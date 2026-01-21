「スマイルリンクさっぽろ」に今年も辛ラーメンが協賛！昨年の2倍超にブースを拡大し、原宿で話題のPOPUPも期間限定オープン!!「さっぽろ雪まつり」に先駆けて、1月28日（水）より開催

株式会社農心ジャパン

株式会社農心ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：金大廈）は、2月の「さっぽろ雪まつり」（北海道札幌市）に合わせて開催されるスケートリンク「スマイルリンクさっぽろ Supported by 辛ラーメン」に昨年に続き協賛します。今回は、さっぽろ雪まつり開催期間に先駆けて実施される「スマイルリンクさっぽろ」に合わせ、1月28日（水）から2月11日（水）まで「辛ラーメン粉食POPUPストア in さっぽろ」をオープン。会場を「辛ラーメン」で熱く盛り上げます。また、さっぽろ雪まつり開催期間中には最大級となる5万食の辛ラーメン無料試食会を実施。展望台からは札幌の街を見渡すことができます。会場にお越しいただく多くの方へ、寒い季節により一層おいしい辛ラーメンの魅力をお届けします。

さらにパワーアップした辛ラーメンエリア！今年のブースは広さ2倍以上拡大!!

今年もスケートリンク周辺には、辛ラーメンを象徴するレッドに彩られた各種特設ブースを展開。「日本の祭」をテーマに、提灯やDJブースが並ぶなど、エリア全体が辛ラーメンカラーで彩られます。さらに、札幌のシンボルである「さっぽろテレビ塔」も期間限定で赤くライトアップ。幻想的な赤と白で輝く札幌の街をブース屋上の展望台からもおたのしみいただけます。

＜氷点下の札幌で来場者を熱く迎える「辛ラーメンブース」＞

スケートリンク横には、細部まで辛ラーメンカラーで装飾された特設ブースを設置。当日は農心製品や当イベント限定辛ラーメンオリジナルグッズなどを購入できるほか、直接の書き込みが可能な辛ラーメン40周年メッセージボードやフォトスポットも設置され、どなたでもたのしめる場所となっています。オリジナルの「辛ラーメンはっぴ」を着用したスタッフが来場者を熱くお迎えします。

＜記録にも記憶にも残る体験を！白銀の世界を望む「屋上展望台」をオープン＞

ブース屋上は大通会場を望む展望台として開放され、来場者は白銀の世界に情熱的な「辛ラーメン」カラーが映えるリンクを見下ろしながら冬の絶景をたのしむことができます。また、展望台には多数のフォトスポットも設置され、記録にも記憶にも残る体験ができます。

展望台には、辛ラーメン公式SNSをフォローすることで入場可能。体験後は「辛ラーメン 袋麺」をプレゼントします。

※1月28日（水）～2月2日（月）の期間のみ数量限定プレゼント

※展望台営業時間：12:00～21:00

＜K-POPで会場を盛り上げる「DJブース」＞

会場内にはDJブースを新設。K-POPを中心とした音楽に合わせて、スケートをおたのしみいただけます。

DJ TIME

実施日：1月30日（金）～2月1日（日）、2月6日（金）～2月8日（日）

実施時間：各回19:00～21:00

原宿で話題のPOPUPストアが期間限定オープン！「辛ラーメン粉食POPUPストア in さっぽろ」

1月28日（水）から2月11日（水・祝）まで「辛ラーメン粉食POPUPストア in さっぽろ」が会場内にオープンします。店内に用意されたトッピングを組み合わせ、自動調理機を通じて自分だけのオリジナル辛ラーメンをおたのしみいただけます。

2025年6月に東京・原宿で日本1号店がオープンし、話題を呼んだ「辛ラーメン粉食POPUPストア」が、期間限定で札幌へ上陸。「粉食（ブンシク）」とは、”小麦粉を中心とした、粉で作られた軽食“のことで、韓国では「粉食店」と呼ばれる専門店も存在し、広く親しまれています。中でもラーメン・キンパ・トッポギなどが人気で、学生や社会人に親しまれる、安くて気軽に立ち寄れる庶民的なお店です。

当POPUPストアでは、さっぽろ雪まつり開催前の1月28日（水）～2月2日（月）に無料体験会を実施。期間中は、ウインナーとネギをトッピングした「王道辛ラーメン」、牛乳とチーズを用いて作る「辛ラーメン トゥーンバ」のいずれかをおたのしみいただけます。また、2月4日（水）からは辛ラーメンを1杯500円（税込）で販売。ラーメンとトッピングを自由に組み合わせて、自分好みの食べ方でぜひお召し上がりください。

【「辛ラーメン粉食POPUPストア in さっぽろ」開催概要】

・開催期間：

‣前半：1月28日（水）～2月2日（月） ※「2種のアレンジ辛ラーメン」無料体験

‣後半：2月4日（水）～2月11日（水・祝） ※「カスタム辛ラーメン」販売

※2月3日（火）は内装工事のためブース内立ち入り禁止となります。

・営業時間：12:00～20:00

・会場：スマイルリンクさっぽろ横 辛ラーメンブース（大通公園3丁目西）

※辛ラーメンブースへの入場はチケット不要

最大級!!2月4日（水）からは5万食の辛ラーメン無料試食会を実施！

2月4日（水）～11日（水・祝）のさっぽろ雪まつり開催期間中は、「辛ラーメン粉食POPUPストア in さっぽろ」にて辛ラーメン カップの無料試食会を実施。最大級となる8日間合計5万食をご用意し、辛ラーメンの魅力をさっぽろ雪まつりに訪れる多くの方にお届けします。

昨年の無料試食会の様子

昨年大好評だったマフラーなど、オリジナルグッズ・製品を今年も販売！

1月28日（水）～2月11日（水・祝）には、昨年大好評を博したオリジナルグッズを販売します。辛ラーメンとアパレルブランド「RAGEBLUE」のコラボマフラーをはじめ、全9種類のオリジナルアイテムをご用意。さらに2月4日（水）からのさっぽろ雪まつり開始以降は、20種類以上に及ぶ農心製品各種もお買い求めいただけます。

※2月3日（火）は内装工事のため、実施はございません。

昨年の製品販売の様子

スペシャルゲスト 村上佳菜子さんが登場！「スマイルスケート教室 presented by 辛ラーメン」

1月31日（土）には、誰でも気軽にアイススケートがたのしめる「スマイルリンクさっぽろ」で「スマイルスケート教室 presented by 辛ラーメン」を開催。スペシャルゲストとしてプロフィギュアスケーター 村上佳菜子さんが登場し、小学4～6年生のお子様20名様を対象に、辛ラーメン仕様の特別なスケートリンクでレッスンを行います。

【「スマイルスケート教室 presented by 辛ラーメン」開催概要】

・開催日時：1月31日（土）17:30～

・開催場所：スマイルリンクさっぽろ Supported by 辛ラーメン（大通公園3丁目西）

・スペシャルゲスト：村上佳菜子さん

・参加条件：小学4～6年生のお子様（スケート初心者も可）20名様

・応募方法：下記HP内応募フォームより必要事項をご入力ください（応募締切：1月26日[月] 23:59）

https://www.uhb.jp/smilerinksapporo2026/form/

「スマイルリンクさっぽろ Supported by辛ラーメン」について

「スマイルリンクさっぽろ Supported by 辛ラーメン」は、大人も子どもも、誰でも気軽にアイススケートが楽しめる体験型イベントです。

アクセス抜群！札幌の中心部でスケートをたのしめる

大通公園3丁目会場は、地下鉄大通駅から徒歩1分、札幌駅方面にもすすきの方面にも徒歩5分圏内の中心部に位置します。さっぽろテレビ塔を背にアイススケートをおたのしみいただけます。また、2月4日（水）から開催されるさっぽろ雪まつりの中心に位置するため、さっぽろ雪まつり観光の合間にウィンタースポーツを気軽にたのしむことができます。

会場の大通公園3丁目

テーマは「日本の祭」

札幌駅前通りに隣接する大通公園3丁目を会場に“提灯”など、日本の伝統的な雰囲気のアイスリンクが登場します。リンクサイドにはDJブースも設置し、ダンスミュージックなどの音楽演出も。同会場で2月4日（水）から開催される「さっぽろ雪まつり」とも一味違う“アイスリンク×日本の祭“の世界にご期待ください。

昨年の様子

＜開催概要＞

・イベント名：「スマイルリンクさっぽろ Supported by 辛ラーメン」

・日程： 1月28日（水）～2月11日（水・祝）

・時間：10:00～21:00（※最終入場20:30）

・会場：大通公園3丁目西

・チケット：

‣前売券

【一般】大人2,500円／高校生以下800円 【札幌市民割】大人1,200円／高校生以下300円

‣当日券

【一般】大人3,000円／高校生以下1,000円 【札幌市民割】大人1,500円／高校生以下500円

※すべて消費税・シューズ代込み。

※3歳未満入場不可。

※辛ラーメンブースへの入場はチケット不要。

・主催：スマイルリンクさっぽろ実行委員会（札幌市・札幌商工会議所・札幌観光協会・北海道新聞社・北海道文化放送）

・公式サイト：https://www.uhb.jp/smilerinksapporo2026/

・公式X：@smilerink

「辛ラーメン」について

韓国に本社を構える農心が製造・販売しているインスタントラーメン。1986年に韓国で発売。韓国で初めて辛さを売りにした製品として大ヒットし、現在では韓国だけでなく日本やアメリカ、ヨーロッパと世界各地で販売されています。農心は現在、辛ラーメンを含めた韓国インスタント麺市場でのシェア率が56%に達し、30年以上にわたり1位(※1)の座を維持し続けています。「Spicy Happiness In Noodles」はもっと沢山の国でたのしまれるように「辛ラーメン」に込めたブランドグローバルキャッチコピーです。

製品の象徴でもある「辛（シン）」の文字の通り、ピリッとした辛さが特徴。厳選した唐辛子の「辛さ」、ブレンドしたオリジナルスパイスと素材の旨み成分がたっぷり溶け込んだ「旨味スープ」、「旨さ」と「辛さ」がマッチした絶妙なおいしさがクセになる「うまからっ！」味に仕上がっています。スタンダードな袋麺から、手軽なカップ麺、汁なしタイプの焼きそばまで、幅広いラインナップが揃っています。

※Nielsen IQ Korea 2024年調べ

株式会社農心ジャパンについて

【会社概要】

社名：株式会社農心ジャパン

所在地：東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル4階

代表取締役社長：金大廈

創設：2002年1月8日

事業内容：韓国食品の輸入販売

会社HP：https://www.nongshim.co.jp/