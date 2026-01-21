スタイリッシュでタフな頼れる電動アシスト自転車ENERSYS Meがモデルチェンジ

株式会社あさひ

お客様に快適な自転車ライフを提供する株式会社あさひ（以下、あさひ/所在地：大阪市都島区、代表取締役社長：下田佳史）は、スタイリッシュでタフな頼れる電動アシスト自転車「ENERSYS Me(エナシス ミー)」をモデルチェンジし、2026年1月下旬から日本国内のサイクルベースあさひ及びあさひブランド取り扱い販売店、あさひネット通販サイトにて順次販売を開始します。

ENERSYS Meに関する詳細は特設サイトをご確認ください。

https://www.cb-asahi.co.jp/lp/products/ownbrand/enersys/me/

電動アシスト自転車は通学シーンでも需要が高まっており、日常使いしやすい装備や走行性能に加えて、性別を問わず選びやすいデザインが求められるようになっています。

そのようなニーズに応えるため、このたび「ENERSYS Me」をモデルチェンジし、トレンドにマッチしたユニセックスなカラーバリエーションに変更しました。

また、アシストのカギとなるドライブユニットを最適化し、従来品に比べてアシスト比が20％向上しました。これにより漕ぎ出しがより軽く、走行中もスピードを維持しやすくなり、重い荷物を載せた状態での走行や、ふらつきやすい坂道・発進時の不安をしっかりと軽減し、これまで以上に快適な乗り心地を実現しました。力強いアシスト性能と安心・安全装備で、普段使いから通勤・通学まで、毎日の移動を心地よくサポートします。

さらに、ハシゴ型のアルミフレームを採用することで、車体の総重量は25.3kgと同クラスの電動アシスト自転車の中でトップクラスの軽さを実現し、ラック式駐輪場での自転車の出し入れや走行中の取り回しのストレスを軽減します。

今後もあさひは、魅力的な商品開発や新サービスの展開を通じて、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

「ENERSYS Me」商品概要

マットベージュパールホワイトマットネイビーマットネイビーマットブラック

名称 ： ENERSYS Me(エナシス ミー)

販売日 ： 2026年1月下旬

販売価格 ： 139,700円(税込)(本体価格：127,000円)

カラー ： マットオリーブ、マットネイビー、パールホワイト、マットブラック、マットベージュ

フレーム ： アルミ製

サイズ(適応身長)： 26型(150cm～)

変速 ： 内装3段変速

バッテリー容量 ： 14Ah相当(36V×9.8Ah)

最長走行距離： エコモード約85km/標準モード約60km/パワーモード約50ｋｍ(一充電当たり)

※業界統一基準に基づいた測定

充電時間 ： 5～6時間(充電器消費電力約100W)

タイヤ ： 26×1.95

重量 ： 25.3kg

取り扱い ： 日本国内のサイクルベースあさひ 及び あさひブランド取り扱い販売店、

あさひネット通販サイト

※一部の店舗ではお取り寄せとなる場合がございます。

※適応身長は目安となります。

「ENERSYS Me」商品特徴

あさひオリジナルドライブユニット「PLUS-D」

「OFFICEPRESS-e」や「ENERSYSシリーズ」をはじめとするあさひオリジナルブランドの電動アシスト自転車には、オリジナルドライブユニットの「PLUS-D」が採用されています。

「PLUS-D」にはクランク軸の回転をモーターが直接アシストする最新のダイレクトドライブ方式を採用しており、パワフルでスムーズな乗り心地を提供します。

ダイレクトドライブは駆動部のパーツが少なく、耐久性とメンテナンス性に優れ、スポーツ電動アシスト自転車にも多く採用されている駆動方式です。当社オリジナルのドライブユニットを開発することで、ダイレクトドライブの利点を活かしながら、各車種の使用シーンに合わせた専用アシストプログラムを設定し、お客様に最適な電動アシスト自転車をご提供しています。

あさひオリジナルドライブユニット「PLUS-D」の詳細は以下の特設サイトをご確認ください。

https://www.cb-asahi.co.jp/lp/products/ownbrand/enersys/plus-d/

会社概要

社名 ：株式会社あさひ(代表取締役社長：下田佳史)

本社所在地：〒534-0011 大阪市都島区高倉町三丁目11番4号

連絡先 ：TEL 06-6923-2611(代) FAX 06-6922-1798

資本金 ：20億6,135万円

事業内容 ：自転車専門店及びオンラインショップ「サイクルベースあさひ」の運営

自転車及び関連商品の販売、各種整備及び修理などの付帯サービスの提供、卸事業

【お問い合わせ先】

株式会社あさひ お客様相談室（平日10：00～17：00）

E-mail：c-center@cb-asahi.jp TEL：0120-177-319 FAX：06-7176-1309