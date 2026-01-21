2月13日～15日に秋田県男鹿市で開催される「第63回 なまはげ紫灯まつり」に協賛決定

楽待株式会社

＜本リリースのポイント＞

・2026年2月13日～15日に開催される「第63回 なまはげ柴灯(せど)まつり」へ協賛を決定

・重要無形民俗文化財「ナマハゲ」と、神事「柴灯祭」を組み合わせた、男鹿を代表する伝統行事

・2023年より継続して行っている、地域の発展に向けた支援の一環として協賛

なまはげ紫灯まつりの様子（男鹿市観光課から提供）

国内最大の不動産投資プラットフォーム「楽待」（https://www.rakumachi.jp/）を運営する楽待株式会社（本社：東京都中央区、東証スタンダード、証券コード：6037）は、2026年2月13日（金）～15日（日）に秋田県男鹿市で開催される「第63回 なまはげ紫灯まつり」への協賛を決定しました。「なまはげ紫灯まつり」は、国の重要無形民俗文化財に指定されている男鹿の伝統行事「ナマハゲ」と、男鹿市北浦の真山神社で行われる神事「柴灯祭」を組み合わせた観光行事です。1964年に始まり、今回で63回目を迎えます。

「第63回 なまはげ紫灯まつり」開催概要

・日時：2026年2月13日（金）・14日（土）・15日（日）各日18:00～20:30

・会場：北浦真山神社（秋田県男鹿市北浦真山字水喰沢９７）

・問い合わせ先：なまはげ柴灯まつり実行委員会（男鹿市観光課内）

※入場には事前申込が必要です。詳細は公式HP(https://oganavi.com/sedo/)からご覧ください

協賛の背景

当社が運営する不動産投資プラットフォーム「楽待」には、全国47都道府県の物件情報が掲載されており、日頃より全国各地の不動産会社様とお取引をしております。地域の皆様に支えられて事業を展開している企業として、地域社会の発展に寄与することは社会的責務であると考えています。

こうした考えのもと、当社では地域文化の継承と発展に貢献するため、2023年より各地の花火大会の協賛などの取り組みを継続してきました。今回の協賛についても、その一環として実施するものです。

なお、秋田県男鹿市においては、2025年に男鹿市戸賀加茂青砂地区にある「和平の碑」再整備事業へ150万円の寄付を行っており、今後も地域に根差した支援を継続してまいります。

【会社概要】

社名：楽待株式会社

URL：https://rakumachi.co.jp/

上場市場：東証スタンダード（証券コード：6037）

本社：東京都中央区八丁堀三丁目3番5号 住友不動産八丁堀ビル5階

設立：2005年8月23日

事業内容：国内最大の不動産投資プラットフォーム「楽待」の運営