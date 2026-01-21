株式会社エンファクトリー

株式会社エンファクトリー（東京都千代田区、代表取締役社長CEO加藤健太）は、2026年1月27日(火)・28日(水)・29日(木)10:00-16:30にて、『Smart相談室主催 人事戦略サミット｜事業成長につながる人事施策を1日で。』セミナーに登壇します。

（詳細はこちら：https://form.otsunagi.co/smart-sou-summit-2601?utm_source=mailmagazine&utm_medium=email&utm_campaign=enfactory）

セミナー概要

人事の取り組みから始まる人事成長。

人事部門の施策をどう経営視点で捉えるか。

その違いで、企業は"成長する組織"と"停滞する組織"に分かれます。

経営と現場をつなぐのは、制度でもツールでもありません。

本当に重要なのは、「人を活かす仕組み」を描ける人事の力です。

人事戦略サミットは、その「力」を身につけるための1日。

経営課題に直結する人事のあり方を、第一線で挑戦を続ける実践者が語ります。

人事を「制度運用」から「経営を支える戦略機能」へと再定義し、

自社の次の一手を描けるようになることを目指す場です。

あなたの一歩が、チームを、そして事業を動かす。

お申し込みはこちら：https://form.otsunagi.co/smart-sou-summit-2601?utm_source=mailmagazine&utm_medium=email&utm_campaign=enfactory

プログラム内容

本イベントは、事前収録形式にて配信いたします。

すべての日程で同じプログラムをご視聴いただけます。



10:00 ~ 10:05

オープニング

smart相談室 伊禮 武彦



10:05 ~ 10:25

【基調講演】エンゲージメントを中心にした人的資本経営

株式会社ユナイテッドアローズ 執行役員 CHRO

山崎 万里子

10:25 ~ 10:40

従業員の定着/生産性向上を図る、ウェルビーイング起点の人事戦略

株式会社Smart相談室 セールスグループ マネージャー

藤本 崇司



10:40 ~ 10:55

拠点・世代を超えて“一体感”を生み出すコミュニケーション戦略とは？

ourly株式会社 コンサルティングセールス マネージャー

菅原 みなみ



10:55 ~ 11:10

1万人データ公開！エンゲージメント相関ランキング

～社員の“声”から導く組織作り～

株式会社アスマーク Humap事業部マネージャー

磯辺 隆弘



11:10 ~ 11:25

会社の想いを反映する、だから効果がある。福利厚生の新しい当たり前

ウォンテッドリー株式会社 Engagement事業部 事業部長

橋屋 優理



11:25 ~ 11:40

社長依存から脱却へ：「企業間留学」でリーダーシップが

組織に根付く３つの理由

株式会社エンファクトリー ライフデザインユニット 営業リーダー/越境コンサルタント

島崎 由真



11:40 ~ 12:00

【基調講演】「YKK APの人事戦略」～人がひらく場を設計する～

YKK AP株式会社 専務執行役員CHRO

西田 政之

12:00 ~ 12:15

離職を防ぐ! 心理的安全性を土台とした「働きがいのある組織」づくり

株式会社SmartHR プロダクトマーケティングマネージャー

野村 静洋

12:15 ~ 12:30

職場メンタル不調の現状と対策│企業負担ゼロで実現できる復職支援とは？

株式会社Awarefy 代表取締役CEO

小川 晋一郎

12:30 ~ 12:45

いま求められる企業の健康管理～不調者対応から体制構築まで～

株式会社oneself. 代表取締役｜統括産業医

小橋 正樹

12:45 ~ 13:00

「健康経営」は収益を向上させる経営戦略

～データドリブン健康経営で労働生産性を130%に～

エムスリーヘルスデザイン株式会社 取締役

根橋 拓也

13:00 ~ 13:20

【基調講演】人事責任者の役割は「経営人事課題」を解決することにある。

事業成長に貢献する人事部門のあり方とは？

株式会社サイバーエージェント 常務執行役員CHO

曽山 哲人

13:20 ~ 13:35

行動変われば、組織は変わる。- 研修・1on1が“続かない理由”と、行動変容につなげるためのアプローチとは -

株式会社Smart相談室 事業責任者

伊禮 武彦

13:35 ~ 13:50

なぜ優秀な人材ほど研修で育たないのか？

人的資本経営を実現する『ラボ型』育成とは

株式会社シンギュレイト 代表取締役

鹿内 学



13:50 ~ 14:05

経営戦略を実現する「スキルの可視化」と「育成」の連動

株式会社ライトワークス ビジネスソリューション本部長代理 兼 研修企画セールス部長

小川 明孝

14:05 ~ 14:20

人的資本経営に求められる

ERM（Employee Relationship Management）とは

relate株式会社 執行役員

服部 穂住



14:20 ~ 14:35

中途採用の次なるステージ ～転職潜在層を動かす新戦略とは～

Sansan株式会社 Eight事業部 Eight Career Designグループ フィールドセールス

有賀 菜千



14:35 ~ 14:50

IT/金融/メーカー大手企業各社が取り組む自社独自の人材プール活用事例解説

株式会社TalentX Myシリーズイノベーション部・執行役員

近藤 歩

14:50 ~ 15:10

【基調講演】生成AI時代の人材戦略

ソフトバンク株式会社 執行役員 コーポレート統括

源田 泰之

15:10 ~ 15:25

事業成長に繋がるAI活用と組織戦略

株式会社SHIFT AI 法人事業本部 本部長

武藤 崇雄



15:25 ~ 15:40

【AI×人的資本経営】成果を出す最強メソッド

株式会社みらいワークス 地方創生部 事業開発チーム リーダー

辻岡 正典



15:40 ~ 15:55

「正しい人事データ」が 組織の未来を変える

─ データ活用の実態と"価値ある情報"に整備するステップ─

jinjer株式会社 カスタマーオンボーディング部 部長

万代 恭弘



15:55 ~ 16:10

人事データ×AIで離職を減らし、成長する組織へ

～事例で見る次世代の組織変革術～

レバレジーズ株式会社 HRテック事業部 営業マネージャー

白井 陽平



16:10 ~ 16:25

「なぜスコアが低いのか？」を数分で特定する。

サーベイ結果×未活用データを掛け合わせ、スコアの本質を発見

株式会社クラウドワークス 新規事業開発本部 Human & Human事業責任者

内山 駿



16:25 ~ 16:30

クロージング

smart相談室

伊禮 武彦

開催概要

タイトル：人事戦略サミット｜事業成長につながる人事施策を1日で。



開催日：2026/1/27(火)、1/28(水)、1/29(木)

いずれの日程も同じプログラムで実施いたします。



開催方式：オンライン配信（Zoom）



参加費：無料



主催：株式会社Smart相談室



参加特典

セミナー終了後、アンケートにご回答いただくと

投影資料をダウンロードいただけます。

お申し込みはこちら：https://form.otsunagi.co/smart-sou-summit-2601?utm_source=mailmagazine&utm_medium=email&utm_campaign=enfactory

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社エンファクトリー

〒101-0047 東京都千代田区内神田1-9-13 柿沼ビル4階

TEL: 03-6869-6801

FAX: 03-6696-9710

URL: https://enfactory.co.jp/

E-mail：sales@tle.enfactory.co.jp

●複業留学：3ヶ月・週1日程度、ベンチャー企業の課題解決を通じた越境学習の実施により、行動変容を促す研修プログラムです。仲間と学び合う「ピアラーニング」を取り入れ、自律的な組織への変革を促します。

https://teamlancer.jp/lp/fukugyo_ryugaku

●越境サーキット：3ヶ月・合計20時間程度、異業種混合チームでスタートアップの課題解決にチャレンジするプログラムです。越境学習のプロセスを通じて、「人と組織が変わるきっかけ」を生み出します。

https://life-design.enfactory.co.jp/ekkyo-circuit

●リーダー留学：3～6ヶ月・週1日程度、ベンチャー企業における経営参画・リーダーシップ発揮により、経営視座の獲得・行動変容を促すプログラムです。

https://enfactory.co.jp/ekkyo-gakushu/leader_ryugaku/

●Teamlancerエンタープライズ：人材・情報の見える化、アイデアの還流、越境活動機会の提供などを管理・促進し組織を活性化する、自社開発のプラットフォームです。

https://teamlancer.jp/lp/enterprise

● 社内副業・複業立ち上げ・運用支援サービス

企業内で社員が本来の業務に加えて別の仕事やプロジェクトに取り組む「社内副業・複業」の立ち上げと運用を支援するサービスです。

https://enfactory.co.jp/ekkyo-gakushu/internal-multiple-jobs/

越境型研修サービス一覧はこちら：https://enfactory.co.jp/ekkyo-gakushu/