人材は「奪い合う」ものではなく、「育て合う」もの。岩手県主催シンポジウムで、官民が語った人材循環の新しい発想

岩手県は、県内外の行政・企業・NPO・教育関係者を対象に、人材育成・人材定着をテーマとしたシンポジウムを2026年1月14日に盛岡で開催し、認定NPO法人SET理事長の三井が事例紹介で登壇しました。

■開催背景

人口減少や人材不足が進む中、地域における人材育成や人材定着のあり方が、全国的な課題となっています。特に地方では、採用競争の激化や担い手不足が続く一方で、「人材を奪い合う」のではなく、「人が育ち続ける環境をどうつくるか」という視点への転換が求められています。

こうした背景を受け、岩手県では、行政・企業・NPO・教育関係者が一堂に会し、官民・広域連携による人材育成の可能性を探るシンポジウムを開催しました。本シンポジウムは、制度や研究の視点に加え、現場での実践事例を共有しながら、短期的な成果にとらわれない長期的な人材循環のあり方を議論する場として企画されたものです。

■当日の様子と成果

当日は、会場に40名、オンラインで40名の合計80名の参加者がありました。大学研究者による市町村の人材育成・定着に関する実態分析や、「地域を一つの組織と捉える」という考え方に基づく基調講演が行われました。続く事例紹介では、都市と地域をつなぐ人材育成の取り組みや、地域資源を活かして人が育つ環境づくりの実践が共有されました。

その一つとして、認定NPO法人SET 理事長・三井俊介が登壇し、「交流を通した人づくり」をテーマに発表を行いました。三井は、短期的な研修や人材獲得競争に陥るのではなく、10年、20年という時間軸で、自己効力感や地域への肯定感を育み、人生・仕事・地域が結びついていくプロセスの重要性を強調しました。

会場からは、

「人材育成は長い時間をかけて信じて続けることが大切だと感じた」

「人材を奪い合うのではなく、日本全体で子どもを育てていくという視点に共感した」

「SETを含め、地域の担い手がハブとなって人材育成を支えていることが印象的だった」

といった声が寄せられ、長期的な人づくりへの共感が広がる場となりました。

■今後に向けて

シンポジウムのまとめとしては、

・一人ひとりの自己実現を本気で応援すること

・地域の人材プールを競争ではなく協力によって大きくしていくこと

・行政や組織の縦割りを越え、「人材」という横軸で共有と連携を進めること

が、今後に向けた重要な視点として共有されました。

岩手県では今後も、こうした対話と実践の機会を重ねながら、人が育ち続ける地域づくりを推進していく予定です。SETは、こうした県の取り組みに現場から関わりつつ、交流を通じて人が育ち、関係が続いていく環境づくりに引き続き取り組んでいきます。

■イベント概要

イベント名：官民・広域連携で取り組む人材育成推進シンポジウム

日時：2026年1月14日（水）14:00～17:15

会場：BASE STATION（盛岡市）およびオンライン（Zoom）

主催：岩手県

内容：

・基調講演（人材育成・定着に関する研究・制度動向）

・事例紹介（企業・NPO等による実践報告）

・クロストーク／意見交換

登壇者：

横山 暁一 氏 NPO法人MEGURU代表理事／合同会社en.to代表社員

戸塚 絵梨子 氏 株式会社パソナ東北創生 代表取締役

早川 輝 氏 NPO法人みやっこベース 理事長

三井 俊介 氏 認定NPO法人SET 理事長

■ 認定NPO法人SETについて

SETは「一人ひとりの“やりたい”を“できた”に変え、日本の未来にGOODなchangeを起こす」をミッションに掲げ、2011年の東日本大震災以降、岩手県を中心とした地域で若者と住民がともに学び合う仕組みをつくってきました。修学旅行民泊、大学生・社会人プログラム、コミュニティづくり、などを通じて、2024年度は年間5,000人以上が活動に参加。若者の成長と地域の活力を同時に生む“循環型の社会装置”として活動を展開しています。

【団体概要】

認定特定非営利活動法人SET

所在地：岩手県陸前高田市広田町字山田52-6

理事長：三井俊介

設立：2011年3月12日（法人化：2013年6月18日、認定取得：2025年10月16日）

公式サイト：https://www.nposet.org

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/_nposet/?hl=ja

公式Podcast:Spotyfiy: https://x.gd/wCm6h

Amazon Music: https://x.gd/TjRP0

