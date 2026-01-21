次世代の学生アーティストと伴走する音楽レーベル「Bluespike Labels」からの第2弾リリース、THE ババカモンズ「どうしようかな」が全世界へ配信開始

株式会社ローディアム

株式会社ローディアム（東京都渋谷区、代表取締役：松坂祐弥）が運営する音楽レーベルBluespike Labels（ブルースパイク・レーベルズ）は、都内を中心に活動する5人組ロックバンド、THE ババカモンズの2作目となるシングル「どうしようかな」を、2026年1月21日(水)より全世界に向けて配信開始した。

本作は、若いアーティストをアマチュアとして扱うのではなく、ひとりのアーティストとして正面から向き合い、音楽活動を広げていく歩みを支えるBluespike Labelsによる第2弾リリース作品となる。

「どうしようかな」はパワフルなサウンドで鳴らされる痛快なロックンロール。

彼らの持ち味であるツインギターによるアンサンブルも、前作よりパワーアップして重厚な仕上がりとなっている。

アウトロの、思わずクスッと笑ってしまうようなロックンロールへのオマージュも特徴的。

また若者特有のものとも言える、悩みを抱えたアンビバレントな感情たっぷりの歌詞にも注目してほしい。

・リリース情報

タイトル：どうしようかな

アーティスト名：THE ババカモンズ

リリース日：2026年1月21日(水)

配信リンク：https://link-map.jp/links/HODZE-sd

・アーティスト情報

THE ババカモンズ

都内を中心に活動する、大学の軽音部で出会った友人同士で結成された5人組バンド。

ルーツであるオールドロックを軸に、自分たちが本当に納得できる音楽を追い求め、日々進化を続けている。

X：https://x.com/katachi_kaeruzo

Instagram：https://www.instagram.com/thebb_comeons

＜LIVE INFORMATION＞

1/30(金)

場所：下北沢ReG

「BRING THE HOPE」

OPEN 18:00／START 18:30

▼チケット予約

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyOAt2UlDOCadNERImADznMhjgn69DzxHxo7LzfKC_EyKPyg/viewform

・Bluespike Labelsについて

Bluespike Labelsは、音楽配信代行サービス「narasu」を運営する株式会社ローディアムが、学生アーティスト向け支援サービス「narasuMate」での取り組みを通じて出会った才能と本気で向き合い、若いアーティストたちの活動を、より確かな次のステージへとつなげていくために立ち上げた音楽レーベルです。

学生アーティスト向け支援サービス「narasuMate」を利用する学生や卒業生を中心に、未来を切り拓くエネルギーに満ちたアーティストたちの作品を発信し、音楽業界の中で活動を続けていくための歩みを、リリースを通じて支えていくことを目的としています。

Bluespike Labelsは、音楽業界で活動を続けていくための土台を整え、次のフェーズへとつなぐ架け橋となる音楽レーベルとして、本気で音楽に取り組む次世代アーティストと伴走しながら、その可能性を広げていくことを目指しています。

Bluespike Labels HP：https://bluespikelabels.com/

・narasuMateについて

narasuMate（ナラスメイト）は、音楽配信代行サービス「narasu（ナラス）」が教育機関と連携して展開する学生アーティスト向け支援サービスです。

才能ある若手が生み出すオリジナル楽曲をより多くのリスナーに届けることを目的としてサポートを行っており、在学中はnarasuの「1回払いきりプラン」（通常2,860円～）を無料で何度でも利用できます。

現在、全国13校以上の教育機関とコラボレーションしています。

・「narasu（ナラス）」サービス概要

世界180ヵ国以上の音楽配信ストアで、自らの楽曲を販売できる音楽配信代行サービスです。

活動のスタンスに合わせて柔軟に選べる2種類の料金プランを用意しており、国内初のサブスクリプション型（月額定額制）で無制限に配信できる「配信し放題プラン」と、更新料不要の「1回払いきりプラン」があります。narasuは、プロ・アマを問わず音楽を愛するすべてのアーティストのフレキシブルな活動をサポートします。

公式サイト：https://narasu.jp/

X：https://twitter.com/narasu_jp

Instagram：https://www.instagram.com/narasu_jp/

TikTok：https://www.tiktok.com/@narasu_jp

note：https://note.com/narasu_jp/

・株式会社ローディアムについて

2005年、デザイン会社として設立。

創造力に溢れた自由な発想と高い技術力を持って、デザイン事業にとどまることなく

システム開発に事業を拡大、デジタル音楽業界においてDXを推進するテック企業となる。

2017年、音楽配信流通管理システム「C-MAP」を開発、株式会社massenextと事業提携し、「C-MAP」をカスタマイズ提供、「Zu-MAP」として運用を開始し、本格的に音楽配信事業へ進出する。

2020年12月、国内では初めてとなるサブスク型音楽配信代行サービス「narasu」のサービスを開始。

以降、「narasu」を通じて、インディーズアーティストへの支援に精力的に取り組んでいる。

2024年、複数の教育機関と連携し、音楽を学ぶ学生向け支援サービス「narasuMate」を全国でスタート。

さらに、2025年、「narasuMate」の学生を中心とした

若手アーティストの才能を発掘・支援する音楽レーベル「Bluespike Labels」をスタート。

同時に、音楽出版事業の「ROUDIAM MUSIC PUBLISHING（RMP）」も本格的にスタートさせている。

社名 ：株式会社ローディアム

所在地 ：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-2-3渋谷フクラス17F

代表者 ： CEO 松坂 祐弥

事業内容：音楽配信事業 / 音楽出版事業 / システム開発 / 映像配信事業 他

設立日 ：2005年7月20日

HP：https://roudiam.co.jp/