イタンジ、「ITANDI 売買 PropoCloud」 物確システムを提供開始

イタンジ株式会社

テクノロジーで不動産取引をなめらかにするイタンジ株式会社（以下「当社」）は、2026年1月より、当社が提供するリアルタイム不動産業者間サイト「ITANDI BB」において、不動産売買物件における売主側の仲介会社が、物件確認・資料請求・広告掲載許諾など不動産業者間のやり取りをオンラインで完結できる、「ITANDI 売買 PropoCloud」 物確システムの提供を開始することをお知らせします。

◆ 概要

「ITANDI BB」は、賃貸物件への入居申込と募集情報を即座に同期させることで、入居申込の有無や番手をリアルタイムに確認できる（※1）不動産業者間サイトで、現在、全国の賃貸入居申込の約40％で利用（※2）されています。

このたび「ITANDI BB」において、売主側の仲介会社と、買主側の仲介会社のやり取りを、オンライン完結できる「ITANDI 売買 PropoCloud」物確システム（以下「本機能」）の提供を開始しました。 本機能を導入することで、売主側の仲介会社は、物件確認、資料請求、広告掲載許諾といった買主側仲介会社からの問い合わせ対応を自動化し、電話やメールでの個別対応が不要となるため、業務負荷を軽減することが可能になります。

［本機能の使い方］

売主側の仲介会社は、「ITANDI BB」の物件一覧画面から物件ごとのQRコードをダウンロードし、販売図面などに貼り付けます。買主側の仲介会社は、そのQRコードを読み込むことで、物件の最新状況確認、資料ダウンロード、広告掲載の承諾申請などを即時に行うことができます。

本件により、「ITANDI BB」によって賃貸だけでなく、不動産売買の業務もワンストップで効率化し、不動産取引におけるコミュニケーションをなめらかにします。当社は今後も、不動産業界やその周辺領域をテクノロジーでサポートするインフラ企業となることで、不動産業に関わるすべての方々や入居者にとって安全で利便性の高いサービスを提供してまいります。

◆ 「ITANDI BB」 概要

https://service.itandi.co.jp/services/bb

賃貸物件への入居申込と募集情報を即座に同期させることで、入居申込の有無や番手をリアルタイムに確認（※1）でき、おとり物件の削減にも貢献する不動産業者間サイトです。物件確認、内見予約、入居申込、家賃債務保証会社・保険会社への審査、重要事項説明、契約の一連の業務をオンライン上でワンストップに行うことが可能で（※2）、素早く効率的な契約成立を支援します。賃貸仲介会社からのサイトアクセス数（PV数）は4年連続で129%以上増加（※3）。全国の賃貸入居申込の約40％で利用（※4）され、不動産業界のインフラとして活用されています。

◆ ITANDIサービス紹介

https://service.itandi.co.jp/(https://service.itandi.co.jp/)

不動産賃貸・売買の取引における一連の業務をDXするサービスを提供しています。不動産賃貸領域ではリアルタイム不動産業者間サイト「ITANDI BB」のほか、「ITANDI BB」と連携する賃貸管理の業務支援サービス「ITANDI 賃貸管理」や、賃貸仲介の業務支援サービス「ITANDI 賃貸仲介（旧「ノマドクラウド」）」を展開。不動産売買領域では不動産売買の業務支援サービス「ITANDI 売買 PropoCloud」を展開し、それぞれの領域でなめらかな業務体験と取引体験を実現しています。

（※1）紙書類等、「ITANDI BB」とシステム連携しない方法での入居申込のケースを除きます。

（※2）賃貸管理の業務支援サービス「ITANDI 賃貸管理」との連携によります。

（※3）2020年11月～2021年1月期を起点として、2024年11月～2025年1月期までの各年において、前年同期比129%以上の成長率を記録していることを示します。

（※4）全国賃貸住宅新聞発行「賃貸仲介・入居者動向 データブック 2024」の2023年賃貸仲介件数（推計）178万件より、ITANDIの申込から契約までのキャンセル率33％を基に入居申込数を265万件と算出し、ITANDIの年間電子入居申込数107万件から割合を推計。

◆ イタンジ 概要

イタンジ株式会社は、「テクノロジーで不動産取引をなめらかにする」をミッションに掲げ、不動産業における課題を解決するサービスを提供する不動産テック企業です。主力事業である、サービス提供を通じた電子入居申込数は年間約100万件以上・電子契約件数は年間約34万件以上（＊1）、入居申込・賃貸借契約関連書類等のペーパーレス化により年間約1,151万枚の紙の削減を達成（＊2）するなど不動産業界のDXを推進しています。

（＊1）対象期間：2024年4月1日～2025年3月31日

（＊2）当社基準。対象期間：2024年4月1日～2025年3月31日。当社提供の「ITANDI 賃貸管理」導入企業の推定削減枚数を元に算出

社名：イタンジ株式会社

代表者：代表取締役 社長執行役員 CEO 永嶋 章弘

URL：https://corp.itandi.co.jp/

本社：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー 42F

設立：2012年6月

事業内容：

・リアルタイム不動産業者間サイトの開発、運営

・不動産賃貸・売買業務のDXサービスの開発、運営

・不動産データサービスの開発、運営