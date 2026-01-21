業務の「見える化」から始めるDX推進セミナー開催
マニュアルトータルソリューションを提供し、企業の業務効率化を支援する株式会社テンダ(本社／東京都渋谷区、代表取締役会長兼社長CEO／薗部 晃、以下「テンダ」)は、Unite Partners株式会社と共に、オンラインセミナー「業務改善を起点としたDX推進 ― 業務の見直しによる第一歩 ―」を、2026年2月4日（水）に開催いたします。
本セミナーでは、「DXを進めたいが、何から手を付けるべきかわからない」「ツールを導入したものの、業務効率が改善されていない」といった、多くの企業が直面する課題に対し、業務の可視化・標準化というDXの土台づくりに焦点を当て、具体的な進め方を解説します。
セミナーの概要
DX推進担当者・情報システム部門・現場改善リーダーを対象に、現場主導のノーコード開発による持続可能なDX推進 を中心にした講演・デモンストレーション・質疑応答を実施する60分のオンラインイベントです。
参加者は、「やらされ感」を脱却し、現場発の改善活動を継続させる仕組みとノウハウ を通じて、業務改善や全社展開のヒントを得ることができます。
＜こんな方におすすめ＞
- 業務の属人化や非効率に課題を感じている方
- バックオフィス部門のマネジメント層の方
- RPAやAIツールを導入済だが、業務設計に課題を感じている方
- DX推進における「業務の見える化」「標準化」の具体策を探している方
開催概要
開催日時：2026年2月4日（水）14:00～15:00
形式：オンライン（Zoom）
参加費：無料
主催：Unite Partners株式会社
共催：株式会社テンダ
プログラム：
[表: https://prtimes.jp/data/corp/24464/table/312_1_613d1928a20c86d2930e2d236ee63aed.jpg?v=202601211051 ]
PC操作のマニュアルなら、自動作成ソフト「Dojo」について
「Dojo」は、累計導入社数3,000社以上の実績がある、PC操作のマニュアルを自動作成できる
ソフトです。
普段どおりのパソコン操作を行うだけで、自動で操作画面の取得や文言作成を行い、システム操作のマニュアル、業務手順書、eラーニングコンテンツなどを作成することができます。
さまざまな形式に出力することができ、Excel・Word・PowerPoint形式のドキュメントの他、システムの運用定着に効果的な動画マニュアル、PC操作を疑似体験できるシミュレーションマニュアルも簡単に作成できます。
※“Dojo”（ドージョー）は、株式会社テンダの登録商標です。
株式会社テンダ 概要
【本社所在地】東京都渋谷区渋谷2-24-12 WeWork 渋谷スクランブルスクエア内
【設 立】1995年6月
【代表者】代表取締役会長兼社長CEO 薗部 晃
【資本金】325百万円（2025年11月末日時点）
【事業内容】DXソリューション事業、Techwiseコンサルティング事業、ゲームコンテンツ事業
【URL】https://www.tenda.co.jp/
【採用情報】https://recruit.tenda.co.jp/
Unite Partners株式会社 概要
【本社所在地】東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル13階
【設 立】2021年2月
【代表者】代表取締役 小林 大輝
【資本金】6,200万
【事業内容】コンサルティング業
【URL】https://unite-partners.co.jp/
取材に関するお問い合わせ
株式会社テンダ 広報担当 E-mail:pr@tenda.co.jp