責任者
伊禮 武彦
13:35 ~ 13:50
なぜ優秀な人材ほど研修で育たないのか？
人的資本経営を実現する『ラボ型』育成とは
株式会社シンギュレイト 代表取締役
鹿内 学
13:50 ~ 14:05
経営戦略を実現する「スキルの可視化」と「育成」の連動
株式会社ライトワークス ビジネスソリューション本部長代理 兼 研修企画セールス部長
小川 明孝
14:05 ~ 14:20
人的資本経営に求められる
ERM（Employee Relationship Management）とは
relate株式会社 執行役員
服部 穂住
14:20 ~ 14:35
中途採用の次なるステージ ～転職潜在層を動かす新戦略とは～
Sansan株式会社 Eight事業部 Eight Career Designグループ フィールドセールス
有賀 菜千
14:35 ~ 14:50
IT/金融/メーカー大手企業各社が取り組む自社独自の人材プール活用事例解説
株式会社TalentX Myシリーズイノベーション部・執行役員
近藤 歩
14:50 ~ 15:10
【基調講演】生成AI時代の人材戦略
ソフトバンク株式会社 執行役員 コーポレート統括
源田 泰之
15:10 ~ 15:25
事業成長に繋がるAI活用と組織戦略
株式会社SHIFT AI 法人事業本部 本部長
武藤 崇雄
15:25 ~ 15:40
【AI×人的資本経営】成果を出す最強メソッド
株式会社みらいワークス 地方創生部 事業開発チーム リーダー
辻岡 正典
15:40 ~ 15:55
「正しい人事データ」が 組織の未来を変える
─ データ活用の実態と"価値ある情報"に整備するステップ─
jinjer株式会社 カスタマーオンボーディング部 部長
万代 恭弘
15:55 ~ 16:10
人事データ×AIで離職を減らし、成長する組織へ
～事例で見る次世代の組織変革術～
レバレジーズ株式会社 HRテック事業部 営業マネージャー
白井 陽平
16:10 ~ 16:25
「なぜスコアが低いのか？」を数分で特定する。
サーベイ結果×未活用データを掛け合わせ、スコアの本質を発見
株式会社クラウドワークス 新規事業開発本部 Human & Human事業責任者
内山 駿
16:25 ~ 16:30
クロージング
smart相談室
伊禮 武彦
開催概要
タイトル：人事戦略サミット｜事業成長につながる人事施策を1日で。
開催日：2026/1/27(火)、1/28(水)、1/29(木)
いずれの日程も同じプログラムで実施いたします。
開催方式：オンライン配信（Zoom）
参加費：無料
主催：株式会社Smart相談室
参加特典
セミナー終了後、アンケートにご回答いただくと
投影資料をダウンロードいただけます。
お申し込みはこちら：https://form.otsunagi.co/smart-sou-summit-2601?utm_source=mailmagazine&utm_medium=email&utm_campaign=enfactory
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社エンファクトリー
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-9-13 柿沼ビル4階
TEL: 03-6869-6801
FAX: 03-6696-9710
URL: https://enfactory.co.jp/
E-mail：sales@tle.enfactory.co.jp
