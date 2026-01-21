受験シーズン到来。“学習環境に適した照明”を知っている人はわずか2割。子どもを応援する一方、照明のつけっぱなしによる電気代が気になる親は8割。

パナソニック株式会社 コミュニケーションデザインセンター

受験シーズンにおいて、受験生の学習環境は集中力や学習効果に大きな影響を与えます。特に、照明環境は視覚的な負担を軽減し、集中力を高めるために重要な役割を果たしています。

パナソニック株式会社は本格的な受験シーズンを控え、家庭での学習環境づくりへの関心が高まる時期に、受験生の子どもを持つ親世代を対象とした「子どもの学習環境における照明に関する調査」を実施しました。この調査により、受験シーズンにおける照明環境の重要性が改めて認識され、より効果的な学習環境づくりに向けたニーズが浮き彫りとなりました。

■子どもの学習環境には「照明・明るさ」が重要だと感じる親は3割弱。「静かさ」や「整理整頓」などの対策に比べ、照明への意識は低い傾向。

■紙の文字やパソコン画面が見やすい、「学習環境に適した照明」があることを知っている人は2割と少数派。多くの家庭が“最適な照明環境”を知らない現状。

■5割の親が照明の色や照明器具を変えて学習環境を整えることを検討していることが明らかに。

■子どもの学習環境について、親世代が受験生だった頃と比較し4割が「照明の機能性がよくなった」と実感。自身の受験生時代を振り返り、「照明が暗かった」と感じる親も5割。

■子どもの勉強部屋の照明はLED照明が約7割。一方、蛍光灯派も3割存在し、リビングやキッチンに比べて子どもの勉強部屋のLED化は後回しの傾向。

■約7割の家庭で受験シーズンの「照明つけっぱなし」が発生。そのうち8割以上の親が「電気代が気になる」と回答。省エネ機能への関心が高く、照明のアップデート意向も高い結果に。



［調査概要］

・エリア：全国

・調査対象：30代～50代 男女 計900人【自身も受験を経験し、現在高校受験または大学受験を控える受験生を持つ親】

・調査期間：2025年12月16日(火)～12月22日(月)

・実査委託先：楽天インサイト株式会社

※調査結果を引用いただく際は「パナソニック調べ」を引用元として記載ください。



■子どもの学習環境には「照明・明るさ」が重要だと感じる親は3割弱。「静かさ」や「整理整頓」などの対策に比べ、照明への意識は低い傾向。

まず、お子さまの学習環境で、勉強の質に影響を与える要素は何が重要かを聞いたところ、「集中しやすい静かな環境」が72.6%と最も多く、次いで「整理整頓された学習スペース」が 47.3%となり、心理的ノイズを減らす対策が上位を占める結果となりました。一方で「文字や図が見えやすい照明・明るさ」は28.7%にとどまり、学習効率を向上するための照明への意識が低い実態が浮き彫りとなりました。

■紙の文字やパソコン画面が見やすい、「学習環境に適した照明」があることを知っている人は2割と少数派。多くの家庭が“最適な照明環境”を知らない現状。

紙の文字やパソコン画面が見やすい照明があることを知っているか聞いたところ、「知っている」と答えた人は21.0%にとどまりました。一方で、「なんとなく知っている」は29.9％、「知らない」は約半数にあたる49.1%にのぼり、受験を控えるお子さまを持つ多くの家庭が“勉強に最適な照明環境”を把握できていないという現状が明らかになりました。

■5割の親が照明の色や照明器具を変えて学習環境を整えることを検討していることが明らかに。

お子さまの学習環境を整えるために、照明の色や照明器具を変えようと思ったことはあるか聞いたところ、「かなりある」「たまにある」を合わせると50.6%となり、約半数の親が照明の見直しを検討した経験を持つことが分かりました。

■子どもの学習環境について、親世代が受験生だった頃と比較し4割が「照明の機能性がよくなった」と実感。自身の受験生時代を振り返り、「照明が暗かった」と感じる親も5割。

ご自身が受験生だった頃と比較して、今のお子さまの学習環境で改善されたと感じる点を聞いたところ、「家具や机・椅子の使いやすさ」が40.4%と最も多く、次いで「照明の機能性（明るさ、色温度、目への配慮など）」が39.1%という結果になりました。また、ご自身が受験生だった頃を振り返り、勉強するときの照明が「暗かった」「文字が見えづらかった」と思うか聞いたところ、「かなり思う」「少し思う」を合わせると51.2%となり、半数以上の親が自身の受験期に「あかり」への不満を抱えていたことが分かりました。

■子どもの勉強部屋の照明はLED照明が約7割。一方、蛍光灯派も3割存在し、リビングやキッチンに比べて子どもの勉強部屋のLED化は後回しの傾向。

お子さまが子ども部屋で勉強していると回答した人に対して、現在の子どもの勉強部屋の照明器具を聞いたところ、69.4%が「LED照明器具」を使用していると回答。一方、「蛍光灯照明器具」と回答した人は30.4%となり、いまだ一定数存在していることが明らかになりました。また、「蛍光灯照明器具」と回答した人に、LED照明器具を使用している部屋を聞いたところ、「リビング」が63.6%、「キッチン」が41.8%という結果となり、家族が一緒に過ごす場所に比べて子ども部屋はLEDへの移行が進んでいない傾向にあることが明らかとなりました。

■約7割の家庭で受験シーズンの「照明つけっぱなし」が発生。そのうち8割以上の親が「電気代が気になる」と回答。省エネ機能への関心が高く、照明のアップデート意向も高い結果に。

受験シーズン中、お子さまの勉強部屋の照明が使っていないのにつけっぱなしになっていることがあるか聞いたところ、「よくある」「たまにある」を合わせて71.6％の家庭でつけっぱなしが発生していることがわかりました。また、「よくある」「たまにある」と回答した方に、つけっぱなしによる電気代が気になるか聞いたところ、「とても気になる」と「少し気になる」を合わせると 81.8%にのぼりました。

さらに、受験シーズンにおいて、省エネ機能を備えた照明に替えたい、またはアップデートしたいと思うか聞いたところ、「ぜひ替えたい」「どちらかと言えば替えたい」を合わせると61.4%の人がアップデートを希望していることが判明。省エネ機能への関心が高く、照明のアップデート意向も高い結果になりました。

【総括】

今回の調査結果から、子どもの学習環境において勉強に適した「照明」を家庭に導入することはまだまだ優先順位が低く、後回しにされがちな「盲点」となっている実態が明らかになりました。親世代の約5割が照明環境の改善に関心を持つ一方で、紙の文字やパソコン画面が見やすい照明があることを認識している親はわずか2割にとどまっており、「重要性は感じつつも、最適な選択肢を知らない」という知識の空白地帯が存在しています。

また、子どもの勉強を応援したい一方で、昨今の電気代高騰に伴う「つけっぱなしにより上がる電気代」への切実な悩みが、高機能かつ省エネを叶える照明へのアップデートの意向を強く後押ししていることも確認されました。

今後の学習環境づくりにおいて、照明の役割がますます重要視され、効率的かつ機能性の高い照明製品の導入が進むことが期待されます。



【塾講師がパソコンくっきり光＆文字くっきり光を体感】

近年リビング学習も増える中、「子どもの学習環境を整えてあげたい」という親御さんにおすすめなのが、特許技術の「文字くっきり光（特許＊1）」と「パソコンくっきり光（特許＊2）」を搭載した、紙の文字やパソコン画面が見やすい環境をつくるシーリングライトです。

この文字くっきり光とパソコンくっきり光を搭載したLEDシーリングライトを3名の塾講師に体験してもらい、実際に画面や紙の文字を見た感想や子どもの学習環境におすすめしたいポイントについて伺いました。

Z会 長妻美恵 講師

文字くっきり光を使うと、文字が非常にくっきり見え、視認性が大幅に向上した印象です。学習中の文字の見え方がスピード感を生み、効率よく勉強できる気がしました。また、パソコンくっきり光を使用すると、画面の文字がクリアに見え、内容を頭で素早く捉えやすくなるなと感じました。シーリングライトの「おめざめモード」や「ゆらぎモード」を活用することで、1日の学習環境も整えやすくなり、学習効果が向上しそうですね。

河合塾マナビス 学習アドバイザー 須崎敦也

文字くっきり光を使ってみると、文字がすごく見やすくなり、姿勢を崩さずに長時間勉強をしても負担が少なさそうだと感じました。パソコンくっきり光は、画面の文字がはっきり浮かび上がり、目に負担をかけず、良い姿勢を保てそうです。

また、朝から晩までずっと同じ色味の光の下だと、昼から夜にかけての変化がわかりづらく、夜に寝つけず、朝も起きられないという悪循環になることがあります。その点、シーリングライトのリモコンで簡単に色を調整できるのは、とても良い点ですね。

代々木ゼミナール 亀田和久 講師

文字くっきり光を使うと、普段の照明と比べて文字が驚くほど見やすくなり、特に白黒のコントラストがはっきりして参考書の重要な部分が強調される感覚です。リビングで学習する際も、明るく見やすい環境を作ることで集中力が高まり、刺激が増して集中できる気がします。また、光が与える刺激が記憶に残りやすく、学習の効率を上げる手助けになるのではと思いました。パソコンくっきり光は親世代にも嬉しい機能です。長時間パソコンに向かっていると負担がたまりますが、この光を使うと長時間使用しても負担が少ないと感じます。シーリングライトの明るさや色味調整を活用し、勉強中は明るく、食事時は暖かい色に変えるのも良さそうですね。

詳細は下記URLをご参照ください。

https://panasonic.jp/light/contents/clearlight-interview.html

＊1：特許第6064205号 文字くっきり光（6200K+明るさ）

＊2：特許第6735514号 パソコンくっきり光（5000K Duv-4）



ここからは、受験シーズンにオススメしたい、子どもの学習環境に最適な「LEDシーリングライト」と「デスクスタンド」をご紹介します。

■画面も文字も見やすい光 パルック LEDシーリングライト スタンダードシリーズ

読書や勉強時など紙の文字を見る時におすすめの「文字くっきり光（特許＊1）」やパソコンやタブレット学習におすすめの「パソコンくっきり光（特許＊2）」を全機種に標準搭載しました。また、設定した時刻の10分前から徐々に明るくなる「おめざめモード」や、ろうそくの炎のように揺らぐ「ゆらぎモード」を搭載。さらにお好みのあかりに調整できる、連続調光・調色機能も搭載。学習やリラックス時に最適なあかりを提供し1日の学習環境をサポートします。

また蛍光灯からLEDシーリングライトに取り替えると消費電力を大幅に削減できるので、電気代が年間で約2,900円、10年で約29,000円もお得になります（当社比） 。

▼パルック LEDシーリングライト スタンダードシリーズ

https://panasonic.jp/light/2025-standard.html

畳数：～14畳、～12畳、～10畳、～8畳



■パソコンも文字もくっきり見やすい光 パルック LEDデスクスタンド SQ-LD440

「文字くっきり光（特許＊1）」と「パソコンくっきり光（特許＊2）」を搭載し、切り替えも簡単。明るさは6段階で調整できます。勉強で、つい没頭してしまう方の休憩時間の目安として便利な「休憩タイマー」付き。「休憩タイマー」をタッチすると、約50分後に調光約20%になり、約30秒後に消灯します。

▼パルック LEDデスクスタンド SQ-LD440-W（ホワイト）、-Ｋ（ブラック）

商品詳細

https://panasonic.jp/light/products/SQ-LD440.html



■（NEW）文字が見やすい光 パルック LEDデスクスタンド SQ-LD330

「色温度（約6200K）」と「明るさ」で小さな文字もくっきり見やすい光、「文字くっきり光（特許＊1）」を搭載。学習や読書に最適な照明です。また、当社独自の乳白拡散パネルを採用し、多重影を抑制。影が気にならず、作業に集中しやすい環境を提供します。

丸形ベースでコンパクトなサイズのため、狭いデスクでも置きやすく、調光は「明るく」と「暗く」の２ボタンで簡単に操作できるシンプルな設計です。＊SQ-LD330には「パソコンくっきり光」は搭載していません。

LEDデスクスタンド SQ-LD330-Ｗ（ホワイト）、-Ｋ（ブラック）

発売日：2026年2月下旬（＊）

https://panasonic.jp/light/products/SQ-LD330.html



＊1：特許第6064205号 文字くっきり光（6200K+明るさ）

＊2：特許第6735514号 パソコンくっきり光（5000K Duv-4）

＊：社会情勢等の影響により、発売の延期や供給が遅れる可能性があります。発売時期は確定次第、パナソニックホームページに掲載いたします。



＜関連情報＞

・LED照明器具（シーリングライト・デスクスタンドなど）

https://panasonic.jp/light/ (https://panasonic.jp/light/)

・UP LIFE：LEDデスクライトの正しい選び方！知っておきたい5つのポイント

https://panasonic.jp/life/housework/100093.html

・あかりでできる節電シミュレーション

https://panasonic.jp/lamp/eco.html#ceiling (https://panasonic.jp/lamp/eco.html#ceiling)

・蛍光灯から器具ごとLEDに交換

https://panasonic.jp/lamp/replace-led.html