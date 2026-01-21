スクールIE(R)、藤崎ゆみあさん出演の新TVCM「努力にも、正解を。」篇を 2026年２月１日から放映開始。“努力の正解”を見つけ、暗闇から光へ。自分らしく進む姿を描く

株式会社やる気スイッチグループ

総合教育サービス企業の株式会社やる気スイッチグループ(https://www.yarukiswitch.jp/)（東京・中央区、代表取締役社長：高橋 直司）が展開する個別指導塾「スクールIE(R)」(https://www.schoolie-net.jp/)は、女優の藤崎ゆみあ（※崎＝たつさき）さんを起用した新TVCMを2026年２月１日（日）より全国で順次放映いたします。本CMでは、新ブランドメッセージである「努力にも、正解を。」をテーマに、悩み葛藤する藤崎さんがスクールIEとの出会いをきっかけに自分に合った“正しい努力”の方法を見つけ出し、未来へ向かって歩き出す姿を描きました。スクールIEが大切にする「一人ひとりの個性に寄り添う指導」を実現するという想いを、藤崎さんの繊細かつ力強い演技で表現しています。

新TVCM「努力にも、正解を。」篇 ストーリー

勉強する仲間を見渡し、教室に一人立つ藤崎ゆみあさん。不安や焦燥感を象徴するように「なんで出来ない？」「なんで伸びない？」「向いてない？」など、さまざまな問いが空中に浮かび上がります。しかし、ふと射し込んだ光の方向へ走り出し、その光に触れようとした瞬間、目の前には広大な青空が広がります。「努力にも、正解を。」というメッセージとともに、迷いを抜け出し、現実の勉強机で真剣な眼差しでペンを走らせる藤崎さん。その姿を通して、スクールIEが「努力の正解」を一緒に見つけ、自分らしく進むための道標となることを描きました。

CM制作に込めた想いについて

各種調査によると、塾に通うことを最初に検討するのは約45％が「子ども自身」※1です。また、約70%の子どもたちが「努力すればよい方向に進む」※2と信じている一方で、同等の約70％が「自分の考えと合わない人と一緒にいることは避けている」※3という、前向きでありながらも繊細な本音を抱えています。この傾向は保護者さまの意識とも一致しており、塾選びでは「合格実績」以上に「子どもとの相性」を重視する回答が約2.5倍※4にもなっています。

意欲はあるのに、自分に合わない環境や指導では、その力を発揮できない--。そんな子どもたちの現状があるからこそ、私たちは「努力の正解は、一つではない」と考えます。スクールIEは、独自の個性診断で一人ひとりの性格や学習習慣を深く理解することから始めます。お子さまの「個性」という土台を知っているからこそ、学力診断の結果を最大限に活かすことができ、目標へ向かう「最適なルート」へと導けるのです。

最適なルートを歩むことは、志望校合格という“ゴール”のためだけではありません。 私たちやる気スイッチグループには、一人ひとりの“宝石”を見つけ、それを輝かせることを全力でサポートするという理念があります。学ぶことを通じて自信を育み、子どもたちが本来持っている“宝石”を輝かせることこそが、私たちの使命だと考えています。

このCMには、不安という暗闇の中で迷う子どもたちの足元を照らし、一人ひとりの個性に寄り添いたいという想いを込めました。そして、未来へ進む自分だけの正解を見つけるための光でありたい、それが、私たちスクールIEの強い決意です。

※１スクールIE入会者向けアンケート2025年７月９日～８月19日入会まで実施分（回答数139件）

※2、３博報堂 若者30年変化・こども定点2024(https://www.hakuhodo.co.jp/news/newsrelease/111011/)

※4「中学受験の葛藤」をテーマとした意識調査(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000600.000003149.html)（2025年6月13日～17日実施／回答数150名）

出演者：藤崎 ゆみあ（ふじさき ゆみあ）プロフィール

2008年2月16日生まれ。広島県出身。前回のCMに引き続き、スクールIEのアンバサダーとして出演。第102回全国高校サッカー選手権大会の応援マネージャーを務める。Netflixシリーズ「イクサガミ」にヒロインの香月双葉役で出演。その他、ドラマ・CMなどで幅広く活躍中。

やる気スイッチグループが独自に提供する「努力にも、正解を。」へのサポート

＜個性診断テスト（ETS）＞

スクールIEが独自開発した個性診断テスト（ETS）は、およそ200問の設問に回答することで子どもの学習習慣や生活習慣だけではなく、強みや能力、自己表現の仕方などといった子どもの個性まで細かく分析します。分析結果をもとに一人ひとりに合わせた最適な勉強方法、努力の仕方を提案します。

＜学力診断テスト（PCS）＞

学力診断テスト（PCS）は子どもの学力を客観的に把握し、効果的な個別のカリキュラムを作成するためのシステムです。学習内容の各項目の理解度を●△×で表示し、どの部分でつまずきが生じているかを明確にします。また、単元の関連性が分かる系統図で、どこまでさかのぼって復習すればいいかを見つけ、この結果をもとにカリキュラムを作成します。

スクールIEは、一人ひとりの「今」と向き合いながら、子どもたちが“自分らしく前に進む力”を育てる学びをこれからも提供してまいります。



新TVCM概要

タイトル：スクールIE 新TVCM 「努力にも、正解を。」篇（15秒）

放映期間：2026年２月１日（日）～3月31日（火）

放映エリア：全国（一部地域を除く）

制作スタッフ：クリエイティブディレクター/コピーライター鶴見善（ひろろ）、ディレクター：スミス、アシスタントディレクター：新 尚樹、撮影：木村 洸太、照明：佐々木 健太 (オフィス・ドゥーイング)、美術：橋本 直征 (magentawall design)、スタイリスト：石橋 万里、ヘアメイク：佐々木 博美、オフライン編集：小笹 輪太郎 (caviar)、オンライン編集：渡邉 秀久 (75km/h)、CG：笹井 孝悦 (caviar)、P：陽智史/池上優花 (SunIII)、PM：小林亮、AE：松本雄太郎/佐藤崇史（オールブルー）

出演：藤崎ゆみあ

楽曲情報：オリジナル楽曲 / RAM RIDER

URL：https://youtu.be/MHcIZbCe8tQ(https://youtu.be/MHcIZbCe8tQ)

スクールIE(R)(https://www.schoolie-net.jp/)

国内外で1,200以上※の教室を展開するスクールIEは、生徒一人ひとりに合わせたオーダーメイドの個別指導塾。独自の個性診断テスト（ETS）と学力診断テスト（PCS）をもとに、生徒一人ひとりの個性や学習習慣・生活習慣目標に合わせた、講師・教材・カリキュラムで苦手克服や志望校合格、そしてその先の夢の実現をサポートします。

さらにお子さまの成長を実感していただけるよう、保護者さまには定期連絡や個別指導報告書を通じて学習状況、目標への進捗をお伝えしていきます。

※2025年2月末時点

公式サイトURL：https://www.schoolie-net.jp

株式会社やる気スイッチグループ(https://www.yarukiswitch.jp/)

株式会社やる気スイッチグループは、個別指導塾「スクールIE(R)」や知能育成（知育）と受験対策の幼児教室「チャイルド・アイズ(R)」、子ども向け英語・英会話スクール「WinBe(R)（ウィンビー）」、英語で預かる学童保育「Kids Duo(R)（キッズデュオ）」、幼児・小学生向けスポーツ教室「忍者ナイン(R)」、バイリンガル幼児園「Kids Duo International(R)（キッズデュオインターナショナル／略称：KDI）」「i Kids Star(R)（アイキッズスター）」、「プログラミング教育 HALLO(R)」の8つのスクールブランドを展開する総合教育サービス企業として、現在国内外でおよそ2,400以上※の教室を展開し、13万5千人以上※の子どもたちの学びをサポートしています。また、やる気スイッチグループは英検協会より英語教育への貢献が評価され、「英検(R)プラチナパートナー」に認定されております。

2023年6月にTBSグループに参画。教育サービスとメディアの融合を目指しています。また、2024年12月には愛媛県を中心に集団学習塾などを展開する寺小屋グループを連結子会社化しました。教育の地域差をなくし、地方における教育再編を推進してまいります。

やる気スイッチグループは、一人ひとりが持つ"宝石"を見つけ、その無限の可能性を引き出すことで、世界中の子どもたちの夢と人生を応援します。

公式サイトURL：https://www.yarukiswitch.jp/

※2025年2月末時点

