【推薦コメントあり】両監督デビュー65 周年特別企画！『サム・ペキンパー&セルジオ・レオーネ オリジナル映画ポスターの世界』1 月 27 日（火）発売

株式会社トゥーヴァージンズ（東京都千代田区）は 2026 年 1 月 27 日（火）に、数多の伝説的スターと共に映画界に革命を起こしたサム・ペキンパーとセルジオ・レオーネ両監督の傑作映画ポスター集『サム・ペキンパー&セルジオ・レオーネ オリジナル映画ポスターの世界』を発売いたします。

■壮絶な男の生き様を描いた傑作映画のアートワーク

映画史上、もっとも壮絶な男の「生き様」をスクリーンに刻み込んだ二人のアウトロー監督。サム・ペキンパーは『ワイルドバンチ』『わらの犬』『ゲッタウェイ』『ガルシアの首』『戦争のはらわた』で、セルジオ・レオーネは『荒野の用心棒』『夕陽のガンマン』『続・夕陽のガンマン』『ウエスタン』『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』で映画の歴史を変えた。監督デビューからそれぞれ65年を迎え、またクエンティン・タランティーノの生涯ベスト１『続・夕陽のガンマン』製作60周年となる記念すべき2026年。ペキンパー＆レオーネが描いた空前絶後の「男の世界」をオリジナル映画ポスターで振り返る画期的ビジュアルブック。

■スティーブ・マックイーン、クリント・イーストウッドなどの勇姿が本書で甦る！

スティーブ・マックイーンとクリント・イーストウッド。映画史上に輝く、二大スーパースターの素晴らしいポスターアートワークを多数掲載。加えて、チャールズ・ブロンソンからロバート・デ・ニーロに至るまで、数々の伝説的スターが描かれた傑作ポスターを世界各国から厳選。巻末には、映画研究家・セルジオ石熊氏の解説も収録。

■総掲載数は500点以上！全映画ファン必携、コレクターズブックの決定版!!

ペキンパー&レオーネの全監督作に加え、脚本や原案作品もカバー。マックイーンの『ゲッタウェイ』日本版特大サイズやイーストウッドの『続・夕陽のガンマン』イタリアでのワールドプレミア掲出用など貴重なポスターを多数掲載。ポスター以外にも映画館で飾られたロビーカードや宣伝用スチールなどの貴重な宣材もご紹介。総掲載数は500点以上！ 西部劇やマカロニ・ウェスタンのファンはもとより、全映画ファンにまで響く充実の内容でお届けするコレクターズブックの決定版！

■映画業界で活躍されている方々に熱いコメントをいただきました

映画業界で活躍されている編集者、キュレーター、配給会社の御三方にいち早く本書をお読みいただき、熱き感想を頂戴しました（順不同）。

田野辺尚人氏 （『映画秘宝』編集代行）

昭和の時代、映画のポスターはシネコンに溢れかえるCGレタッチのツルツル絵面じゃなかった。街角の立て看板にぶっきらぼうに貼られた銃を構えた男たちの印刷は埃に塗れていたけれど誇りに満ちていた。『ワイルドバンチ』に『続・夕陽のガンマン／地獄の決斗』、ペキンパーとレオーネ。カッコいい映画を作る男のカッコいいポスターの本。じっと見ていると血が沸き立つ男たちの姿、カッコいいんだ。

馬場祐輔氏 （鎌倉市川喜多映画記念館）

ビル・ゴールドのデザインしたポスターがどれも素晴らしい！『エクソシスト』『許されざる者』など、背と影をメインにしたポスターをいくつも手掛けているが、極めつけは『ワイルドバンチ』だろう。挿し込まれるスチル写真はどれも荒々しく壮絶、しかしこのシルエットたちは嵐の前の静けさ。そして、惹句──「変わりゆく大地に生きる、変わらない男たち。足並み揃わず、場違いで、そして完全に時代遅れの男たち」。崩壊と覚醒の時代に生まれた傑作をまさしく一枚の紙の上に表している。

宮田生哉氏 （クレプスキュール フィルム）

サム・ペキンパーとセルジオ・レオーネ──数々の傑作を通して「男の世界」を極限まで研ぎ澄ませた二人の映画作家が生み出した熱と美学が、本書には凝縮されている。当時、映画館のロビーや街角を彩ったオリジナル映画ポスターが世界各国から一堂に集結した本書は、まさに輝きを放つアートブックだ。スティーヴ・マックイーン主演『ゲッタウェイ』や、クリント・イーストウッドの「ドル三部作」に代表されるポスター群の迫力は言うまでもない。しかしとりわけ心を打たれたのは、先日この世を去ったクラウディア・カルディナーレの雄姿を堪能できる『ウエスタン』の世界各国版ポスターの充実ぶりである。その存在感、美しさ、そして時代を射抜くまなざしに、あらためて息をのんだ。

映画ポスターは「映画の顔」であり、同時に時代の記憶でもある。井上由一氏の編著によって、その記憶がこれほど鮮やかに、これほど力強く甦ることに、深い感謝と敬意を抱かずにはいられない。

■中面一覧

■書籍情報

『ワイルドバンチ』『ジュニア・ボナー／華麗なる挑戦』『ゲッタウェイ』『ガルシアの首』『戦争のはらわた』『荒野の用心棒』『夕陽のガンマン』『続・夕陽のガンマン／地獄の決斗』『ウエスタン』『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』

『サム・ペキンパー&セルジオ・レオーネ オリジナル映画ポスターの世界』

編著：井上由一

定価：4,400円（本体4,000円+税）

仕様：A4／並製／208頁／オールカラー

ISBN：978-4-86791-076-4

発売日：2026年1月27日（火）＊発売日は地域によって異なることがあります

発行：株式会社トゥーヴァージンズ

Amazon販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4867910767/

■著者プロフィール

井上由一（いのうえ・よしかず）

1973年生まれ。大学時代から映画業界に入り、映画配給会社や広告代理店勤務を経て、現在も外国映画の配給事業に携わる。業務の傍ら、映画ポスターコレクターとしても活動。日本版に限らず、諸外国のオリジナル版も収集するため、アメリカ・ヨーロッパを中心に各国ディーラー、コレクターとのネットワークを構築。映画宣伝における“顔”ともいえるポスターの魅力を様々なメディアで紹介している。主な編著書に『Independent Cinema Posters 時代を挑発した映画作家15人のデザインワーク(https://www.twovirgins.jp/book/independent-cinema-posters%e3%80%80%e6%99%82%e4%bb%a3%e3%82%92%e6%8c%91%e7%99%ba%e3%81%97%e3%81%9f%e6%98%a0%e7%94%bb%e4%bd%9c%e5%ae%b615%e4%ba%ba%e3%81%ae%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%af/)』『黒澤明 オリジナル映画ポスター・コレクション(https://www.twovirgins.jp/book/9784867910597/)』『アラン・ドロン オリジナル映画ポスターの世界(https://www.twovirgins.jp/book/9784867910559/)』（トゥーヴァージンズ）、『ブリジット・バルドー 映画ポスター・コレクション』『ポール・ニューマン オリジナル映画ポスター・コレクション』『ロック映画ポスター ヴィンテージ・コレクション』（DU BOOKS）などがある。

