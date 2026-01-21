Nessumアライアンス、HVAC＆R JAPANでビルオートメーション向け最新通信ソリューションを実演

Nessumアライアンス

Nessumアライアンス（注1）（本社：福岡県福岡市 代表：荒巻道昌）は、2026年1月27日～30日に東京ビッグサイトで開催される「HVAC＆R JAPAN 2026 第44回冷凍・空調・暖房展」に出展します。

Nessum（注2）は、IoTの“隙間”を埋めるIEEE 1901（注3）準拠の国際規格として注目されており、1つの半導体・モジュールで有線・無線・水中など多様な媒体を介した通信を可能にする「AnyMedia通信」を実現します。

さらに、IP通信やシリアル通信への対応、数Mbpsクラスの高速通信、柔軟なネットワークトポロジー、高度なセキュリティ機能など、冷凍・空調・暖房設備を含むビルオートメーションの次世代通信基盤に最適な技術です。

展示ブースでは、以下のテーマごとにパネル説明と、複数の通信プロトコルを連携した実用的なデモンストレーションを行います。

- 守る・つなぐ・止まらない通信- 安心・安全を守る3つのセキュリティ技術- 既存配線を活用し、工数を最小化する通信環境構築- フリートポロジーと長距離通信で施工自由度を向上展示予定：Nessum を活用した空調制御ネットワークの実演デモ

※写真はデモ準備中の構成です。展示会当日は最終構成となります。

さらに、アライアンス会員である空調メーカーでの採用事例紹介に加え、Nessumの活用アイデアを広く募集する「Awardイベント」コーナーも併設します。

Nessum Award Japan 2026

Nessumの新たな活用アイデアを、産業・分野を問わず、皆さんから広く募集します。まだ見ぬ通信の"スキマ"に目を向けた、刺激的な活用アイデアをお待ちしています。

本展示会を通じて、Nessum技術の価値を直接ご体験いただければ幸いです。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

（注釈）

1. Nessumアライアンス：Nessumの普及拡大・通信互換性確保・国際標準化活動を目的として、2023年10月2日に旧HD-PLCアライアンスを母体に補足した団体。https://jp.nessum.org/

2. Nessum: “nessum” およびそのロゴは、パナソニック ホールディングス株式会社の日本、その他の国における登録商標または商標登録出願です。

3. IEEE 1901: IEEE 1901は、スマートビルディング、スマートグリッド、スマートシティなどのIoTアプリケーション向けに開発された、様々な媒体（Any Media：有線、無線、海中含む）で利用可能な通信規格。2010年にNessum（当時はHD-PLC）がコア技術として採用され、最新版はIEEE 1901c-2024（2024年発行）。https://standards.ieee.org/ieee/1901c/10922/

参考リンク：

- Nessumアライアンス公式サイト https://jp.nessum.org/- HVAC＆R JAPAN 2026公式サイト https://www.jraia.or.jp/hvacr/- Nessum Award Japan 2026公式サイト https://nessum-award.asiba.or.jp/Nessumアライアンス