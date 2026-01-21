音で光を操るペンライト「SONIC STREAMING SYSTEM」小ロット対応のオリジナルフィルム製作サービスを開始

株式会社ハピネット

株式会社ハピネット（本社：東京都台東区、代表取締役社長：水谷敏之、証券コード：7552、以下当社）は、発売中の音波制御ペンライト「SONIC STREAMING SYSTEM（以下 SSSライト）」のフィルム部分をニーズに応じて作成可能な新サービスを、2026年1月21日（水）より開始します。本サービスは、小ロットからのご発注にも対応出来、イベントの大・小、リアルおよびオンラインを問わずライブイベントやファンミーティングなどで、アーティストとファンの一体感をより強く演出することに貢献します。

■サービス概要

近年、多種多様なアーティストによるリアルおよびオンラインでのライブイベントが増え、その規模や開催内容が多様化しています。また、こうしたイベントにおいて、音波制御型ペンライトは観客とアーティストが一体になれる演出を可能にし、イベントの魅力を増す重要な要素となっています。当社が開始する「SSSライト オリジナルフィルム製作サービス」は、SSSライトにお客様のご要望に沿ったオリジナルデザインのフィルムを組み込むことで、イベントのテーマやアーティストの個性を反映した特別な商品にすることが出来、また音波による制御光演出を可能にします。

■本サービスの特徴

【１】小ロット対応

イベント規模に合わせて柔軟に発注可能 ※最低発注数、納期は弊社問合せ先にご確認ください

【２】高いデザイン自由度

本商品に対応するフィルムのカットラインデータをお渡ししますので、

ご自身でアーティストやブランドに合わせたオリジナルデザインを自由に作成出来ます

【３】商品としての特別感の創出

用途に合わせたデザインが作成可能なため、限定感、オリジナル感を出し易く

ファンとアーティストで共有できる特別な商品として提供可能です

本サービスは、ライブイベントやファンミーティング、企業イベント、結婚式など、さまざまなシーンでご活用いただけます。

■市場背景

※画像はカスタマイズフィルムの作成例と使用イメージとなります。

ぴあ総研様の調査結果（右記参照）の通り、

ライブ・エンタテイメント市場は2024年度には過去最高を更新しており、今後も拡大する見通しとです。

この市場背景より、多様化されるライブ・エンタテイメント市場に対し、フレキシブルな対応が求められると考え、今回の小ロットでのオリジナルフィルム製作サービスを開始する考えに至りました。

■「SONIC STREAMING SYSTEM」商品概要

出典：ぴあ総研 「ライブ・エンタメ市場、想定を超えて最高更新。2030年予測も上方修正 ／ぴあ総研が2024年確定値および将来予測値を発表」(https://corporate.pia.jp/news/detail_live_enta20250624.html)（2025年6月24日発表）

「SONIC STREAMING SYSTEM」は、音波信号を使用してライブやイベントの光演出を自動制御できる革新的なペンライトです。Bluetoothや専用アプリは不要で、専用機器などの投資も必要ありません。音源や映像に埋め込まれた信号を通常のスピーカーから発信、ペンライトが受信し、信号に応じた光の演出を行うことができます。運営者（お客様）側で音波信号を書き込みができるため、ライブ・舞台・スポーツ観戦など幅広いシーンでご活用いただけます。

■商品名 ：SONIC STREAMING SYSTEM

■本体サイズ ：W45mm×H240mm×D45mm

■使用電池 ：単4アルカリ電池×2本（テスト用電池含む）

■セット内容 ：本体×1、ストラップ×1

■対象年齢 ：14才以上

■公式サイト ： https://sss-oem.com/

※注 本プレスリリースは、2026年1月21日時点のものであり、予告なく変更する場合があります。

【株式会社ハピネット 会社概要】

https://www.happinet.co.jp/(https://www.happinet.co.jp/)

東証プライム・証券コード 7552

代表者：水谷 敏之

設立：1969年6月7日

資本金：27億5,125万円

本社所在地：東京都台東区駒形2丁目4番5号 駒形CAビル

事業内容：玩具・遊戯用具の企画・製造・販売

映像・音楽ソフト等の企画・製作・販売

ビデオゲームハード・ソフト等の企画・制作・販売

玩具自動販売機の設置・運営

アミューズメント施設用商品等の販売

玩具を中心に、映像・音楽ソフト、ビデオゲーム、アミューズメント関連商品を、いずれもトップクラスのシェアにて取り扱うエンタテインメント総合商社。

人々に感動を提供するエンタテインメント事業を通して多くの方の心を豊かにし、「夢のある明日づくり」によって社会的価値を生み出せる企業を目指しています。

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

株式会社ハピネット トイプロダクションユニット

企画・新規チャネルチーム

TEL：03-5828-6351 FAX：03-5828-6353

Mail:hn_oem_contact@hsn.happinet.co.jp