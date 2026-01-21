Nessumアライアンス、HVAC＆R JAPANでビルオートメーション向け最新通信ソリューションを実演
Nessumアライアンス（注1）（本社：福岡県福岡市 代表：荒巻道昌）は、2026年1月27日～30日に東京ビッグサイトで開催される「HVAC＆R JAPAN 2026 第44回冷凍・空調・暖房展」に出展します。
Nessum（注2）は、IoTの“隙間”を埋めるIEEE 1901（注3）準拠の国際規格として注目されており、1つの半導体・モジュールで有線・無線・水中など多様な媒体を介した通信を可能にする「AnyMedia通信」を実現します。
さらに、IP通信やシリアル通信への対応、数Mbpsクラスの高速通信、柔軟なネットワークトポロジー、高度なセキュリティ機能など、冷凍・空調・暖房設備を含むビルオートメーションの次世代通信基盤に最適な技術です。
展示ブースでは、以下のテーマごとにパネル説明と、複数の通信プロトコルを連携した実用的なデモンストレーションを行います。
- 守る・つなぐ・止まらない通信
- 安心・安全を守る3つのセキュリティ技術
- 既存配線を活用し、工数を最小化する通信環境構築
- フリートポロジーと長距離通信で施工自由度を向上
展示予定：
Nessum を活用した空調制御ネットワークの実演デモ
※写真はデモ準備中の構成です。展示会当日は最終構成となります。
さらに、アライアンス会員である空調メーカーでの採用事例紹介に加え、Nessumの活用アイデアを広く募集する「Awardイベント」コーナーも併設します。
Nessum Award Japan 2026
Nessumの新たな活用アイデアを、産業・分野を問わず、皆さんから広く募集します。まだ見ぬ通信の"スキマ"に目を向けた、刺激的な活用アイデアをお待ちしています。
本展示会を通じて、Nessum技術の価値を直接ご体験いただければ幸いです。
皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
（注釈）
1. Nessumアライアンス：Nessumの普及拡大・通信互換性確保・国際標準化活動を目的として、2023年10月2日に旧HD-PLCアライアンスを母体に補足した団体。https://jp.nessum.org/
2. Nessum: “nessum” およびそのロゴは、パナソニック ホールディングス株式会社の日本、その他の国における登録商標または商標登録出願です。
3. IEEE 1901: IEEE 1901は、スマートビルディング、スマートグリッド、スマートシティなどのIoTアプリケーション向けに開発された、様々な媒体（Any Media：有線、無線、海中含む）で利用可能な通信規格。2010年にNessum（当時はHD-PLC）がコア技術として採用され、最新版はIEEE 1901c-2024（2024年発行）。https://standards.ieee.org/ieee/1901c/10922/
参考リンク：
- Nessumアライアンス公式サイト https://jp.nessum.org/
- HVAC＆R JAPAN 2026公式サイト https://www.jraia.or.jp/hvacr/
- Nessum Award Japan 2026公式サイト https://nessum-award.asiba.or.jp/
Nessumアライアンス