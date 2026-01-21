【コスメキッチン】みちょぱこと池田美優 “ナチュラルフェミニン” 解禁！「Cosme Kitchen Valentine」特設ウェブページ公開〈2026年1月21日(水)～2月14日(土)〉
株式会社マッシュビューティーラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 豊山YAMU陽子)が運営する、ナチュラル&オーガニックのセレクトショップ「Cosme Kitchen(コスメキッチン)」は2026年1月21日 (水)より公式WEB STOREにて池田美優を起用した特集ページ「池田美優と、ときめく。Cosme Kitchen Valentine」を公開いたします。
＜「池田美優と、ときめく。Cosme Kitchen Valentine」 特設ページ＞
https://www.cosmekitchen-webstore.jp/Page/Lp/2026CK_valentine/
Valentine’s Day Makeup
ツヤと血色感でバレンタインムードを纏う
to/one（トーン）のアイカラーでまぶた全体に淡い透明感を宿し、上まぶたにグリッターをのせスペシャル感を。freshian（フレシアン）のクリームチークでバレンタインの高揚をそっと仕込んで。PINKWONDER（ピンクワンダー）のリップバターを仕込み、freshianのリップティントをオーバーリップに重ねれば、いつもより特別なときめくバレンタインメイクに。
＜紹介商品＞
【to/one】トーン ペタル フロート アイズ
各 \2,420
【freshian】エッグライク クリーム チーク
各 \2,500
【freshian】Serum Lip Tint
各 \2,600
【PINKWONDER】LIP BUTTER
各 \2,500
Special Collaboration Items
甘さの中にも遊び心を。心くすぐるスペシャルアイテムでときめくバレンタイン。
PEANUTS × Cosme Kitchenのスペシャルアイテム。とろけるようなシアオイル配合リップは、チャーム付きで持ち運びもキュートに。ポーチに忍ばせるだけで気分が上がるハンドクリームも。マグネシウム補給ができるバスソルトと、甘酸っぱいラズベリーと濃厚なハニーの香りが広がるボディスクラブで、特別なバスタイムを楽しんで。
＜紹介商品＞
＜PEANUTS（ピーナッツ）＞アロマティック リップクリーム チャームセット
HEART / PINK、HEART / BROWN、SNOOPY
各 \3,300
＜PEANUTS＞アロマティック ハンドクリーム
チョコレートの香り / オレンジブロッサムの香り
30g 各 \1,540
＜PEANUTS＞マグネシウムバスサプリメント
300g \1,980
＜PEANUTS＞ボディスクラブ mini-twin（ スイートラズベリー＆ゴールデンハニー）
70g×2 \3,300
Gift & Self Care Items
大切な人へも、自分にも。想いのこもったアイテムを。
限定カラーのReFa ハートブラシ、マグノリア＆サンダルウッドの香りでときめきを贈るAROMATICA ハンドクリーム＆ボディオイルキットは想いを届けたいあの人へ。ひと吹きで肌が華やぐFEMMUEの二層式美容液、ここぞというときに使いたいtrilogyのご褒美マスクは、バレンタインを楽しむためのセルフケアアイテムに。
＜紹介商品＞
【ReFa（リファ）】リファハートブラシ アースピンク
\3,300
【AROMATICA（アロマティカ）】LOVE Gift Set
\3,300
【FEMMUE（ファミュ）】デュアルエッセンス （ピオニー）
\5,720
【trilogy（トリロジー）】フレッシュブレンドオイル＋シートマスク
\1,556
※表記は全て税込み価格です。
Special Interview
Q. コスメキッチンのバレンタイン。気になるアイテムは？
「＜PEANUTS＞アロマティック リップクリーム チャームセット HEART / BROWN」がチャームになっていてかわいい！最近バッグにチャームをつけることが多いから、こちらも気になっています。リップもほどよい血色感がスッピンの時にもありがたい。個人的にブラウン系のリップをよく選ぶので、HEART / BROWNのカラーが特に気になります！
Q. 今年のバレンタインはどう過ごす？
毎年夫へ何かしら作っているけど、自分も一緒に食べるから今年は自分も食べたいものを作ります！(笑)チーズ系が好きなのでチーズ系かな‥？
普段は料理は作るけど甘いものは作らないので、バレンタイン限定イベントです！
Q. バレンタインメイクをしてみてどうだった？
女子～って気分になりました！ (笑)普段とはまったく違うメイクだったので、撮影中もいつもと少し違う動きをしてみようかな？と考えちゃいました。テンションが上がりますね‥！ なんだか特別な気分になりました(ハート)
Q. 普段のメイクのこだわりポイントは？
バサバサまつ毛が好きなので、最近は「まつ育」を頑張っていて！マスカラしてからまつ毛を整えるのに時間をかけています。
池田美優プロフィール
1998年10月30日静岡県生まれ。A型。『みちょぱ』の愛称で同世代に人気のモデル、タレント。雑誌『Popteen』の専属モデルを務め、10代が選ぶカリスマモデルに選出される。『TOKYO GIRLS COLLECTION』や『Girls Award』など多数のファッションショーに出演し、近年ではバラエティ番組を始め多数のTV番組に出演し話題となっている。
＜「Cosme Kitchen Valentine with 池田美優」特集ページ概要＞
展開期間：2026年1月21日(水)～2月14日(土)
展開場所：Cosme Kitchen WEB STORE
https://www.cosmekitchen-webstore.jp/Page/Lp/2026CK_valentine/
・PEANUTS について
「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が７つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。
