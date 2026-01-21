Creality Japan、「TCT Japan 2026」に出展
Creality（本社：中国・深圳）は、2026年1月28日（水）から1月30日（金）までの3日間、東京ビッグサイトにて開催される、アディティブ・マニュファクチャリング専門展示会 「TCT Japan 2026」 に出展いたします。
Crealityは2014年の創業以来、3Dプリントをより身近で実用的な技術として普及させることを目指し、世界100以上の国と地域で、教育、研究開発、製造、クリエイティブ分野のものづくりを支援してきました。
本展示会では、Crealityが展開する最新の3Dプリンター、3Dスキャナー、レーザー彫刻機、周辺機器およびソフトウェアソリューションを通じて、次世代のものづくり環境をご紹介します。
多色造形・高精度造形・AI活用まで、幅広い製品群を展示
Crealityブースでは、用途や規模に応じた多彩な製品ラインアップを実機展示し、実際の造形サンプルとともにご覧いただけます。
■ FFF方式 3Dプリンター
K2 Combo / K2 Pro Combo / K2 Plus Combo
最大16色の多色造形に対応し、高い造形品質と安定性を兼ね備えたK2シリーズ
SPARKX i7 Color Combo
AIによる写真からの3Dモデル生成や、材料廃棄を抑えた多色造形を実現
■ 光造形（レジン）3Dプリンター
HALOT-X1 Combo
16K解像度による高精細造形で、初心者からプロ用途まで対応
■ レーザー彫刻機
Creality Falcon T1 / Falcon A1C
高精度・高速加工と安全性を両立したレーザー加工ソリューション
■ 3Dスキャナー
Sermoon S1 / Sermoon X1 / Sermoon P1 / CR-Scan Otter Lite
小型から大型まで幅広い対象物に対応する高精度スキャン技術
■ フィラメントドライヤー
SpacePi X4 / SpacePi Plus
フィラメント品質を安定させる乾燥・除湿ソリューション
■様々なフィラメント・レジン
設計から製造までを支える総合ソリューション
Crealityは、3Dプリンターを中核事業としながら、
3Dスキャナー、レーザー彫刻機、AI駆動ソフトウェアプラットフォーム「Creality Cloud」を組み合わせることで、
設計・試作・製造・検証までを一貫して支えるものづくり環境を提供しています。
本展示会では、教育・研究開発・産業用途から個人のクリエイティブ活動まで、
さまざまな現場での活用シーンを想定した提案を行います。
出展概要
展示会名：TCT Japan 2026
会期：2026年1月28日（水）～1月30日（金）
時間：10:00～17:00
会場：東京ビッグサイト
ブース位置：南3ホール 3S-L18
来場登録はこちら：
詳細を見る :
https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/invitation/O-_7BSdFQDg
Crealityについて
Crealityは、コンシューマー向けおよびプロフェッショナル向けの3Dプリントソリューションを展開するグローバルメーカーです。
2014年の設立以来、3Dプリンター、フィラメント、光造形3Dプリンター、周辺機器、3Dスキャナー、レーザー彫刻機、ソフトウェアを通じて、世界中のものづくりを支援してきました。
Crealityは今後も、使いやすさと高い性能を両立した製品とサービスを通じて、ものづくりの可能性を広げてまいります。
会社概要
会社名：Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd.
所在地：18F, JinXiuHongDu Building, Meilong Blvd., Longhua Dist., Shenzhen, China 518131
事業内容：3Dプリンターおよび関連製品の開発・製造・販売
公式サイト：https://www.creality.com